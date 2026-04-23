Stor läcka hos ATG – spelares uppgifter sprids på darknet

Intrånget bedöms ha skett i slutet av 2025 och omfattar känslig information som namn, adresser och i flera tusen fall även personnummer.

Används ofta i utpressningssyfte

Enligt uppgifter som granskats av Dagens Nyheter finns även personer med skyddade identiteter med i materialet.

Läckan inkluderar dessutom interna uppgifter om skulder, där över 2 600 individer listas med krav på återbetalningar motsvarande tiotals miljoner kronor.

Det rör sig om en datamängd på cirka 6,5 gigabyte som har publicerats som ett urval, vilket tyder på att den totala mängden stulen information kan vara betydligt större.

Denna metod används ofta av kriminella grupper för att pressa företag på pengar genom att visa att de har tillgång till mer data än vad som initialt offentliggörs.