Skräpet som blev över från glasåtervinningen ansågs vara värdelöst. Nu har finska Foamit Group byggt en verksamhet värd över 40 miljoner euro på just det materialet, och siktar på att nå 100 miljoner euro till 2028.
Skräp blev succé – kan omsätta 100 miljoner euro om två år
I årtionden hamnade resterna från glasåtervinningen på soptipp. Glaspulvret var för finförderat och färgblandat för att kunna bli nya flaskor eller fönster. Ingen ville ha det.
Men det finska bolaget Foamit Group såg något annat. Genom att värma glaspulvret till 900 grader i en processindustriugn får de materialet att skumma och expandera nästan fem gånger i volym. Resultatet är skumglas, ett byggmaterial som består av 92 procent luft och 8 procent glas.
Materialet är lätt, isolerande och kostar 50–70 euro per kubikmeter.
Kapaciteten har mer än fördubblats
”Skumglas har fått ett starkt fotfäste inom byggbranschen som ett lätt och isolerande material”, säger Foamit Groups vd Erja Sankari till finska Tekniikka & Talous.
Bara i Finland har bolagets tillverkningskapacitet mer än fördubblats sedan 2014 och ligger nu på 250 000 kubikmeter per år. I hela Norden producerar Foamit Group cirka 800 000 kubikmeter årligen.
Verksamheten värderas nu till över 40 miljoner euro. Målet är att nå 100 miljoner euro i omsättning till slutet av 2028.
Byter till eldrift för att minska utsläppen
Skumglas tillverkas i dag med gaseldade ugnar i Finland. Men i Norge har Foamit Group redan gått över till elektriska ugnar, ett steg mot lägre koldioxidutsläpp. Omställningen ligger i linje med den bredare trenden där byggsektorn pressas att minska sitt klimatavtryck.
Det är en del av ett växande skifte. Intresset för återvinning av byggmaterial ökar i hela branschen, drivet av både regulatoriska krav och ekonomisk logik. Samtidigt utvecklas nya byggmaterial av återvunna råvaror som alternativ till traditionell betong.
Skräp som affärsidé
Foamit Group är inte ensamma om att se guld i det andra kastar. I Sverige har Sortera passerat 2 miljarder kronor i omsättning på avfallshantering i byggsektorn.
I USA ökade cleantech-investeringarna med 65 procent under första kvartalet 2025, trots politisk motvind.
Mönstret går igen i fler branscher. Gamla elbilsbatterier har blivit en ny miljardindustri, och textilåtervinning lockar allt mer kapital.
Foamit Groups resa, från värdelöst skräpglas på tippen till en nordisk industriverksamhet med siktet inställt på 100 miljoner euro, visar att den mest lönsamma råvaran ibland är den ingen vill ha.