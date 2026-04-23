Hans startup kraschade – levde på en 100-lapp om dagen

Då kom nästa smäll för olyckskorpen

Han blev deprimerad och isolerade sig från omgivningen, samtidigt som han inväntade konkursdomstolens beslut.

Han fick nytt jobb men hade tufft att klara sig på knappt 100 kronor om dagen, det räckte till resan till arbetsplatsen och en enkel måltid. Ibland hoppade han till och med över lunchen för att spara pengarna till nästa dag.

I december i fjol skadade han sig i en olycka på jobbet och förlorade det.

Även om det var jobbigt att lägga korten på bordet inför sin fru, så gjorde han det och hon reagerade inte som han väntat sig – att hon skulle se honom som en end stor förlorare – utan gav tvärt om honom helhjärtat stöd.

Tror på comeback genom ny inkomstkälla

När livet såg som mörkast ut drog hans fru i gång en online-kanal där Kang Gwang-sik fick möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter till andra.

Kanalen har fått allt fler följare, som delar hans inlägg och videor.

”Mitt onlinearbete genererar väldigt lite och ojämn inkomst genom enstaka varumärkessamarbeten och annonser. Det är inte en lösning än, men det är en början”, säger den envise entreprenören hoppfullt.

Entreprenören råd: Ge aldrig upp hoppet

Han råder andra att inte ge upp och stänga in sig med sina problem trots tuffa motgångar, och han önskar nu att han kan få en ekonomisk stabilitet på nytt.

Vägen dit känns lång, men det är värt det. Liksom livet i stort är värt att fortsätta, säger han.

