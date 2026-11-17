Ett slopat karensavdrag skulle ge mer pengar i plånboken när du är sjuk. Men förändringen kan också få en mindre välkommen följd. Åtta av tio arbetsgivare uppger att de vill kräva läkarintyg oftare om avdraget försvinner.
Slopad karens: Fler svenskar kan behöva läkarintyg
Att stanna hemma från jobbet när du är sjuk kostar pengar. När PS räknade på vad sjukfrånvaron kostar visade det sig att en person med 40 000 kronor i månadslön kunde förlora drygt 4 000 kronor före skatt på en enda sjukvecka.
En del av pengarna försvinner genom karensavdraget, som motsvarar 20 procent av sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka.
Det avdraget vill dock Socialdemokraterna avskaffa – ett förslag som väcker visst motstånd.
Åtta av tio vill ha fler läkarintyg
I en ny undersökning från Svenskt Näringsliv uppger 82 procent av arbetsgivarna att de skulle begära läkarintyg från första sjukdagen oftare än i dag om karensavdraget avskaffas.
Undersökningen genomfördes i oktober och besvarades av 790 företag.
Många arbetsgivare tycker redan att sjukfrånvaron ställer till problem.
Drygt vart tredje företag, 34 procent, uppger att de har ganska eller mycket stora bekymmer med korttidssjukfrånvaro. Inom besöksnäringen är andelen 48 procent.
Även bygg- och transportföretagen hör till branscherna där problemen är störst.
Catharina Bäck, försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv, är kritisk till förslaget om att ta bort karensavdraget.
”Karensavdraget kan ses som en nödvändig självrisk, likt den som finns i alla försäkringar”, säger hon till Tidningen Näringslivet. ”Om det slopas då rubbas den tillit och det förtroende som hela sjukförsäkringssystemet bygger på. Det är allvarligt”.
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Kan kosta företagen miljarder
Företagen oroar sig förstås också om pengarna.
Enligt en beräkning från Riksdagens utredningstjänst skulle ett slopat karensavdrag öka företagens sjuklönekostnader med mellan 12 och 21 miljarder kronor.
Svenskt Näringsliv bedömer att kostnaden kan bli mellan 21 och 42 miljarder kronor om även utgifter för vikarier räknas in.
Organisationens chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt har tidigare varnat för att förändringen kan påverka företagens vilja att anställa.
”Ett slopat karensavdrag innebär att företagarna skulle bli än mer ovilliga att anställa och investera”, har han sagt.
Chefen får inte kräva intyg hur som helst
Redan i dag kan svenska arbetsgivare begära läkarintyg från första sjukdagen, men det finns vissa begränsningar.
Enligt uppgifter från Försäkringskassan behöver du normalt lämna läkarintyg först från den åttonde sjukdagen.
Tidigare intyg kan krävas om det finns särskilda skäl, exempelvis om du varit sjuk många gånger under en begränsad period.
Begäran måste vara skriftlig och får inte gälla längre än ett år. Andra bestämmelser kan finnas i kollektivavtal.
Ett slopat karensavdrag skulle alltså inte automatiskt ge arbetsgivarna rätt att kräva läkarintyg från alla anställda redan första dagen.
Men Svenskt Näringslivs undersökning visar att många vill använda möjligheten oftare än i dag.
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