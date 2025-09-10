”Gratis hemelektronik ska lösa befolkningskrisen”. Det är inget aprilskämt. I stället är det rubriken för en ny kampanj hos Power.
Bli med barn och få airfryern betald
Elektronikkedjan Power går nu ut med en marknadsföringskampanj som, rent ut sagt, kan vara årets mest korkade.
Rubriken på dagens pressmeddelande från kedjan är ”Gratis hemelektronik ska lösa befolkningskrisen”.
Erbjudandet?
Den som handlar hos Power och ”blir gravid inom 30 dagar efter sitt köp får hela köpesumman tillbaka som bonus”.
Nya ägarnas plan för Media Markt. Dagens PS
”Först i världen”
”Svenska elektronikkedjan blir därmed först i världen att erbjuda hemelektronik som babybonus”, konstaterar man belåtet.
Att det skulle kunna finnas ett antal seriösa orsaker till att ingen gett ett sådant erbjudande har uppenbarligen inte föresvävat Power.
I stället kör man glatt på i samma hjulspår;
”Barnafödandet nådde en ny historisk lägstanivå i Sverige under 2024, men nu ska det bli andra bullar (i ugnen). Elektronikkedjan Power tar ett annorlunda grepp för att öka barnafödandet – med vitvaror, köksapparater och datorer.”
”Behövs en morot”
”Vi har sett att fler länder har gjort sina försök att öka barnafödandet, och tror att moroten behöver vara större för att göra skillnad. Hemelektronik har alltid varit något som fått människor att göra det lilla extra för att ta del av bra erbjudanden”, säger Eddie Hernandez, marknadschef på Power Sverige, aningslöst.
Hemelektronik ”en språngbräda”
Power konstaterar nu att man ”lockar svenskarna med hemelektronik för att få fler att vilja skaffa barn”.
”Hemelektronik får ofta skulden för att svenskar inte skaffar barn”, säger Eddie Hernandez i ett minst sagt dimmigt uttalande.
”Vi vill i stället visa att den kan vara en språngbräda för att bilda en familj. Om en ny tvättmaskin eller dator kan bidra till att Sverige får fart på barnafödandet igen, så är vi glada att bidra med det”, avslutar marknadschefen.
Powers kampanj gäller 15 september till och med 5 oktober och presenteras ytterligare på power.se.
Teknikjättar anklagas för att förkorta livslängden på elektronik. Dagens PS
