Rättviseorganisationen Oxfam har tittat på privata affärsjetflygplan som i regel har 4–19 passagerarplatser, där de flesta lyfter från flygplatserna i storstadsområdena. Privatflygen från Sverige släppte ut 35 000 ton koldioxid förra året.
Tusentals privatflyg från Sverige: ”Enorma utsläpp”
Förra året lyfte 8 500 privatflyg från Sverige. Varannan timme släppte de ut lika mycket koldioxid som en normalsvensk gör under ett helt år, enligt en rapport från organisationen Oxfam.
Privatflyg är en typ av konsumtion som bara de allra rikaste håller på med, mitt i en brinnande klimatkris, säger Oxfam Sveriges policychef Hanna Nelson.
Rättviseorganisationen Oxfam har tittat på privata affärsjetflygplan som i regel har 4–19 passagerarplatser, där de flesta lyfter från flygplatserna i storstadsområdena. Privatflygen från Sverige släppte ut 35 000 ton koldioxid förra året.
Används av få
Det kan finnas andra typer av flygplan som gömmer sig i siffrorna, men organisationens bedömning är att lejonparten är just privatflyg.
Vi ser inte vilken person som flyger, utan här handlar det om privatflygen som kategori och de enorma utsläppen som de står för, säger Hanna Nelson.
Enligt en global Oxfamrapport används privatflygen av bara 0,003 procent av världens befolkning, en kvarts miljon personer. Nästan sju av tio privatflyg lyfter i USA. Totalt släppte världens privatjet ut 16 miljoner ton koldioxid förra året, vilket är i paritet med hela Sveriges inrikestransporter.
Tar med dejten
Flest privatflyg globalt lyfter i samband med jul, nyår och thanksgiving. Därefter kommer alla hjärtans dag.
Man tar med sin dejt på en liten flygtur, kanske till Paris, kanske någon annanstans, säger Hanna Nelson.
Organisationen vill se förbud eller åtminstone en straffskatt på ”koldioxidintensiv lyxkonsumtion” som privatflyg och lyxjakter, och en progressiv flygskatt där den som flyger mycket skattar mer. Rika behöver betala för de utsläpp de orsakar, tycker Hanna Nelson.
Man behöver agera från politikens sida för att den typen av utsläpp och lyxkonsumtion ska minska, säger hon.
Oxfam har analyserat data från verktyget Private Jet Emissions Tracker, som skapats av tankesmedjan Institute for Policy Studies och bland annat bygger på signaler från transpondrarna i flygplan inom kategorin privata affärsjet.
Datan kartlägger exempelvis varifrån flygen startar, flygsträckor och flygtid.
I kategorin ingår normalt vissa ambulansflygplan, men de har räknats bort i det svenska underlaget.