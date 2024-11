Så håller du högt blodtryck i schack – "tysta mördaren"

Börs & Finans

Pensionsjättar – viktigt med insyn i flyttströmmar

Det är viktigt att kunderna har full insyn i flyttströmmarna inom tjänstepensionen. Greenwashing är ett fortsatt hett ämne som kommer upp när pensionsjättarnas pengar ska förvaltas. På sistone har flyttströmmarna inom tjänstepensionen varit ett hett ämne. Finansinspektionen bjöd in till möte Så pass hett att Finansinspektionen bjöd in aktuella aktörer till ett möte under måndagen. …