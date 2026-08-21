Efter flera uppmärksammade fall där manliga våldsutövare lyckats komma över hotellnycklar har chefen för hotellkedjan meddelat sin avgång.
Våldsmän kom över hotellnycklar – chefen avgår
Hotell ska inte lättvindigt lämna ut hotellnycklar utan att kräva legitimation av den som påstår sig ha checkat in.
Rutinerna kring det är strikta för att skydda hotellgästerna från stölder och andra incidenter. Och på samma sätt får inte hotellreceptionen uttala rumsnumret högt för att undvika att obehöriga noterar det i lobbyn.
Den som förlorar sitt nyckelkort måste enligt regelverket verifiera sin identitet innan ett nytt kort kodas och ger tillgång till rummet.
Det gamla kortet ska spärras vid förlust och i samband med att ett nytt elektroniskt nyckelkort utfärdas.
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Flera skandaler på hotellkedjan
Så ska det alltså fungera, men det är inte alltid det är så och nu uppmärksammas graverande brister i systemet på en hotellkedja i London och som tvingat den ansvariga chefen att ställa sin plats till förfogande, berättar The Guardian.
Joanna Boydell har varit föremål för en skur av kritik och har nu ersatts tillfälligt som chef för Travelodge i London av företagets finanschef sedan flera fall av bristande säkerhetsrutiner avslöjats.
I höstas blev en kvinna attackerad av en våldsman som hon flytt från men som enkelt kunde kvittera ut nyckeln till hennes hotellrum.
Så lätt fick våldsverkaren nyckeln
Mannen påstod att hans flickvän var på rummet och att hon hade fått ett anfall. Och utan att kontrollera om uppgiften stämde fick mannen nyckeln till rummet.
Trots att han hade nyckeln och fått reda på rumsnumret sparkade han in dörren och överföll kvinnan. Han försökte även ta hennes telefon, så att hon inte skulle kunna larma.
Kvinna lyckades ta sig loss men har berättat och hon ”skakande, gråtande” sedan ”bad om hjälp”.
Kvinnan, som framträtt anonymt, har sagt till BBC att hon levde i tron att hon var på säker mark.
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Hånet: Erbjöds 30 pund i ersättning
”Jag trodde att någon skulle skydda mig”.
Hotellet erbjöd henne senare ett annat rum och hävdat till sitt försvar att händelsen är ”mycket sällsynt”.
Men det var inte första gången Travelodge gjort en allvarlig blunder. 2022 blev en kvinna utsatt för sexuella övergrepp på sitt hotellrum sedan en man fått nyckeln och påstått att han var hennes partner.
Efteråt erbjöd hotellkedjan den utsatta kvinnan 30 pund som plåster på såren, vilket hon självklart såg som en ren och skär förolämpning.
Keir Starmer läxade upp hotellchefen
Den händelsen fick också Storbritanniens dåvarande premiärminister Keir Starmer att skicka ett brev till Joanna Boydell, som nu avgått som hotellchef.
Starmer påpekade i brevet att hon måste ”ta ett allvarligt samtal med parlamentsledamöterna” om oron för kvinnors säkerhet på hotellet.
Jo Mackie, partner inom arbetsrätt på advokatbyrån Michelmores, har uttalat att hotellkedjan kommer att falla fritt om man inte lyckas återfå allmänhetens förtroende.
”Travelodge har drabbats av hemska historier om sexuella övergrepp och dålig säkerhet på hotell”, säger juristen.
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