Bli med barn och få airfryern betald

Elektronikkedjan Power går nu ut med en marknadsföringskampanj som, rent ut sagt, kan vara årets mest korkade.

Rubriken på dagens pressmeddelande från kedjan är ”Gratis hemelektronik ska lösa befolkningskrisen”.

Erbjudandet?

Den som handlar hos Power och ”blir gravid inom 30 dagar efter sitt köp får hela köpesumman tillbaka som bonus”.

”Först i världen”

”Svenska elektronikkedjan blir därmed först i världen att erbjuda hemelektronik som babybonus”, konstaterar man belåtet.

Att det skulle kunna finnas ett antal seriösa orsaker till att ingen gett ett sådant erbjudande har uppenbarligen inte föresvävat Power.

I stället kör man glatt på i samma hjulspår;

”Barnafödandet nådde en ny historisk lägstanivå i Sverige under 2024, men nu ska det bli andra bullar (i ugnen). Elektronikkedjan Power tar ett annorlunda grepp för att öka barnafödandet – med vitvaror, köksapparater och datorer.”