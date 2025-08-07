Ny forskning: Litiumbrist kan indikera Alzheimers

Litium är ett kemiskt grundämne. För närvarande används det medicinskt för att behandla exempelvis humörstörningar som mani och bipolär sjukdom, skriver Newsweek.

Under de senaste tio åren har forskare vid Harvard forskat kring litium för att kunna se dess roll i hjärnans funktion och hur den kan skapa motståndskraft mot hjärnans åldrande och mot Alzheimers.

“De flesta människor förknippar litium med psykiatrisk behandling. Vår studie visar för första gången att naturligt förekommande litium spelar en avgörande roll för att upprätthålla hjärnans hälsa under åldrandet, även i koncentrationer långt under de som används inom klinisk psykiatri”, berättar forskarna Bruce Yankner och Liviu Aron hos Newsweek.

Sund livsstil kan bromsa Alzheimers. Dagens PS

Litiumbristen ”unik”

De resultat forskarna redovisar baserar sig på experiment på möss och analyser av mänsklig hjärnvävnad, samt blodprover från individer i olika stadier av kognitiv hälsa.

“Vi fann att litiumbrist är unikt utarmat i hjärnan hos personer med mild kognitiv funktionsnedsättning, ett förstadium till Alzheimers. Detta gör litiumbrist till ett av de tidigaste biokemiska tecknen på sjukdomen, möjligen år innan kliniska symtom uppträder”, förklarar de två forskarna.

Det här berör inte bara Alzheimers-patienter, förklarar forskarna.

“Vi såg också att högre endogena litiumnivåer är förknippade med bevarad kognitiv funktion även hos individer utan Alzheimers. Så detta handlar inte bara om att förebygga sjukdomar, det handlar om att stödja ett hälsosamt hjärnåldrande i allmänhet.”

ANNONS

Forskare: Dessa livsstilsval kan bromsa kognitiv nedgång. Dagens PS