40-åringen berättar om hur han gick i personlig konkurs med skulder på nästan 10 miljoner kronor efter att hans startup gått omkull.
Hans startup kraschade – levde på en 100-lapp om dagen
Hans tillvaro slogs obarmhärtigt i spillror när han plötsligt skulle klara sig med knappt 100 kronor om dagen.
En klev tröst är att skulderna krympt till runt 3 miljoner kronor från som mest nästan 10 miljoner kronor.
Kang Gwang-sik, som han heter, berättar om företagets uppgång och fall och hans personliga krasch i spåren av det i Business Insider.
Han bor i Sydkorea där han drev ett företag inom elektrisk mobilitet med fokus på smarta laddningssystem. I början av förra året försattes företaget i konkurs.
Investerarna försvann med AI-hajpen
I Sydkorea är nystartade företag starkt beroende av statliga bidrag och privata investeringar. När Kang Gwang-sik startade sitt företag blåste det medvind. Han ägnade stor kraft och möda, och inte minst pengar, åt att få snurr på bolaget. Men med tiden skiftade marknaden till att lägga mer krut på AI-boomen.
”Befintliga investerare drog sig tillbaka och konkurrensen om statlig finansiering intensifierades. Svårigheter att säkra ytterligare kapital ledde slutligen till företagets kollaps”, berättar han i Business Insider.
Där och då kände han bara att det hela blev ett stort misslyckande.
”Jag var besviken på mig själv.”
Då kom nästa smäll för olyckskorpen
Han blev deprimerad och isolerade sig från omgivningen, samtidigt som han inväntade konkursdomstolens beslut.
Han fick nytt jobb men hade tufft att klara sig på knappt 100 kronor om dagen, det räckte till resan till arbetsplatsen och en enkel måltid. Ibland hoppade han till och med över lunchen för att spara pengarna till nästa dag.
I december i fjol skadade han sig i en olycka på jobbet och förlorade det.
Även om det var jobbigt att lägga korten på bordet inför sin fru, så gjorde han det och hon reagerade inte som han väntat sig – att hon skulle se honom som en end stor förlorare – utan gav tvärt om honom helhjärtat stöd.
Tror på comeback genom ny inkomstkälla
När livet såg som mörkast ut drog hans fru i gång en online-kanal där Kang Gwang-sik fick möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter till andra.
Kanalen har fått allt fler följare, som delar hans inlägg och videor.
”Mitt onlinearbete genererar väldigt lite och ojämn inkomst genom enstaka varumärkessamarbeten och annonser. Det är inte en lösning än, men det är en början”, säger den envise entreprenören hoppfullt.
Entreprenören råd: Ge aldrig upp hoppet
Han råder andra att inte ge upp och stänga in sig med sina problem trots tuffa motgångar, och han önskar nu att han kan få en ekonomisk stabilitet på nytt.
Vägen dit känns lång, men det är värt det. Liksom livet i stort är värt att fortsätta, säger han.
