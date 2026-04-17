AI-utmanaren har byggt ett imperium – genom att inte vara amerikansk

Bolaget har lyckats positionera sig i en global marknad dominerad av amerikanska jättar som OpenAI och Anthropic.

Det har skett trots att dess modeller presterar svagare i tekniska jämförelser – och att Europa ofta pekas ut som en sengångare i AI-racet.

Har huvudkontoret i Paris

Strategin bygger i stället på oberoende och kontroll. Mistral fokuserar på så kallade öppna modeller, vilket gör det möjligt för kunder att själva drifta, anpassa och behålla data lokalt.

Detta har visat sig särskilt attraktivt för europeiska företag och myndigheter som vill minska beroendet av amerikansk teknik och undvika datalagring utanför den egna jurisdiktionen.

Bolaget, med huvudkontor i Paris, grundades av Arthur Mensch tillsammans med Guillaume Lample och Timothée Lacroix, alla med bakgrund från ledande AI-labb.

Sedan starten 2023 har Mistral tagit in drygt 3 miljarder dollar i finansiering och nådde intäkter på cirka 200 miljoner dollar under 2025, skriver Forbes.