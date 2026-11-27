Det här är schackmatt för Norse, säger flyganalytikern Hans Jørgen Elnæs.

Norse-flygningar fortsätter att ställas in, enligt Avinor, som ansvarar för driften av de flesta norska flygplatserna.

På flygbolagets webbplats går det dock fortfarande att köpa biljetter.

Under fredagen meddelade bolaget även att deras flygplansuthyrare sagt upp hyresavtalen för företagets flygplan.

Avgångar med bolaget har också ställts in tidigare i veckan. Den ekonomiska situationen är kritisk på grund av bland annat höga bränslepriser i Irankrigets spår, skriver nyhetsbyrån NTB.

”Om en kortsiktig finansiell lösning inte säkras omgående är styrelsens avsikt att ansöka om konkurs”, skriver flygbolaget i ett pressmeddelande.

Flyganalytikern Hans Jørgen Elnæs säger till NTB att ett besked från bolaget om konkurs kan komma redan under fredagen.

Norse befinner sig i den mest dramatiska situation ett flygbolag kan hamna i när det gäller drift och ekonomi. Antingen kommer det ett räddningspaket eller så kommer företaget att gå i konkurs inom kort, säger han till NTB.

Efter uthyrarens besked tillägger han:

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Det här är schackmatt för Norse. Utan flygplan kan de inte göra någonting.

Pilotanställda inom Norse Atlantic ska dessutom inte ha fått sin novemberlön, enligt norska pilotföreningen.

Norse Atlantic flyger bland annat till Thailand från Stockholm.