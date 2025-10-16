Schweizisk klassiker hotad av Trump

Efter andra världskriget blev de schweiziska arméknivar Victorinox tillverkar, välkända multiverktyg i silver och rött, populära bland amerikanska soldater stationerade i USA.

Det är de fortfarande och tillverkas för övrigt fortfarande på fabriken i Ibach i centrala Schweiz.

Det är hos de amerikanska soldaternas president Donald Trump populariteten svajar, å andra sidan något som arméknivarna delar med allt annat som inte bär stämpeln ”Made in USA”.

Blev 39 procent dyrare

Victorinox producerar 10 miljoner schweiziska arméknivar per år i ett sortiment där även köks- och kommersiella knivar ingår vid sidan av klockor och väskor.

Nu är man ett av alla företag som oroar sig över Trumps handelskrig mot världen. Den amerikanska regenten införde tullar på 39 procent på import av varor från Schweiz i augusti.

“Om tullarna kvarstår är det en exceptionellt utmanande situation”, säger Victorinox vd Carl Elsener hos Reuters.

Det var hans gammelfarfar som grundade företaget 1884. Carl Elsener kan nu konstatera att de amerikanska tullarna skulle kosta arvegodset till företag cirka 13 miljoner dollar per år.

Doft av frukost? Det är bara brevbäraren. Dagens PS

ANNONS