Ett brev som luktar bröd lanseras i Frankrike och det finns fler. Vad sägs om frimärket som smakar choklad – och det som luktar illa?
Doft av frukost? Det är bara brevbäraren
Mest läst i kategorin
EU-missen: "Är det vatten i varmvattenberedare?"
Insikten att det är vatten i varmvattenberedare kom som en kalldusch för EU-kommissionen. Nu tvingas EU-länderna till andra lösningar. 2027 kommer EU:s regler för dricksvatten att träda i kraft. Då blir det problem med varmvattenberedarna runt om i Europa. Material som behövs för emaljering av varmvattenberedare är nämligen borta från EU:s lista över godkända ämnen, …
Hit gick skattepengarna: Danskurs för 5 miljoner
Sedan 2018 har staten betalat ut 40 miljarder kronor via Kunskapsbidraget. Nu visar det sig vad pengarna gått till. 2018 infördes Kunskapsbidraget, då under namnet Likvärdighetsbidraget. Pengarna skulle användas för stärkt kunskapsutveckling och ökad likvärdighet av kommuner och friskolor. En rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, visar att varken likvärdigheten eller resultaten …
Konkurrensverket varnar för momssänkningen
Det finns en risk att momssänkningen på mat nästa år inte helt kommer konsumenterna till del, varnar Konkurrensverket. Regeringen vill som bekant, som en del av valrörelsen nästa år, tillfälligt sänka momsen på livsmedel från 12 till 6 procent. Momssänkningen inleds 1 april 2026 och avslutas 31 december 2027. Nu har Konkurrensverket yttrat sig över …
Vill ha 25 nya miljarder till satelliter
Europeiska satellitföretaget Iceye arbetar med att dra ihop 2,5 miljarder dollar till en ny satsning på försvarssatelliter. Den europeiska satellitstartupen Iceye undersöker möjligheterna att skaffa ny finansiering i storleksordningen 2,5 miljarder dollar, skriver Financial Times. Företaget tror på möjligheten i ett investeringsklimat där många vill kapitalisera på upprustningen av försvaren genom att stödja lovande försvarsföretag. …
Europas bästa arbetsplatser – Sverige imponerar
De nordiska länderna, däribland Sverige, imponerar inte bara när det gäller välfärd och livskvalitet, utan också på jobbet. Fortune har, liksom förra året, listat de 100 bästa bolagen att arbeta för i Europa. Med på listan finns hela tio nordiska företag, detta trots att regionen bara står för knappt fyra procent av Europas befolkning. Imponerande, …
Frankrike skakas av en politisk kris med ekonomiska förtecken. Postverket gör samtidigt sitt för att bidra till brödfödan.
Den liknelsen kan man väl göra när franska posten lanserar ett frimärke som ska dofta som en croissant.
Nästan 600 000 frimärken med doften av det spröda brödet, tillika frukostklassikern har tryckts.
Franska postverket kallar croissanten ”en sinnebild av fransk gastronomi”. Frimärket, naturligtvis med en bild av en croissant, kostar 2,10 euro, det vill säga ganska exakt 23 kronor.
Världens första frankerade kuvert säljs på auktion. Dagens PS
Som två croissanter
Det innebär, om man vill göra den jämförelsen, att frimärket kostar vad 1-2 croissanter kostar.
Priset på en croissant i Frankrike är enligt aktuella uppgifter 1-2 euro, beroende om du köper det på ditt lokala boulangerie, i en mataffär eller på en restaurang och dessutom dyrare i Paris än i andra regioner.
Fransmännen, som tar sina livsmedel på allvar, påpekar också att croissanter bakade med äkta smör av naturliga skäl betingar ett högre pris.
Väldoftande frimärken är ingen nyhet i Frankrike. Franska posten har tidigare lanserat frimärken med doft av såväl baguetter om lavendel.
Tidigt ute var även Belgien där posten 2013 lanserade frimärken som inte bara doftade choklad, utan där även limmet på baksidan smakade kakao.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Schweiz först ut
På det spåret var även Schweiz och det redan 2001 då man även där introducerade chokladdoftande frimärken.
Då hade det gått drygt 160 år av frimärkshistoria totalt befriad från smak och doft.
Världens första – och alltså helt smaklösa – brevporto kom i Storbritannien 1840 och innebar i sig en revolution.
Fram till dess hade mottagaren betalat för brevets väg från A till B men nu fick i stället avsändaren börja betala.
Dessutom hade man ambitionen att sänka portot, så att även britter med sämre ekonomi skulle ha råd att skicka brev.
Kan lukta illa också
Några frimärken som luktar illa?
Nej. I vart fall inte planerat.
I så fall, förklarar branschkunniga, handlar det om fukt och mögel eller om kemikalier i form av vissa plastmaterial som används vid tillverkning av frimärken och kan avge starka lukter.
Rådet då är att lukta på frimärket och vädra det. Hjälper inte det ”är det bäst att kasta frimärket”, tipsas vi.
Varför det? Det går ju faktiskt att klistra det på ett brev – och skicka till någon man inte är så förtjust i…
Konkurrensverket kan stoppa Postnord. Dagens PS
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Andas rätt för bättre stabilitet och styrka
Din andning påverkar dina muskler, din stabilitet och din styrka, nyckeln är att andas in när du förbereder en ansträngande rörelse och andas ut när du tar i och gör den. De flesta förstår att det är viktigt att träna på rätt sätt, men de missar ofta hur viktig andningastekniken är, det skriver CNN. När …
Doft av frukost? Det är bara brevbäraren
Ett brev som luktar bröd lanseras i Frankrike och det finns fler. Vad sägs om frimärket som smakar choklad – och det som luktar illa? Frankrike skakas av en politisk kris med ekonomiska förtecken. Postverket gör samtidigt sitt för att bidra till brödfödan. Den liknelsen kan man väl göra när franska posten lanserar ett frimärke …
Vita husets plan för militären: "Byter ut kompetens mot lydnad"
Ett historiskt möte i Pentagon markerar början på en omstöpning av USA:s försvar. Den nye försvarsministern Pete Hegseth talar om styrka och disciplin, men experter varnar för en reaktionär utrensning som hotar landets militära själ. När hundratals högt uppsatta officerare samlades på Marine Corps Base Quantico i slutet av september hölls andan i Washington. USA:s …
USA-Kina: "Ett ekonomiskt kärnvapenkrig"
Kinas upptrappning av dominansen kring sällsynta jordartsmetaller hotar handelssamtal och den globala ekonomin, menar USA. Under diktatorn Xi Jinping har Kina använt sin dominans när det gäller sällsynta jordartsmetaller mer aktivt. De senaste restriktionerna på området markerar en ”nästan exempellös exportkontroll som riskerar att störa den globala ekonomin”, menar Wall Street Journal i en analys.Samtidigt …
Ingenjören som blev bankdirektör: ”2026 är vi en fullservice-bank”
”När jag började för ett år sedan hade vi 30?000 kortkunder. Per i dag har vi över 167?000. Det är en enorm tillväxt för oss som bank.” Det berättar Julie Chatterjee, vd på den svenska Northmill vars populära betalkort nu börjar dyka upp i var mans ficka. Men för utmanarbanken som en gång i tiden …