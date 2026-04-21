Palantirs nya manifest -”rabblande från en serietidningsskurk”

Det var i helgen som Palantirs Alex Karps och Nicholas W. Zamiskas släppte sitt 22-punktsmanifest på plattformen X, som är en summering av duons bok The Technological Republic.

Boken ska vara en ”passionerad uppmaning till västvärlden att vakna upp till vår nya verklighet”, berättar techsajten Engadget.

Manifestet sågas dock av techsajten och beskrivs som ”rabblandet från en serietidningsskurk”.

Andra uttalanden som fått uppmärksamhet genom det nya manifestet är exempelvis att ”nationell tjänstgöring bör vara en universell plikt”, ”kastreringen av Tyskland och Japan efter kriget måste ångras”, och ”vissa kulturer har gjort viktiga framsteg; andra är fortfarande dysfunktionella och regressiva”.

Sverige använder Palantir

Även Sverige har använt det kontroversiella dataanalysbolaget visar uppgifter från ETC, där svensk polis sedan många år tillbaka använder plattformen.

Palantir har samtidigt skapat delade meningar.

Förespråkare menar att Palantir beskriver en realistisk bild av den globala maktkampen kring AI och data. Kritiker menar däremot att språket som används förstärker en farlig syn på teknik som ett verktyg där bolaget vill ha mer kontroll.

