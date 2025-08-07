Litiumbrist i hjärnan kan vara en orsak till Alzheimers sjukdom. Det är ett spår som forskare, bland annat vid Harvard, följer.
Ny forskning: Litiumbrist kan indikera Alzheimers
Litium är ett kemiskt grundämne. För närvarande används det medicinskt för att behandla exempelvis humörstörningar som mani och bipolär sjukdom, skriver Newsweek.
Under de senaste tio åren har forskare vid Harvard forskat kring litium för att kunna se dess roll i hjärnans funktion och hur den kan skapa motståndskraft mot hjärnans åldrande och mot Alzheimers.
“De flesta människor förknippar litium med psykiatrisk behandling. Vår studie visar för första gången att naturligt förekommande litium spelar en avgörande roll för att upprätthålla hjärnans hälsa under åldrandet, även i koncentrationer långt under de som används inom klinisk psykiatri”, berättar forskarna Bruce Yankner och Liviu Aron hos Newsweek.
Sund livsstil kan bromsa Alzheimers. Dagens PS
Litiumbristen ”unik”
De resultat forskarna redovisar baserar sig på experiment på möss och analyser av mänsklig hjärnvävnad, samt blodprover från individer i olika stadier av kognitiv hälsa.
“Vi fann att litiumbrist är unikt utarmat i hjärnan hos personer med mild kognitiv funktionsnedsättning, ett förstadium till Alzheimers. Detta gör litiumbrist till ett av de tidigaste biokemiska tecknen på sjukdomen, möjligen år innan kliniska symtom uppträder”, förklarar de två forskarna.
Det här berör inte bara Alzheimers-patienter, förklarar forskarna.
“Vi såg också att högre endogena litiumnivåer är förknippade med bevarad kognitiv funktion även hos individer utan Alzheimers. Så detta handlar inte bara om att förebygga sjukdomar, det handlar om att stödja ett hälsosamt hjärnåldrande i allmänhet.”
Forskare: Dessa livsstilsval kan bromsa kognitiv nedgång. Dagens PS
En av tidigaste förändringarna
Forskarna upptäckte att litiumförlust i den mänskliga hjärnan är en av de tidigaste förändringar som leder till Alzheimers.
Hos möss accelererade liknande litiumbrist hjärnpatologi (sjukdom eller avvikelse) och minnesförsämring.
Forskningen vid Harvard knyter samman årtionden av observationer av patienter och ger en ny teori kring sjukdomen och en strategi för tidig diagnos, förebyggande och behandling, menar forskarna.
“Tanken att litiumbrist kan vara en orsak till Alzheimers sjukdom är ny och tyder på en annan terapeutisk metod”, säger Bruce Yankner.
Enda metallen som indikerar
Forskare har tidigare funnit att litium är den enda metallen som har markant olika nivåer hos personer med och utan Alzheimers i olika stadier.
Det finns tidigare befolkningsstudier som visar att högre litiumnivåer i miljön, inklusive dricksvattnet, följs av lägre förekomst av demens.
Forskarteamet vid Harvard visar på möss att litiumbrist inte bara kan kopplas till Alzheimers utan faktiskt bidrar till att driva den.
Det väcker hopp om att litium en dag kan användas för att behandla sjukdomen i sin helhet, menar Bruce Yankner.
Även om forskarnas resultat på möss behöver verifieras hos människor via kliniska tester, menar forskarna att mätning av litiumnivåer redan nu kan användas till att screena för tidig Alzheimers.
“Vår studie bidrar till växande bevis för att Alzheimers sjukdom kan vara förebyggbar – med något så enkelt som att hålla hjärnlitium på hälsosamma nivåer när vi åldras”, säger Bruce Yankner och Liviu Aron.
Alzheimers sjukdom: Svenskt läkemedel får grönt ljus i EU. Dagens PS
