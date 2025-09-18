Powers reklamkampanj om pengarna tillbaka om man blir gravid är årets mest utskällda. Så här långt har den gett mer än 70 anmälningar.
Utskälld reklamkampanj anmäld 70 gånger
Mest läst i kategorin
Rättegång: Kräver kommunen på 70 miljoner
Storm i ett vattenglas? Nej, i ett vattentorn. Nu kräver byggbolaget NCC Örebro kommun på drygt 70 miljoner kronor i ett unikt fall. Örebro är känt för sitt vattentorn Svampen, ett vattentorn som så till den grad imponerade på kung Faisal bin Abdul Aziz att han snabbt förklarade att ett sånt ville han ha också …
Här tjänar AI-konsulter 8 400 kronor i timmen
Ingenjörer inom artificiell intelligens, AI, kan dra in 900 dollar, motsvarande nästan 8 400 kronor som konsulter åt stora företag. Ingenjörerna med sina specifika kunskaper inom AI anlitas för att felsköka, implementera och integrera den nya tekniken med företagsdata, berättar Fortune och uppger att traditionella konsulter kanske inte kan utföra dessa uppdrag. Därför hyr nu …
Det här draget kan falla fel för Ikea
Gamla köttbullar? Absolut. Hos Ikea är de 40 år. Men nu ska inredningsjätten rulla ut en ny svensk klassiker och riskerar protester. 1985 hade Ikea premiär för köttbullar på sina restaurangmenyer. Sedan dess har de erövrat en lika självklar plats i varuhusen som de platta paketen. Det var ett recept från Severin Sjöstedt Ikea introducerade …
Varning: Regeringens nya 3:12-regler kan bli en fälla
De nya 3:12-reglerna för fåmansföretag skrivs om. Men enligt kritiker slår reglerna fel och gynnar inte de målgrupper som det är tänkt. Regeringen och Sverigedemokraterna presenterade i sin budget ett omfattande förslag om förändringar av de omstridda 3:12-reglerna, som styr beskattningen av fåmansföretag. Men förslaget får nu kritik för att gynna fel grupper av företag. …
Livsmedelsföretagen: "En besvikelse"
Försäljningen minskar och import pressar svenska livsmedelsproducenter. Andra kvartalet i år har varit ”en besvikelse”, enligt branschen. Svenskarna fortsätter hålla hårt i plånboken när de handlar mat och bara hälften av producenterna är på samma lönsamhetsnivå som innan vad de kallar ”kostnadskrisen”. Nu hoppas man på att åtminstone tillfälligt gynnas av sänkt matmoms, skriver Livsmedelsföretagen …
”Gratis hemelektronik ska lösa befolkningskrisen”, var rubriken när Power presenterade sin just nu rullande reklamkampanj.
För den som undrar var innehållet lika fånig som rubriken indikerar.
Erbjudandet var att den som handlar hos Power och ”blir gravid inom 30 dagar efter sitt köp får hela köpesumman tillbaka som bonus”.
”Svenska elektronikkedjan blir därmed först i världen att erbjuda hemelektronik som babybonus”, konstaterade kedjan belåtet.
Bli med barn och få airfryern betald. Dagens PS
”Annorlunda grepp”
I ett försök att hitta en seriös grund till den redan på lanseringsstadiet havererade kampanjen skrev Power att ”barnafödandet nådde en ny historisk lägstanivå i Sverige under 2024, men nu ska det bli andra bullar (i ugnen). Elektronikkedjan Power tar ett annorlunda grepp för att öka barnafödandet – med vitvaror, köksapparater och datorer.”
”Vi har sett att fler länder har gjort sina försök att öka barnafödandet, och tror att moroten behöver vara större för att göra skillnad. Hemelektronik har alltid varit något som fått människor att göra det lilla extra för att ta del av bra erbjudanden”, sade Eddie Hernandez, marknadschef på Power Sverige, aningslöst.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
”Kan vara en språngbräda”
Power pumpade på och slog fast att man nu ”lockar svenskarna med hemelektronik för att få fler att vilja skaffa barn”.
”Hemelektronik får ofta skulden för att svenskar inte skaffar barn”, fortsatte Eddie Hernandez.
”Vi vill i stället visa att den kan vara en språngbräda för att bilda en familj. Om en ny tvättmaskin eller dator kan bidra till att Sverige får fart på barnafödandet igen, så är vi glada att bidra med det”, avslutar marknadschefen.
Det gick som det gick och, vad vet vi, kanske som Power räknat med.
BBDO Nordics, som låg bakom kampanjen, muttrade hos Resumé att ”kvinnor är inga offer” och Anna Lennström, kundansvarig, försvarade kampanjen.
”Vi får väl se om kvinnor slutar besöka Power eller inte”, sade Lennström.
Reklam på Foodoras boxar leder till anmälan. Dagens PS
Har anmälts mer än 70 gånger
I andra vågskålen?
En gravidchock i form av mer än 70 snabba anmälningar till Reklamombudsmannen och utskällningar över hela linjen av Power.
Power anklagades av Hela Gotlands ledarskribent Jehna Al-Moushahidis för att ”kapitalisera på kvinnors kroppar” och det var väl det snällaste som sades.
Power gillar dock läget, uppenbarligen.
På sin hemsida marknadsför man nu kampanjen som ”Vår mest tillfredsställande deal någonsin”.
Fälls för öppen gylf i annons. Dagens PS
AI tar över reklamen – kreatörer pressas ut av algoritmer. Realtid
Hur förändrar man beteenden? Emma Holmgren delar med sig av en forskningsbaserad modell för att skapa nya vanor.
Senaste nytt
Miljarder till tech när USA och Storbritannien sluter avtal
USA:s president Donald Trump avslutade sitt andra statsbesök i Storbritannien. Den här gången låg fokus på affärer, tekniksamarbeten och utrikespolitiska frågor. Torsdagen präglades av bilaterala möten mellan premiärminister Keir Starmer och president Donald Trump på 1500-talsherrgården Chequers. Där undertecknade ledarna bland annat ett omfattande teknik- och investeringsavtal, rapporterar SVT. Avtalet, benämnt “Tech Prosperity Deal”, är …
I helgen öppnar Kapten Jack – ny kvarterspub i city
Kapten Jack, en modern kvarterspub med brittisk-svensk själ, öppnar nu i korsningen Malmskillnadsgatan och Mäster Samuelsgatan. Bakom satsningen står Kristofer Sandström och Christian Olsson på Stockholm Krogbolag, som redan driver Tennstopet, Tennstopet Grill, Kommendören och Tako. Lokalen har byggts om från grunden med mörka träslag, mjuk belysning och klassiska pubdetaljer. Ambitionen är att skapa ett …
Saab hyllas på börsen – men analytikerna säger sälj
Saab har stuckit iväg på börsen likt en raket sedan 2022. Men nu börjar allt fler analytiker säga att aktien är övervärderad. Senast ut är Handelsbanken. Försvarsbolaget Saab (börskurs Saab) började få sig en skjuts redan i och med invasionen av Ukraina men kanske allra bäst har det gått för bolaget under 2025. Sedan i …
Utskälld reklamkampanj anmäld 70 gånger
Powers reklamkampanj om pengarna tillbaka om man blir gravid är årets mest utskällda. Så här långt har den gett mer än 70 anmälningar. ”Gratis hemelektronik ska lösa befolkningskrisen”, var rubriken när Power presenterade sin just nu rullande reklamkampanj. För den som undrar var innehållet lika fånig som rubriken indikerar. Erbjudandet var att den som handlar …
Fredagskrönikan: Litteraturen dör och Lars Norén lever vidare
I veckan bestämde jag mig för att vara lite kulturell, fördjupa mig i litteraturen och gick med min älskade hustru till Kulturhuset i Stockholm för att lyssna på ett samtal om Expressen Kulturs lista över 2000-talets bästa böcker. (Det var hennes idé.) 200 personer med passion för litteraturen Vi var väl runt 200 personer som …