Tre dagar på kontoret fick tusentals Barclaysanställda att protestera. Nu öppnar banken för uppskov. Samma dag kom ett annat besked från Mercedes-Benz: fyra dagar på plats ska bli standard. Hemmakontoret sitter, så att säga, löst – lite överallt.
Tre kontorsdagar väckte protester – nu kräver storbolaget fyra
Tre dagar på kontoret fick tusentals Barclaysanställda att protestera. Nu öppnar banken för uppskov. Samma dag kom ett annat besked från Mercedes-Benz: fyra dagar på plats ska bli standard. Hemmakontoret sitter, så att säga, löst – lite överallt.
En kontorsdag till i veckan. Ledningen vill ha mer samarbete. Personalen vill veta vem som betalar pendlingen.
Det har Barclays fått erfara.
I somras meddelade banken att dess 45 000 anställda i Storbritannien skulle behöva vara på kontoret minst tre dagar i veckan från den 5 oktober. För mer senior personal skulle minst fyra dagar gälla. Dagens krav är två.
Men personalen hade synpunkter. Tusentals anställda skrev under ett öppet brev som fackförbundet Unite tagit fram, rapporterar The Guardian.
Läs även: Ditt ”skräp” kan vara värt tusenlappar – kolla listan. Dagens PS
Banken öppnar för uppskov
Efter protesterna får vissa anställda nu möjlighet att vänta till 2027 med att följa de nya kraven.
Det är dock inget uppskov som landar i allas inkorg. Den anställde måste be om och få sin närmaste chefs godkännande före veckans slut.
Barclays håller samtidigt fast vid att de nya reglerna införs som planerat. Övergångslösningarna gäller personer vars privata omständigheter för närvarande hindrar dem från att uppfylla kraven. Banken ser också över sin policy för flexibelt arbete.
Unite accepterar att arbete på plats kan underlätta samarbete och utveckling. Men facket köper inte att det kräver samma ökning av kontorsnärvaron för alla.
På önskelistan finns bland annat:
- Flexibla start- och sluttider för billigare resor och hämtning och lämning av barn.
- Högst en kontorsdag i veckan för personer med omsorgsansvar eller funktionsnedsättning.
- Automatiska undantag under skollov och jul.
- Subventionerade måltider på arbetsplatsen.
- En engångsersättning till alla anställda för kostnaderna med att komma till kontoret.
Missa inte: Så mycket sparar andra svenskar varje månad – ligger du över eller under? Dagens PS
Mercedes vill kräva fyra dagar
Samma dag som Barclays lättade på införandet kom ett annat besked från Mercedes-Benz.
Biljätten vill att chefer ska kunna kräva upp till fyra dagars närvaro i veckan för heltidsanställda, utan särskild motivering. Målet är att fyra dagar ska bli standard, skriver Der Standard.
Då återstår en dag för hemarbete.
En förhandlingsgrupp med representanter för företaget och företagsrådet har enats om förslaget. För att reglerna ska kunna börja gälla den 1 januari 2027 måste företagsråden på de olika orterna först godkänna avtalet.
Mercedes vill ge mer utrymme åt personligt samarbete, direktkontakt och laganda, påstår man.
Kontorskrav mitt i sparstrid
Förändringen ingår också i företagets satsning på högre produktivitet, efter ett vinstfall kopplat till en svag kinesisk marknad och höjda amerikanska tullar.
Samtidigt vill vd Ola Källenius förlänga arbetsveckan från 35 timmar utan att höja lönen. De anställda har protesterat, och förhandlingarna har hittills inte gett något resultat.
Ledningen har dessutom hotat med att stänga två tyska fabriker om arbetskostnaderna inte sjunker. Företagsrådet har aviserat motstånd, men är berett att diskutera.
På Barclays har protesterna gett vissa anställda mer tid. På Mercedes är ambitionen i stället fler dagar på plats. Kalendern för 2027 verkar redan ha blivit en förhandlingsfråga.
Läs också: Politiker vill stoppa EQT:s miljardaffär i USA. Realtid