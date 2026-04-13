Svenskar dumpar barnafödandet – har inte råd

Färre barn dåligt för ekonomin

Problemet är att regeringar tänker i ekonomiska termer, där unga människor köper varor och tjänster och betalar skatt, och kan arbeta, till skillnad från äldre pensionärer som kostar länderna stora summor i sociala avgifter.

”Näringslivet kommer att behöva göra enorma anpassningar”, säger Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet, till Di.

Måste anpassa samhället

Det gäller att anpassa hela samhället framöver menar hon när det nu föds så pass få nya barn, om inte Sverige vill satsa ännu mer på immigration.

”Det kommer att påverka allt och alla – äldre, yngre, de som jobbar, näringslivet, myndigheter, pensioner, skatter, fastighetsmarknaden, aktiemarknaden. Det är svårt att hitta områden som inte påverkas”, säger hon.

Vill bryta trenden

Åsa Hansson ska nu försöka ta reda på hur trenden kan brytas, men det är svårt i tider när unga människor kämpar med sina boende- och levnadskostnader, och det står klart att ett barn kostar mellan en och två miljoner kronor för föräldrarna fram till barnets 18-årsdag.

Sverige blir fattigare

Sverige som land riskerar att bli fattigare de närmaste årtiondena om vi inte anpassar oss till den nya utvecklingen, menar Åsa Hansson och ger ett exempel på att det går att vara uppfinningsrik – ”i Korea har man börjat tillverka barnvagnar för hundar”.

För närvarande ser det inte ut som att utvecklingen med få barn kommer att förändras. En dålig privatekonomi och en skakig geopolitisk värld sätter fortsatt käppar i hjulen för att vi helt plötsligt vill ha många barn igen.

