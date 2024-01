Ännu ett bakslag för techbranschen: Discords tur

Monivent tar stolt steget in i framtiden med Neo100, och företrädesemissionen är en nyckel till att forma denna vision till verklighet. “Vår strävan är att införa produkten som standard i varje förlossningsrum för att förbättra vården av nyfödda”, säger Karin Dahllöf, vd för Monivent. Monivent är en banbrytande aktör inom neonatalvård med en livsviktig produkt …

2024 ser ut att bli tufft

Dessa nedskärningar tyder på ännu ett utmanande år för techindustrin, skriver New York Times.

Tiotusentals anställda har redan har hunnit sägas upp sedan förra året på grund av pressad ekonomi och den digitala annonseringsmarknadens kräftgång.

Discord har totalt tagit in 1 miljard dollar i finansiering och företaget har över 700 miljoner dollar i likvida medel. Enligt källor till The Verge är målet är att bli lönsamt under 2024.

Företaget har också övervägt en börsnotering efter att ha avböjt ett förvärvserbjudande på 12 miljarder dollar från Microsoft år 2021.

