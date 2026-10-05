Många skaffade hund under pandemiåren då vi spenderade mycket tid hemma. Nu när chefen vill ha dig tillbaka på kontoret tar vissa med hunden – som har visat sig leda till ett bättre arbetsklimat med mindre stress.
Stressigt på kontoret? Ta med hunden för bättre arbetsklimat
Vi har tidigare berättat om hur hundar blir en allt vanligare syn på kontoren efter pandemin.
Samtidigt har forskning slagit fast nya hälsofördelar – och varför vi mår bra av att leka med en hund.
Hunden minskar stressen på kontoret
Nu väljer företag samtidigt att öppna dörrarna för fyrbenta kollegor – och forskning pekar på att det faktiskt kan minska stressen, enligt tidningen Chef.
Ett sådant företag är teknikbolaget Sigma Technology i Helsingborg.
”Det bidrar definitivt till att lätta upp stämningen”, säger konsultchef Jens Svantesson.
När medarbetarna blir helt absorberade av sina arbetsuppgifter kan hundarna dessutom skapa naturliga ”mikropauser”.
Jens Svantesson beskriver hunden som en slags ”tyst psykolog” som kan bidra till att omedvetet sänka stressnivån.
Förbättra kommunikationen
Det finns också forskning som ger stöd åt resonemanget. En studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Animals fann att anställda upplever att hundar på arbetsplatsen kan minska stress, förbättra kommunikationen och stärka den sociala sammanhållningen. Forskarna betonar samtidigt att effekten påverkas av företagskulturen och hur arbetsplatsen organiseras.
Även en svensk studie från Lunds universitet har pekat på ett möjligt samband mellan hundar på arbetsplatsen och lägre upplevd stress.
I en betydligt större undersökning från Castellum är inställningen till kontorshundar övervägande positiv. Bland personer mellan 25 och 34 år är 80 procent positiva. Samma andel gäller högre chefer och mellanchefer, jämfört med 70 procent bland medarbetare utan chefsansvar. På företag med färre än tio anställda är 79 procent positiva.
Gäller att hitta kompromiss
Så människans bästa väns intåg på kontoret är med andra ord här för att stanna – dock med vissa förbehåll.
De hundvänliga kontoren är inte alltid problemfria.
Allergier, hundrädsla, ljud och störningar måste vägas mot hundägarnas önskemål. Forskning pekar också på behovet av tydliga regler kring bland annat säkerhet, rastning och vilka delar av arbetsplatsen hundarna får vistas i.
Särskilda zoner för hunden
En möjlig kompromiss är därför särskilda hundzoner.
Kontorshotell i Malmö marknadsför redan hundvänliga lokaler där hundarna hålls i avgränsade delar med egna ingångar för att minska problemen för allergiker.
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