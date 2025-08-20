Dagens PS
Varningen: Återkallar radioaktiva räkor

Walmart återkallar radioaktiva räkor
Tomma kundvagnar hos Walmart. De lär inte fyllas av räkor närmaste tiden, sedan Walmart återkallat radioaktivt kontaminerade sådana. (Foto: Damian Dovarganes/AP-TT)
Uppdaterad: 20 aug. 2025Publicerad: 20 aug. 2025

Efter att hälsovårdsmyndigheter slagit larm återkallas nu tre partier räkor för att man misstänker en radioaktiv kontaminering.

Walmart har återkallat frysta, råa räkor som sålts i 13 amerikanska delstater, rapporterar AP i dag.

Orsaken till återkallandet är att räkorna enligt federala hälsovårdsmyndigheten kan ha en potentiell radioaktivkontaminering.

Amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA har bett Walmart att dra tillbaka tre partier frysta räkor av märket Great Value från butikerna.

Det sker sedan myndigheten upptäckt cesium-137, en radioaktiv isotop, i fraktcontainrar och i ett prov av panerade räkor som importerats från Indonesien.

”Potentiell hälsorisk”

Räkorna kan utgöra en “potentiell hälsorisk” för personer som exponerats för låga nivåer av cesium-137 över tid, säger FDA-tjänstepersoner.

“Om du nyligen har köpt råa frysta räkor från Walmart som matchar denna beskrivning, kasta dem”, är rådet.

Risken med de återkallade räkorna är “ganska låg”, säger Donald Schaffner, expert på livsmedelssäkerhet vid Rutgers University.

Cesium-137 är en biprodukt av kärnreaktioner, inklusive atombomber, tester, reaktordrift och olyckor.

Det är utbrett över hela världen, med spårmängder som finns i miljön, inklusive jord, mat och luft.

De radioaktivt kontaminerade räkorna hittades i ett parti djupfryst från Indonesien. Wamart återkallade omedelbart partierna efter larmet. (Foto: Janerik Henriksson/TT)
Känt via Tjernobyl

För den svensk som tycker att cesium-137 låter svagt bekant, är det antagligen med Tjernobyl i bakhuvudet som det sker.

Cesium-137 frigjordes vid Tjernobyl-olyckan 1986 och spred via nedfall över Europa, inklusive Sverige.

Halveringstiden för cesium-137 är ungefär 30 år, vilket innebär att den fortfarande finns kvar i marken i Sverige och kan påverka vissa livsmedel.

Har nått flera hamnar i USA

FDA undersöker nu rapporter om cesium-137-kontaminering i fraktcontainrar och produkter från Indonesien.

Amerikanska tull- och gränstjänstepersoner har varnat FDA om att de hittat cesium-137 i fraktcontainrar som ankommit till hamnar i Los Angeles, Houston, Miami och Savannah i Georgia.

FDA fick veta att Walmart mottagit potentiellt berörda produkter. Walmart återkallade omedelbart varorna, säger en talesperson för koncernen.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

