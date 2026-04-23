En utpressargrupp har kommit över personuppgifter om över 150 000 spelare på ATG. Flera högprofilerade namn finns på listan.
Stor läcka hos ATG – spelares uppgifter sprids på darknet
Det svenska spelbolaget AB Trav och Galopp, känt som ATG, har drabbats av ett omfattande dataintrång.
Det handlar personuppgifter om över 150 000 spelare som har läckt ut på darknet.
Intrånget bedöms ha skett i slutet av 2025 och omfattar känslig information som namn, adresser och i flera tusen fall även personnummer.
Används ofta i utpressningssyfte
Enligt uppgifter som granskats av Dagens Nyheter finns även personer med skyddade identiteter med i materialet.
Läckan inkluderar dessutom interna uppgifter om skulder, där över 2 600 individer listas med krav på återbetalningar motsvarande tiotals miljoner kronor.
Det rör sig om en datamängd på cirka 6,5 gigabyte som har publicerats som ett urval, vilket tyder på att den totala mängden stulen information kan vara betydligt större.
Denna metod används ofta av kriminella grupper för att pressa företag på pengar genom att visa att de har tillgång till mer data än vad som initialt offentliggörs.
Har inlett en utredning
Bakom intrånget uppges en hackergrupp med namnet Coinbase Cartel ligga. Gruppen har specialiserat sig på datastöld och utpressning och har tidigare riktat in sig på företag med stora kunddatabaser.
Namnet har ingen koppling till kryptobolaget Coinbase, tillägger DN.
ATG uppgav initialt att bolaget inte hade några bevis för att ett intrång ägt rum, men har senare bekräftat att en utredning inletts efter att uppgifterna uppmärksammats.
Ska anmäla händelsen
Företaget planerar att polisanmäla händelsen och anmäla den till Integritetsskyddsmyndigheten, vilket är ett krav när personuppgifter riskerar att ha hamnat i orätta händer.
Händelsen väcker frågor om bolagets säkerhetsrutiner och hantering av kunddata, särskilt då drabbade kunder ännu inte informerats.
Enligt gällande dataskyddsregler ska företag snabbt meddela både tillsynsmyndigheter och berörda individer vid allvarliga personuppgiftsincidenter.
