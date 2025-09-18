Utskälld reklamkampanj anmäld 70 gånger

”Gratis hemelektronik ska lösa befolkningskrisen”, var rubriken när Power presenterade sin just nu rullande reklamkampanj.

För den som undrar var innehållet lika fånig som rubriken indikerar.

Erbjudandet var att den som handlar hos Power och ”blir gravid inom 30 dagar efter sitt köp får hela köpesumman tillbaka som bonus”.

”Svenska elektronikkedjan blir därmed först i världen att erbjuda hemelektronik som babybonus”, konstaterade kedjan belåtet.

Bli med barn och få airfryern betald. Dagens PS

”Annorlunda grepp”

I ett försök att hitta en seriös grund till den redan på lanseringsstadiet havererade kampanjen skrev Power att ”barnafödandet nådde en ny historisk lägstanivå i Sverige under 2024, men nu ska det bli andra bullar (i ugnen). Elektronikkedjan Power tar ett annorlunda grepp för att öka barnafödandet – med vitvaror, köksapparater och datorer.”

”Vi har sett att fler länder har gjort sina försök att öka barnafödandet, och tror att moroten behöver vara större för att göra skillnad. Hemelektronik har alltid varit något som fått människor att göra det lilla extra för att ta del av bra erbjudanden”, sade Eddie Hernandez, marknadschef på Power Sverige, aningslöst.

”För att få babybonus krävs moderskapsintyg som visar beräknat födelsedatum”, påpekar Power i anslutning till kampanjen. (Foto: Pressbild Power)