Bill Gates nya AI-satsning ska bota Alzheimers 

Kan användas fritt

Det vinnande konceptet kommer sedan kunna användas fritt av forskare världen över.

Tanken är att AI snabbt ska kunna hitta viktig information, som manuell forskning har missat genom årtionden av insamlad patientdata.

Växande problem

Demens är ett utrett globalt problem som bara ser ut att bli värre i takt med att vi lever allt längre.

Redan nu lider 55 miljoner människor av tillståndet – en siffra som kommer tredubblas om 25 år.

AI kan vara räddaren i nöden menar Gregory Moore på Gates Ventures.

“Om du inte har levt under en sten är AI en riktig företeelse och det vetenskapliga etablissemanget måste dra nytta av det”, säger han.

AI-racet är igång

Det har dock de flesta bolag redan förstått och det sker nu ett race bland exempelvis Silicon Valley-bolagen att utveckla AI-modeller som kan övervinna medicinska problem och hitta nya läkemedel.

Tävlingen startade under tisdagen och vinnaren kommer presenteras i Köpenhamn i mars.

Bill Gates spår att AI inom bara tio år ersatt det mesta som människan i dag gör på arbetsmarknaden. (Foto: Shannon Stapleton/Pool via AP/TT)

AI kommer nu sätta tänderna i de “enorma mängder data som genereras” menar Gregory Moore.

“Vi hoppas kunna skapa en enhetlig, storskalig datauppsättning för att avslöja osynliga insikter som för närvarande är isolerade runt om i världen.”

