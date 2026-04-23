Skräp blev succé – kan omsätta 100 miljoner euro om två år

Men det finska bolaget Foamit Group såg något annat. Genom att värma glaspulvret till 900 grader i en processindustriugn får de materialet att skumma och expandera nästan fem gånger i volym. Resultatet är skumglas, ett byggmaterial som består av 92 procent luft och 8 procent glas.

Materialet är lätt, isolerande och kostar 50–70 euro per kubikmeter.

Kapaciteten har mer än fördubblats

”Skumglas har fått ett starkt fotfäste inom byggbranschen som ett lätt och isolerande material”, säger Foamit Groups vd Erja Sankari till finska Tekniikka & Talous.

Bara i Finland har bolagets tillverkningskapacitet mer än fördubblats sedan 2014 och ligger nu på 250 000 kubikmeter per år. I hela Norden producerar Foamit Group cirka 800 000 kubikmeter årligen.

Verksamheten värderas nu till över 40 miljoner euro. Målet är att nå 100 miljoner euro i omsättning till slutet av 2028.