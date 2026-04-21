Det amerikanska dataanalysbolaget Palantir väcker stora reaktioner genom sitt nya manifest. Kritiker jämför det med ett uttalande från en serietidningsskurk.
Palantirs nya manifest -”rabblande från en serietidningsskurk”
Palantir Technologies har varit i fokus på sistone, där Donald Trump har hyllat AI-mjukvarubolaget och därigenom pratade upp aktiekursen.
Samtidigt har Palantirs vd Alex Karp länge setts som en kontroversiell figur i techsektorn, både för sin frispråkighet och för sin roll i att bygga ett av världens högst värderade mjukvarubolag.
Stormar kring Palantir
Det har blåst ordentligt kring det hajpade bolaget på sistone som Dagens PS berättat, där techjätten bland annat har dragit två tidigare medarbetare inför rätta. Enligt bolaget ska de ha stulit hemlig information för att bygga ett konkurrerande AI-företag.
Nu stormar det igen kring Palantir.
Bolaget har publicerat ett nytt manifest där företaget beskriver sin syn på teknik, makt och samhällsutveckling.
Där står det klart att världen står inför en ny geopolitisk era där data, artificiell intelligens och informationskontroll blir avgörande för nationell säkerhet och global konkurrenskraft. Företaget argumenterar för att västerländska demokratier måste bli mer offensiva i sin användning av teknik för att inte hamna efter auktoritära stater.
Summering av bok
Det var i helgen som Palantirs Alex Karps och Nicholas W. Zamiskas släppte sitt 22-punktsmanifest på plattformen X, som är en summering av duons bok The Technological Republic.
Boken ska vara en ”passionerad uppmaning till västvärlden att vakna upp till vår nya verklighet”, berättar techsajten Engadget.
Manifestet sågas
Manifestet sågas dock av techsajten och beskrivs som ”rabblandet från en serietidningsskurk”.
Andra uttalanden som fått uppmärksamhet genom det nya manifestet är exempelvis att ”nationell tjänstgöring bör vara en universell plikt”, ”kastreringen av Tyskland och Japan efter kriget måste ångras”, och ”vissa kulturer har gjort viktiga framsteg; andra är fortfarande dysfunktionella och regressiva”.
Sverige använder Palantir
Även Sverige har använt det kontroversiella dataanalysbolaget visar uppgifter från ETC, där svensk polis sedan många år tillbaka använder plattformen.
Palantir har samtidigt skapat delade meningar.
Förespråkare menar att Palantir beskriver en realistisk bild av den globala maktkampen kring AI och data. Kritiker menar däremot att språket som används förstärker en farlig syn på teknik som ett verktyg där bolaget vill ha mer kontroll.
