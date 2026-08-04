Ny studie: Mindre protein kan ge ett längre liv

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Gick igenom över 300 studier

Forskarna har analyserat fler än 300 tidigare studier om protein, åldrande och ämnesomsättning.

Resultaten pekar på att ett lägre proteinintag kan minska risken för åldersrelaterade sjukdomar som diabetes och cancer. Det kan också bidra till stabilare blodsocker, mindre kroppsfett och högre energiförbrukning.

Det betyder dock inte att protein är dåligt.

”Det är helt glasklart att protein har fördelar för muskeltillväxt och träningsrespons hos aktiva personer”, säger studiens författare Dudley Lamming i ett pressmeddelande.

Problemet är snarare att långt ifrån alla tränar så mycket att de behöver stora mängder.

”Men eftersom de flesta människor är relativt stillasittande är det sannolikt att många konsumerar mer protein än de faktiskt behöver, vilket förmodligen har negativa hälsokonsekvenser”, fortsätter han.

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