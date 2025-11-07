Ett lägenhetshotell på Södermalm i Stockholm stängs omedelbart av polisen efter att omfattande prostitution har bedrivits i lokalerna. Hotellet drivs av hyrplattformen Guestit, där Voi-grundaren Fredrik Hjelm är storägare och styrelseledamot.
Voi-grundarens hotell i blåsväder – stänger efter misstänkt sexhandel
Med stöd i lagen om allmän säkerhet för hotell och pensionat har polisen för första gången stängt ett hotell på grund av prostitution sedan den nya lagstiftningen trädde i kraft den 1 januari 2025.
Enligt polisens utredning har omkring 1 600 sexköp genomförts på den aktuella adressen sedan februari, skriver Svenska Dagbladet.
Spaningsledare Daniel Löfgren vid människohandelssektionen berättar för Fastighetstidningen att polisen ser ett växande problem med just obemannade lägenhetshotell.
“Det är obevakat, det finns ingen reception och det är väldigt lätt att hyra ett rum. Det sitter ofta en kopplare utomlands och styr hela verksamheten. De utsatta kvinnorna får en kod till port och lägenhet som enkelt kan delas till kunder”, säger han till tidningen.
Engelbert kan få flera års fängelse
Efter fyra brottsanmälningar har Ekobrottsmyndigheten öppnat förundersökning mot Oscar Engelbert – misstankarna sträcker sig från bokföringsbrott till grova borgenärsbrott.
Informerades upprepade gånger
Enligt polisens beslut har Guestit vid upprepade tillfällen informerats om den misstänkta sexhandeln utan att vidta tillräckliga åtgärder.
Redan sedan våren 2024 har bolaget fått information från polisen om problemen med sexköp och koppleri på hotellet, som beskrivs som “otryggt och stökigt”.
Rent polisiärt hanterar man ett 60-tal sexköp som skett på platsen mellan april 2024 och augusti 2025.
Vite på fem miljoner kronor
Polisen har utfärdat ett vitesföreläggande mot Guestit på fem miljoner kronor, det belopp som bolaget måste betala om de inte vidtar rätt åtgärder eller stänger hotellet.
I sitt beslut skriver polisen att de under sina tillsyner aldrig sett någon reception, personal eller vakter i lokalerna.
Guestit har överklagat beslutet och uppger att man infört kontrollåtgärder som mer närvarande personal, bakgrundskontroller av gäster, övervakningskameror och vakter efter dialog med polisen.
“Guestit har nolltolerans mot all form av olaglig verksamhet och vidtar kraftfulla åtgärder för att förebygga sådana”, skriver vd Olof Kernell i ett mejl till SVT.
Han tillägger även att det är “djupt beklagligt” att brott begåtts i bolagets lokaler.
Partner bryter samarbetet
Guestit grundades 2016 av Fredrik Hjelm, Elias Högmark och Olof Kernell.
Bolaget har en egenutvecklad plattform för uthyrning av lägenheter i bland annat Stockholm, Göteborg och Åre.
Enligt Breakit har företaget omkring 50 000 uthyrningar per år och en förväntad omsättning på cirka 250 miljoner kronor för 2025.
Bakom Guestit finns lånefinansiering från företagsbanken DBT Capital, som nu bekräftar för SvD att man brutit samarbetet.
Kräver reglering av lägenhetshotell
Anna Sander, grundare av stödorganisationen Talita som hjälper kvinnor ur prostitution, menar att obemannade lägenhetshotell behöver regleras för att stoppa sexhandeln.
“Utifrån vår syn att vi vill hjälpa kvinnor ur sexindustrin, då borde de inte finnas”, säger hon till SVT.
Det senaste halvåret har Talita blivit kallade till hotellet på Södermalm flertalet gånger av utnyttjade kvinnor, säger hon.
“Det är full rulle här. Det är väldigt enkelt att gömma sig i sån här typ av hotellverksamhet”, säger Sander till SVT.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
