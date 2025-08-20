Bill Gates har bestämt sig för att bota Alzheimers och det ska ske med hjälp av AI. Nu öppnat entreprenören plånboken genom en ny tävling.
Bill Gates nya AI-satsning ska bota Alzheimers
Nu delar Bill Gates ut en miljon dollar i en tävling.
Målet?
Det vinnande forskarteamet ska få AI-agenter att hitta nya effektiva lösningar att bota Alzheimers, berättar Financial Times.
Ska påskynda forskningen kring Alzheimers
Den globala tävlingen går under namnet “Alzheimer’s Insights AI Prize” som alltså har som mål att påskynda forskningen kring sjukdomen.
Det handlar om att komma på innovativa sätt att bota Alzheimers med teknikens hjälp – där teamen som deltar i tävlingen ska programmera AI-drivna agenter som ska vara “kapabla till oberoende planering, resonemang och handling för att accelerera banbrytande upptäckter från befintliga Alzheimers-data”.
Kan användas fritt
Det vinnande konceptet kommer sedan kunna användas fritt av forskare världen över.
Tanken är att AI snabbt ska kunna hitta viktig information, som manuell forskning har missat genom årtionden av insamlad patientdata.
Växande problem
Demens är ett utrett globalt problem som bara ser ut att bli värre i takt med att vi lever allt längre.
Redan nu lider 55 miljoner människor av tillståndet – en siffra som kommer tredubblas om 25 år.
AI kan vara räddaren i nöden menar Gregory Moore på Gates Ventures.
“Om du inte har levt under en sten är AI en riktig företeelse och det vetenskapliga etablissemanget måste dra nytta av det”, säger han.
AI-racet är igång
Det har dock de flesta bolag redan förstått och det sker nu ett race bland exempelvis Silicon Valley-bolagen att utveckla AI-modeller som kan övervinna medicinska problem och hitta nya läkemedel.
Tävlingen startade under tisdagen och vinnaren kommer presenteras i Köpenhamn i mars.
AI kommer nu sätta tänderna i de “enorma mängder data som genereras” menar Gregory Moore.
“Vi hoppas kunna skapa en enhetlig, storskalig datauppsättning för att avslöja osynliga insikter som för närvarande är isolerade runt om i världen.”
Läs även:
Ny forskning: Litiumbrist kan indikera Alzheimers. Dagens PS
Alzheimers sjukdom: Svenskt läkemedel får grönt ljus i EU. Dagens PS
