Doft av frukost? Det är bara brevbäraren

Franska frimärket doftar croissant
En fransk klassiker, croissanten, numera även som frimärke. Chokladen i koppen? Kakao fanns som belgiskt frimärke redan för ett dussin år sedan. (Foto: Anders Wiklund/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 10 okt. 2025Publicerad: 10 okt. 2025

Ett brev som luktar bröd lanseras i Frankrike och det finns fler. Vad sägs om frimärket som smakar choklad – och det som luktar illa?

Frankrike skakas av en politisk kris med ekonomiska förtecken. Postverket gör samtidigt sitt för att bidra till brödfödan.

Den liknelsen kan man väl göra när franska posten lanserar ett frimärke som ska dofta som en croissant.

Nästan 600 000 frimärken med doften av det spröda brödet, tillika frukostklassikern har tryckts.

Franska postverket kallar croissanten ”en sinnebild av fransk gastronomi”. Frimärket, naturligtvis med en bild av en croissant, kostar 2,10 euro, det vill säga ganska exakt 23 kronor.

Som två croissanter

Det innebär, om man vill göra den jämförelsen, att frimärket kostar vad 1-2 croissanter kostar.

Priset på en croissant i Frankrike är enligt aktuella uppgifter 1-2 euro, beroende om du köper det på ditt lokala boulangerie, i en mataffär eller på en restaurang och dessutom dyrare i Paris än i andra regioner.

Fransmännen, som tar sina livsmedel på allvar, påpekar också att croissanter bakade med äkta smör av naturliga skäl betingar ett högre pris.

Väldoftande frimärken är ingen nyhet i Frankrike. Franska posten har tidigare lanserat frimärken med doft av såväl baguetter om lavendel.

Tidigt ute var även Belgien där posten 2013 lanserade frimärken som inte bara doftade choklad, utan där även limmet på baksidan smakade kakao.

Så här ser det ut, croissantfrimärket. Hur det doftar kan vi tyvärr inte erbjuda något smakprov på. (Illustration: Franska postverket)
Schweiz först ut

På det spåret var även Schweiz och det redan 2001 då man även där introducerade chokladdoftande frimärken.

Då hade det gått drygt 160 år av frimärkshistoria totalt befriad från smak och doft.

Världens första – och alltså helt smaklösa – brevporto kom i Storbritannien 1840 och innebar i sig en revolution.

Fram till dess hade mottagaren betalat för brevets väg från A till B men nu fick i stället avsändaren börja betala.

Dessutom hade man ambitionen att sänka portot, så att även britter med sämre ekonomi skulle ha råd att skicka brev.

Kan lukta illa också

Några frimärken som luktar illa?

Nej. I vart fall inte planerat.

I så fall, förklarar branschkunniga, handlar det om fukt och mögel eller om kemikalier i form av vissa plastmaterial som används vid tillverkning av frimärken och kan avge starka lukter.

Rådet då är att lukta på frimärket och vädra det. Hjälper inte det ”är det bäst att kasta frimärket”, tipsas vi.

Varför det? Det går ju faktiskt att klistra det på ett brev – och skicka till någon man inte är så förtjust i…

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

