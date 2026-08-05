Ny upptäckt: Diabetesmedicin påverkar hjärnan – reglerar blodsockret

Billigt läkemedel

Metformin har länge varit förstahandsvalet för många patienter med typ 2-diabetes. Läkemedlet är billigt, välstuderat och används av miljontals människor världen över. Hittills har forskare främst trott att metformin fungerar genom att minska leverns produktion av glukos och förbättra kroppens känslighet för insulin.

Nu visar forskning från bland annat Baylor College of Medicine i USA att hjärnan spelar en viktigare roll än tidigare känt. Forskarna har identifierat en särskild signalväg i hjärnan där metformin verkar påverka regleringen av blodsockret, berättar Science Alert.

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Studien fokuserade på ett område i hjärnan som kallas ventromediala hypotalamus (VMH), en del av hjärnan som är viktig för kroppens kontroll av energi, ämnesomsättning och blodsocker.

Förbättrad kontroll av blodsockernivåerna

Forskarna upptäckte att metformin påverkar ett protein som kallas Rap1. När metformin blockerar denna signalväg aktiveras särskilda nervceller, så kallade SF1-neuroner, vilket leder till förbättrad kontroll av blodsockernivåerna i försöksdjur.

Hjärnan i fokus

I experimenten med möss visade forskarna att små mängder metformin direkt i hjärnan kunde sänka blodsockret. När mössen saknade Rap1-proteinet fungerade inte metformin på samma sätt, vilket gav forskarna starka bevis för att hjärnan är en viktig del av läkemedlets effekt.

Krävs studier på människor

Forskarna betonar dock att resultaten fortfarande främst bygger på djurstudier. Det krävs fler studier på människor innan man kan säga exakt hur stor roll hjärnans signalvägar spelar hos diabetespatienter.

”Dessutom är metformin känt för andra hälsofördelar, som att bromsa hjärnans åldrande”, säger neurobiologen Makoto Fukuda från Baylor College of Medicine i USA som ligger bakom den nya forskningen.

”Denna upptäckt förändrar vår syn på metformin”, säger han och tillägger:

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”Det verkar inte bara i levern eller tarmen, utan även i hjärnan.”

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