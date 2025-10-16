Dagens PS
Schweizisk klassiker hotad av Trump

Klassiska schweiziska arméknivar. Ännu en produktkategori som drabbas när Trump ska handelskriga sig till global dominans. (Foto: Peter Klaunzer/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 16 okt. 2025Publicerad: 16 okt. 2025

Vi hoppar över alla klyschor på temat ”knivigt”. Det här är inget att gaffla om. De schweiziska arméknivarna har problem med Donald Trump.

Efter andra världskriget blev de schweiziska arméknivar Victorinox tillverkar, välkända multiverktyg i silver och rött, populära bland amerikanska soldater stationerade i USA.

Det är de fortfarande och tillverkas för övrigt fortfarande på fabriken i Ibach i centrala Schweiz.

Det är hos de amerikanska soldaternas president Donald Trump populariteten svajar, å andra sidan något som arméknivarna delar med allt annat som inte bär stämpeln ”Made in USA”.

Blev 39 procent dyrare

Victorinox producerar 10 miljoner schweiziska arméknivar per år i ett sortiment där även köks- och kommersiella knivar ingår vid sidan av klockor och väskor.

Nu är man ett av alla företag som oroar sig över Trumps handelskrig mot världen. Den amerikanska regenten införde tullar på 39 procent på import av varor från Schweiz i augusti.

“Om tullarna kvarstår är det en exceptionellt utmanande situation”, säger Victorinox vd Carl Elsener hos Reuters.

Det var hans gammelfarfar som grundade företaget 1884. Carl Elsener kan nu konstatera att de amerikanska tullarna skulle kosta arvegodset till företag cirka 13 miljoner dollar per år.

Två knivar från Victorinox men i mitten en från mindre konkurrenten Wenger som Victorinox köpte upp 2005. Nu slåss man mot Trumps tullar. (Foto: Eddy Risch/AP-TT)
Spela klippet
13 procent säljs i USA

Det slår hårt mot Victorinox som 2024 hade 13 procent av sin försäljning på totalt 519 miljoner dollar i USA.

Om tullsatsen blir bestående blir varje produkt företaget skickar till USA en förlustaffär, säger Elsener.

Victorinox har försökt gardera sig genom att skicka extra lager till USA och öka effektiviteten i sin produktion. Man har även planer på att polera och förpacka mer i USA för att sänka värdet vid importtillfället och därmed tullavgiften.

“Vi försöker även minska vårt beroende av USA genom att expandera starkare i Latinamerika och Asien”, säger Elsener.

Orderingången sjunker

Hans Victorinox är inte ensamt om att känna av pressen från USA. En undersökning av branschorganisationen Swiss Mechanic visar att 45 procent av Schweiz små och medelstora tillverkningsföretag fått en lägre orderingång efter de nya tullarna.

Då har dessutom deras vinstmarginaler urholkats av att schweizerfrancen ökat 12 procent mot dollarn i år.

”Vår prioritet är att försvara marknadsandelar medan situationen är så oförutsägbar”, säger Elsener.

”I USA handlar det just nu om att undvika prisökningar och acceptera förlusterna. Det är vår uppoffring för att behålla marknadsandelar.”

”Inte ett alternativ”

Vad som inte är aktuellt är att flytta produktionen. För att kvalificera sig för den eftertraktade etiketten om ”Schweiz-tillverkad” måste minst 60 procent av tillverkningskostnaderna hamna i Schweiz.

”Att producera den schweiziska armékniven utomlands är inte ett alternativ”, säger Carl Elsenser som ändå är optimist.

”Vi tog oss igenom första världskriget, depressionen, andra världskriget, den globala ekonomiska krisen, oljekrisen”, säger han.

“Det här är bara den senaste utmaningen och jag är övertygad om att vi övervinner även den.”

