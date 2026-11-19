Microsofts vd Satya Nadella säger att mycket i den kritiska infrastrukturen inte går att säkerhetsuppdatera. I Sverige går flera tusen sårbara enheter att nå från internet, fler än i något annat nordiskt land.
Microsofts vd: Mycket i kritisk infrastruktur går inte att uppdatera
När Satya Nadella talade på New York Times-konferensen ”DealBook Summit” den 18 november 2026, sa han:
Det finns mycket i vår kritiska infrastruktur som inte går att säkerhetsuppdatera.
Som exempel nämnde han den inbyggda programvaran i kylaggregat och i värme- och ventilationssystem, utrustning som är uppkopplad mot internet. Enligt Nadella har AI gjort det betydligt lättare att hitta sårbarheter. Eftersom hålen redan utnyttjas måste säkerhetsuppdateringar installeras så snart de finns, och det kommer att leda till instabilitet, menar han.
Microsofts nyliga avbrott förklarade Nadella med en dold bugg, enligt TechCrunch. Outlook och andra Microsoft 365-tjänster stördes i nästan ett dygn den 12 och 13 november 2026.
Sverige sticker ut i Norden
Uppgiften om de flera tusen sårbara enheterna kommer från Nationellt cybersäkerhetscenters lägesbild från regeringens pressträff den 10 november 2026. Enligt presentationen har antalet kända säkerhetshål nästan fördubblats på ett år, och det tar bara några dagar från att ett hål blir känt till att det utnyttjas.
Den 12 oktober 2026 rapporterade SVT att 3 800 IP-adresser till svenska styrsystem går att nå från internet. I omkring 2 000 fall syns inga andra skydd än användarnamn och lösenord, enligt Finwire.
Kylangrepp mot butiker i åtta länder
Beskedet kommer bara veckor efter hackandet av kyl- och fryssystem i stora delar av Europa. Oftast har det gällt äldre system från samma tillverkare, Danfoss, med svaga lösenord. Både butiker tillhörande Axfood, Coop och Ica drabbades.
Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar (M), säger enligt regeringen
Cyberangreppen visar på de välkända riskerna med uppkopplade styrsystem.
Pro-rysk grupp försökte angripa värmeverk
System för el, vatten och värme är särskilda måltavlor för främmande makt. Våren 2025 försökte en pro-rysk hackergrupp angripa ett värmeverk i Västsverige. Gruppen ska ha kopplingar till rysk säkerhetstjänst, enligt Carl-Oskar Bohlin.
Tack vare en inbyggd skyddsmekanism fick angreppet inga allvarliga följder, enligt SVT.
Avancerade AI-modeller kan numera automatisera allt större delar av cyberangrepp, till exempel sökandet efter sårbarheter, enligt Finansinspektionen. Den 29 september 2026 meddelade myndigheten att den inleder en fördjupad analys av hur finansbolagen skyddar sig, rapporterade Finwire.
Finansinspektionen har fört dialog med bolagen om hotet sedan våren 2026, skrev Dagens PS.
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