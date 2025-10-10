Doft av frukost? Det är bara brevbäraren

Frankrike skakas av en politisk kris med ekonomiska förtecken. Postverket gör samtidigt sitt för att bidra till brödfödan.

Den liknelsen kan man väl göra när franska posten lanserar ett frimärke som ska dofta som en croissant.



Nästan 600 000 frimärken med doften av det spröda brödet, tillika frukostklassikern har tryckts.

Franska postverket kallar croissanten ”en sinnebild av fransk gastronomi”. Frimärket, naturligtvis med en bild av en croissant, kostar 2,10 euro, det vill säga ganska exakt 23 kronor.

Som två croissanter

Det innebär, om man vill göra den jämförelsen, att frimärket kostar vad 1-2 croissanter kostar.

Priset på en croissant i Frankrike är enligt aktuella uppgifter 1-2 euro, beroende om du köper det på ditt lokala boulangerie, i en mataffär eller på en restaurang och dessutom dyrare i Paris än i andra regioner.

Fransmännen, som tar sina livsmedel på allvar, påpekar också att croissanter bakade med äkta smör av naturliga skäl betingar ett högre pris.

Väldoftande frimärken är ingen nyhet i Frankrike. Franska posten har tidigare lanserat frimärken med doft av såväl baguetter om lavendel.

Tidigt ute var även Belgien där posten 2013 lanserade frimärken som inte bara doftade choklad, utan där även limmet på baksidan smakade kakao.