Tusentals privatflyg från Sverige: ”Enorma utsläpp”

Privatflyg är en typ av konsumtion som bara de allra rikaste håller på med, mitt i en brinnande klimatkris, säger Oxfam Sveriges policychef Hanna Nelson.

Rättviseorganisationen Oxfam har tittat på privata affärsjetflygplan som i regel har 4–19 passagerarplatser, där de flesta lyfter från flygplatserna i storstadsområdena. Privatflygen från Sverige släppte ut 35 000 ton koldioxid förra året.

Används av få

Det kan finnas andra typer av flygplan som gömmer sig i siffrorna, men organisationens bedömning är att lejonparten är just privatflyg.

Vi ser inte vilken person som flyger, utan här handlar det om privatflygen som kategori och de enorma utsläppen som de står för, säger Hanna Nelson.

Enligt en global Oxfamrapport används privatflygen av bara 0,003 procent av världens befolkning, en kvarts miljon personer. Nästan sju av tio privatflyg lyfter i USA. Totalt släppte världens privatjet ut 16 miljoner ton koldioxid förra året, vilket är i paritet med hela Sveriges inrikestransporter.