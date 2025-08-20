Varningen: Återkallar radioaktiva räkor

Walmart har återkallat frysta, råa räkor som sålts i 13 amerikanska delstater, rapporterar AP i dag.

Orsaken till återkallandet är att räkorna enligt federala hälsovårdsmyndigheten kan ha en potentiell radioaktivkontaminering.

Amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA har bett Walmart att dra tillbaka tre partier frysta räkor av märket Great Value från butikerna.

Det sker sedan myndigheten upptäckt cesium-137, en radioaktiv isotop, i fraktcontainrar och i ett prov av panerade räkor som importerats från Indonesien.

”Potentiell hälsorisk”

Räkorna kan utgöra en “potentiell hälsorisk” för personer som exponerats för låga nivåer av cesium-137 över tid, säger FDA-tjänstepersoner.

“Om du nyligen har köpt råa frysta räkor från Walmart som matchar denna beskrivning, kasta dem”, är rådet.

Risken med de återkallade räkorna är “ganska låg”, säger Donald Schaffner, expert på livsmedelssäkerhet vid Rutgers University.

Cesium-137 är en biprodukt av kärnreaktioner, inklusive atombomber, tester, reaktordrift och olyckor.

Det är utbrett över hela världen, med spårmängder som finns i miljön, inklusive jord, mat och luft.

