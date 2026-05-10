Svenska Mimicate utamanar Palantir med AI-drivna "världsmodeller"

Satsar på ”världsmodeller”

Det handlar om ”världsmodeller” – AI-modeller som försöker förstå hur världen fungerar – istället för att bara känna igen mönster i data.

Det handlar om relationer mellan händelser, objekt och konsekvenser – och det liknar hur människor bygger mentala modeller av världen för att kunna planera, fatta beslut och förutse konsekvenser.

”Det är många som bygger LLM-applikationer (stora språkmodeller) och nosar på det här, men det är få som har fått det att funka riktigt bra. Palantir gör mycket forecasting och bygger custom-modeller för företag, så det är en liknande approach. Men jag tror inte att de jobbar med världsmodeller. Det är vi ganska unika med”, säger säger Joel W Kall, medgrundare på Mimicate, till Breakit.

Mimicate är fortfarande ett litet bolag med några få anställda och bas i Stockholm, men de positionerar sig inom ett snabbt växande område där AI används för mer än bara chatbotar och textgenerering.

Europa utmanar USA

Deras satsning kommer samtidigt som Europa försöker bygga upp egna AI-alternativ till amerikanska jättar som OpenAI och Palantir.

Där ska den svenska uppstickaren visa framfötterna och utmana jättar som Palantir, men “utan krig och elände” och istället alltså hjälpa bolagen med strategiska beslut.

”Just nu fokuserar vi rätt mycket på produkt och att få ut de första livekunderna och få feedback. Men vi tror nog att vi förmodligen kommer zooma in på en eller flera vertikaler där vi märker att det funkar riktigt bra”, säger Joel W Kall och klargör:

”När vi har gjort det och fått in fler kunder, då tar vi nog in pengar för att skala.”

