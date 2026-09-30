Tre kontorsdagar väckte protester – nu kräver storbolaget fyra

I somras meddelade banken att dess 45 000 anställda i Storbritannien skulle behöva vara på kontoret minst tre dagar i veckan från den 5 oktober. För mer senior personal skulle minst fyra dagar gälla. Dagens krav är två.

Men personalen hade synpunkter. Tusentals anställda skrev under ett öppet brev som fackförbundet Unite tagit fram, rapporterar The Guardian.

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Banken öppnar för uppskov

Efter protesterna får vissa anställda nu möjlighet att vänta till 2027 med att följa de nya kraven.

Det är dock inget uppskov som landar i allas inkorg. Den anställde måste be om och få sin närmaste chefs godkännande före veckans slut.

Barclays håller samtidigt fast vid att de nya reglerna införs som planerat. Övergångslösningarna gäller personer vars privata omständigheter för närvarande hindrar dem från att uppfylla kraven. Banken ser också över sin policy för flexibelt arbete.

Unite accepterar att arbete på plats kan underlätta samarbete och utveckling. Men facket köper inte att det kräver samma ökning av kontorsnärvaron för alla.

På önskelistan finns bland annat:

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Flexibla start- och sluttider för billigare resor och hämtning och lämning av barn.

Högst en kontorsdag i veckan för personer med omsorgsansvar eller funktionsnedsättning.

Automatiska undantag under skollov och jul.

Subventionerade måltider på arbetsplatsen.

En engångsersättning till alla anställda för kostnaderna med att komma till kontoret.



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