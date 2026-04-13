Familj och ett par barn, det låter perfekt. Så ser dock inte verkligheten ut längre visar de senaste siffrorna på barnafödandet i Sverige där unga människor inte längre har råd att skaffa barn.
Svenskar dumpar barnafödandet – har inte råd
Det ser likadant ut på många håll i världen. Barnafödandet går inte bara ner i länder som Japan och Kina utan befolkningen har redan börjat minska i runt 100 av världens länder enligt FN.
För Europas del pekar fertilitetstalet, antalet levande födda barn per kvinna, på sin lägsta nivå på mer än 6 decennier.
Europa halverar barnafödandet
Siffran har nästan halverats under perioden – från 2,62 år 1964 till 1,34 år 2024.
För att befolkingen fortsatt ska öka krävs en siffra som ligger på 2,1 barn per kvinna, och nu lägger den på 1,42 i Sverige. Så låga tal har inte uppmätts sedan mätningarna startade i mitten av 1700-talet.
Det kanske känns skönt med färre barn på en överbefolkad planet tänker du, och faktum är världens befolkning i stort fortfarande ökar och ska lägga på ytterligare ett par miljarder innan den planar ut så småningom, där de stora ökningarna fortfarande sker i Afrika och vissa delar av Asien.
Färre barn dåligt för ekonomin
Problemet är att regeringar tänker i ekonomiska termer, där unga människor köper varor och tjänster och betalar skatt, och kan arbeta, till skillnad från äldre pensionärer som kostar länderna stora summor i sociala avgifter.
”Näringslivet kommer att behöva göra enorma anpassningar”, säger Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet, till Di.
Måste anpassa samhället
Det gäller att anpassa hela samhället framöver menar hon när det nu föds så pass få nya barn, om inte Sverige vill satsa ännu mer på immigration.
”Det kommer att påverka allt och alla – äldre, yngre, de som jobbar, näringslivet, myndigheter, pensioner, skatter, fastighetsmarknaden, aktiemarknaden. Det är svårt att hitta områden som inte påverkas”, säger hon.
Vill bryta trenden
Åsa Hansson ska nu försöka ta reda på hur trenden kan brytas, men det är svårt i tider när unga människor kämpar med sina boende- och levnadskostnader, och det står klart att ett barn kostar mellan en och två miljoner kronor för föräldrarna fram till barnets 18-årsdag.
Sverige blir fattigare
Sverige som land riskerar att bli fattigare de närmaste årtiondena om vi inte anpassar oss till den nya utvecklingen, menar Åsa Hansson och ger ett exempel på att det går att vara uppfinningsrik – ”i Korea har man börjat tillverka barnvagnar för hundar”.
För närvarande ser det inte ut som att utvecklingen med få barn kommer att förändras. En dålig privatekonomi och en skakig geopolitisk värld sätter fortsatt käppar i hjulen för att vi helt plötsligt vill ha många barn igen.
