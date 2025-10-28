Bill Gates kärnkraftsbolag har fått grönt ljus av myndigheterna till att bygga klart den småskaliga reaktor man påbörjade för ett år sedan.
Tummen upp för Bill Gates mini-reaktor
2024 började Bill Gates kärnkraftsbolag Terrapower anläggningsarbetet för sin första minireaktor. Det skedde i staden Kemmerer i Wyoming i USA. Enligt Ny Teknik rör det sig om en småskalig reaktor med 345 MW elektrisk effekt, som kyls med flytande natrium.
Kan dra igång nästa fas
Inledningsvis hade bolaget fått tillstånd från den amerikanska tillståndsmyndigheten Nuclear Regulatory Commission, NRC, för att börja bygga delar av anläggningen. Men inte för reaktordelarna. Det har man nu fått tillstånd för att bygga. Det efter att myndigheten gjort klart sin miljökonsekvensbeskrivning för projektet utan att hitta någon negativ miljöpåverkan.
“Natrium-anläggningen i Wyoming, Kemmerer Unit 1, är nu den första avancerade reaktortekniken som framgångsrikt har slutfört NRC:s miljökonsekvensbeskrivning, vilket för oss ytterligare ett steg närmare att leverera Amerikas nästa kärnkraftverk”, säger Terrapowers vd Chris Levesque i ett pressmeddelande.
Nästa steg i projektet enligt Terrapower blir en slutgiltig säkerhetsutvärdering som ska ske under december månad i år. Om allt går enligt planerna ska hela anläggningen vara helt färdigbyggd innan 2020-talet tar slut.
“Behöver byggas 100 nya kärnkraftverk”
Bill Gates har tidigare påtalat hur viktig kärnkraften blir för att bekämpa klimatförändringar och för att möta världens samlade energibehov. När han gästade Bloombergs klimatpodd Zero förra året talade han en hel del om satsningen i Wyoming och om hur viktig han tycker att den är och om varför han satsat en miljard dollar i kärnkraft.
“Jag kommer att investera ännu mer. Inte för att det är ett lätt sätt att tjäna pengar, även om vi kommer att göra det om vi lyckas. Jag har gjort det för att vi behöver bygga 100 nya kärnkraftverk om det ska ha någon relevant påverkan på klimatet”, sa Bill Gates till Zero.
