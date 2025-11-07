Voi-grundarens hotell i blåsväder – stänger efter misstänkt sexhandel

Med stöd i lagen om allmän säkerhet för hotell och pensionat har polisen för första gången stängt ett hotell på grund av prostitution sedan den nya lagstiftningen trädde i kraft den 1 januari 2025.

Enligt polisens utredning har omkring 1 600 sexköp genomförts på den aktuella adressen sedan februari, skriver Svenska Dagbladet.

Spaningsledare Daniel Löfgren vid människohandelssektionen berättar för Fastighetstidningen att polisen ser ett växande problem med just obemannade lägenhetshotell.

“Det är obevakat, det finns ingen reception och det är väldigt lätt att hyra ett rum. Det sitter ofta en kopplare utomlands och styr hela verksamheten. De utsatta kvinnorna får en kod till port och lägenhet som enkelt kan delas till kunder”, säger han till tidningen.

Informerades upprepade gånger

Enligt polisens beslut har Guestit vid upprepade tillfällen informerats om den misstänkta sexhandeln utan att vidta tillräckliga åtgärder.

Voi-vd:n Fredrik Hjelm är en av medgrundarna bakom Guestit. (Foto: TT)

Redan sedan våren 2024 har bolaget fått information från polisen om problemen med sexköp och koppleri på hotellet, som beskrivs som “otryggt och stökigt”.

ANNONS

Läs även:

Rika norrmän vill äga svenska fastighetsbranschen. Dagens PS

Rent polisiärt hanterar man ett 60-tal sexköp som skett på platsen mellan april 2024 och augusti 2025.