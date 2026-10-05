Stressigt på kontoret? Ta med hunden för bättre arbetsklimat

Förbättra kommunikationen

Det finns också forskning som ger stöd åt resonemanget. En studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Animals fann att anställda upplever att hundar på arbetsplatsen kan minska stress, förbättra kommunikationen och stärka den sociala sammanhållningen. Forskarna betonar samtidigt att effekten påverkas av företagskulturen och hur arbetsplatsen organiseras.

Även en svensk studie från Lunds universitet har pekat på ett möjligt samband mellan hundar på arbetsplatsen och lägre upplevd stress.

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I en betydligt större undersökning från Castellum är inställningen till kontorshundar övervägande positiv. Bland personer mellan 25 och 34 år är 80 procent positiva. Samma andel gäller högre chefer och mellanchefer, jämfört med 70 procent bland medarbetare utan chefsansvar. På företag med färre än tio anställda är 79 procent positiva.

Gäller att hitta kompromiss

Så människans bästa väns intåg på kontoret är med andra ord här för att stanna – dock med vissa förbehåll.

De hundvänliga kontoren är inte alltid problemfria.

Allergier, hundrädsla, ljud och störningar måste vägas mot hundägarnas önskemål. Forskning pekar också på behovet av tydliga regler kring bland annat säkerhet, rastning och vilka delar av arbetsplatsen hundarna får vistas i.

Särskilda zoner för hunden

En möjlig kompromiss är därför särskilda hundzoner.

Kontorshotell i Malmö marknadsför redan hundvänliga lokaler där hundarna hålls i avgränsade delar med egna ingångar för att minska problemen för allergiker.

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