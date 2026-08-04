Protein har blivit hälsovärldens stora favorit. Det finns i pulver, bars, yoghurt och frukostflingor – ofta med löften om starkare muskler och bättre hälsa. Men mer är inte alltid bättre. En ny forskningsöversikt pekar på att ett lägre proteinintag kan minska risken för åldersrelaterade sjukdomar – och möjligen bidra till ett längre och friskare liv.
Ny studie: Mindre protein kan ge ett längre liv
Den nya forskningsöversikten från University of Wisconsin-Madison pekar på att många människor kan få i sig mer protein än de faktiskt behöver. För den som lever ett stillasittande liv kan ett lägre intag till och med vara bättre för hälsan på lång sikt, menar man.
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Gick igenom över 300 studier
Forskarna har analyserat fler än 300 tidigare studier om protein, åldrande och ämnesomsättning.
Resultaten pekar på att ett lägre proteinintag kan minska risken för åldersrelaterade sjukdomar som diabetes och cancer. Det kan också bidra till stabilare blodsocker, mindre kroppsfett och högre energiförbrukning.
Det betyder dock inte att protein är dåligt.
”Det är helt glasklart att protein har fördelar för muskeltillväxt och träningsrespons hos aktiva personer”, säger studiens författare Dudley Lamming i ett pressmeddelande.
Problemet är snarare att långt ifrån alla tränar så mycket att de behöver stora mängder.
”Men eftersom de flesta människor är relativt stillasittande är det sannolikt att många konsumerar mer protein än de faktiskt behöver, vilket förmodligen har negativa hälsokonsekvenser”, fortsätter han.
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Kroppen börjar städa
En möjlig förklaring till resultaten är hormonet FGF21. Nivåerna stiger när proteinintaget minskar och hjälper kroppen att använda energi mer effektivt.
Mindre protein kan också aktivera autofagi, en process där kroppen bryter ned och återvinner skadade celldelar. Forskarna beskriver det som ett slags reparations- och städläge för cellerna.
I både djurstudier och studier på människor har ett lägre proteinintag kopplats till bättre blodsockerkontroll och mindre kroppsfett – även när det totala kaloriintaget varit högre.
Passar inte alla
Forskarna betonar också att proteinbegränsning inte är lämplig för alla. Gravida, barn, äldre och personer som återhämtar sig efter svåra skador behöver protein för utveckling, muskler och återhämtning.
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, och Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar 0,83 gram protein per kilo kroppsvikt och dag.
Slutsatsen är därför inte att alla ska börja äta mindre protein. Däremot kan dagens proteintrend behöva nyanseras.
”Vi behöver förmodligen anpassa proteinrekommendationerna inte bara efter ålder, utan också efter hur fysiskt aktiva människor är”, säger Dudley Lamming.
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