Det finns mycket i vår kritiska infrastruktur som inte går att säkerhetsuppdatera.

Som exempel nämnde han den inbyggda programvaran i kylaggregat och i värme- och ventilationssystem, utrustning som är uppkopplad mot internet. Enligt Nadella har AI gjort det betydligt lättare att hitta sårbarheter. Eftersom hålen redan utnyttjas måste säkerhetsuppdateringar installeras så snart de finns, och det kommer att leda till instabilitet, menar han.

Microsofts nyliga avbrott förklarade Nadella med en dold bugg, enligt TechCrunch. Outlook och andra Microsoft 365-tjänster stördes i nästan ett dygn den 12 och 13 november 2026.

Sverige sticker ut i Norden

Uppgiften om de flera tusen sårbara enheterna kommer från Nationellt cybersäkerhetscenters lägesbild från regeringens pressträff den 10 november 2026. Enligt presentationen har antalet kända säkerhetshål nästan fördubblats på ett år, och det tar bara några dagar från att ett hål blir känt till att det utnyttjas.

Den 12 oktober 2026 rapporterade SVT att 3 800 IP-adresser till svenska styrsystem går att nå från internet. I omkring 2 000 fall syns inga andra skydd än användarnamn och lösenord, enligt Finwire.