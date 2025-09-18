Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Utskälld reklamkampanj anmäld 70 gånger

Power har årets mest utskällda reklamkampanj
Power står för årets mest utskällda reklamkampanj. Pengarna tillbaka om man blir gravid inom kampanjens tidsrymd, är budskapet från kedjan. (Foto: Jessica Gow/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 18 sep. 2025Publicerad: 18 sep. 2025

Powers reklamkampanj om pengarna tillbaka om man blir gravid är årets mest utskällda. Så här långt har den gett mer än 70 anmälningar.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

”Gratis hemelektronik ska lösa befolkningskrisen”, var rubriken när Power presenterade sin just nu rullande reklamkampanj.

För den som undrar var innehållet lika fånig som rubriken indikerar.

ANNONS

Erbjudandet var att den som handlar hos Power och ”blir gravid inom 30 dagar efter sitt köp får hela köpesumman tillbaka som bonus”.

”Svenska elektronikkedjan blir därmed först i världen att erbjuda hemelektronik som babybonus”, konstaterade kedjan belåtet.

Bli med barn och få airfryern betald. Dagens PS

”Annorlunda grepp”

I ett försök att hitta en seriös grund till den redan på lanseringsstadiet havererade kampanjen skrev Power att ”barnafödandet nådde en ny historisk lägstanivå i Sverige under 2024, men nu ska det bli andra bullar (i ugnen). Elektronikkedjan Power tar ett annorlunda grepp för att öka barnafödandet – med vitvaror, köksapparater och datorer.”

”Vi har sett att fler länder har gjort sina försök att öka barnafödandet, och tror att moroten behöver vara större för att göra skillnad. Hemelektronik har alltid varit något som fått människor att göra det lilla extra för att ta del av bra erbjudanden”, sade Eddie Hernandez, marknadschef på Power Sverige, aningslöst.

”För att få babybonus krävs moderskapsintyg som visar beräknat födelsedatum”, påpekar Power i anslutning till kampanjen. (Foto: Pressbild Power)
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

”Kan vara en språngbräda”

Power pumpade på och slog fast att man nu ”lockar svenskarna med hemelektronik för att få fler att vilja skaffa barn”.

”Hemelektronik får ofta skulden för att svenskar inte skaffar barn”, fortsatte Eddie Hernandez.

”Vi vill i stället visa att den kan vara en språngbräda för att bilda en familj. Om en ny tvättmaskin eller dator kan bidra till att Sverige får fart på barnafödandet igen, så är vi glada att bidra med det”, avslutar marknadschefen.

Det gick som det gick och, vad vet vi, kanske som Power räknat med.

BBDO Nordics, som låg bakom kampanjen, muttrade hos Resumé att ”kvinnor är inga offer” och Anna Lennström, kundansvarig, försvarade kampanjen.

”Vi får väl se om kvinnor slutar besöka Power eller inte”, sade Lennström.

Reklam på Foodoras boxar leder till anmälan. Dagens PS

Har anmälts mer än 70 gånger

ANNONS

I andra vågskålen?

En gravidchock i form av mer än 70 snabba anmälningar till Reklamombudsmannen och utskällningar över hela linjen av Power.

Power anklagades av Hela Gotlands ledarskribent Jehna Al-Moushahidis för att ”kapitalisera på kvinnors kroppar” och det var väl det snällaste som sades.

Power gillar dock läget, uppenbarligen.

På sin hemsida marknadsför man nu kampanjen som ”Vår mest tillfredsställande deal någonsin”.

Fälls för öppen gylf i annons. Dagens PS

AI tar över reklamen – kreatörer pressas ut av algoritmer. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AnmälanReklam
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Ledarskapsevent - Beteendeförändring 
Astrakan logo

Hur förändrar man beteenden? Emma Holmgren delar med sig av en forskningsbaserad modell för att skapa nya vanor.

 Läs mer och boka
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS