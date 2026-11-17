En del av pengarna försvinner genom karensavdraget, som motsvarar 20 procent av sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka.

Det avdraget vill dock Socialdemokraterna avskaffa – ett förslag som väcker visst motstånd.

Åtta av tio vill ha fler läkarintyg

I en ny undersökning från Svenskt Näringsliv uppger 82 procent av arbetsgivarna att de skulle begära läkarintyg från första sjukdagen oftare än i dag om karensavdraget avskaffas.

Undersökningen genomfördes i oktober och besvarades av 790 företag.

Många arbetsgivare tycker redan att sjukfrånvaron ställer till problem.

Drygt vart tredje företag, 34 procent, uppger att de har ganska eller mycket stora bekymmer med korttidssjukfrånvaro. Inom besöksnäringen är andelen 48 procent.

Även bygg- och transportföretagen hör till branscherna där problemen är störst.

Catharina Bäck, försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv, är kritisk till förslaget om att ta bort karensavdraget.

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”Karensavdraget kan ses som en nödvändig självrisk, likt den som finns i alla försäkringar”, säger hon till Tidningen Näringslivet. ”Om det slopas då rubbas den tillit och det förtroende som hela sjukförsäkringssystemet bygger på. Det är allvarligt”.

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