Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans
Makro

"Regeringen skrämmer bort investerare"

Svårt få investerare till ny vindkraft
På plats i Öresund. Men nya vindkraftverk har det svårt. Regeringens ensidiga fokus på kärnkraft gör det svårt att få investerare till ny vindkraft. (Foto: Johan Nilsson/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 03 okt. 2025Publicerad: 03 okt. 2025

Regeringens ensidiga fokus på kärnkraft gör det svårt att få finansiärer till de energislag som kan ge oss ny el snabbare, enligt ny rapport.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Sveriges elproduktion 2024 består av tre stora och två små bitar. De tre stora är vattenkraften som stod för 40 procent, vindkraften med 25 procent och kärnkraften med 30 procent.

Småbitarna kommer från vindkraft med 2,5 procent, värmekraft 3,5 procent och solkraft 1,5 procent.

ANNONS

Förändringarna från föregående år var små. Vattenkraften backade 2,5 procentenheter, värmekraften 1, medan vindkraft ökade 2 procentenheter och solkraft med 0,5.

Kärnkraftens andel var oförändrad från 2023, allt enligt Svenska kraftnäts statistik.

“Absurt” marknadsläge för krisande vindkraft. Dagens PS

Svårt hitta investerare

Nu gör regeringens ensidiga fokus på kärnkraft att det blir svårt för övriga energislag, menar man bland annat i en rapport från branschorganisationen Green Power Sweden som i likhet med Ted Gärdestad promotar sol, vind och i någon mån vatten.

Problemet i dag är att allt färre vill investera i vindkraft, framför allt i norra Sverige, konstaterar VK i en genomlysning.

Det är en paradox eftersom det krävs mer el i allt snabbare omfattning och vindkraften är det energislag som går snabbast att bygga ut.

ANNONS

Vindkraftsjätten i kris – vill sälja flaggskeppsprojekt. Dagens PS

Motvind vid Ringhals kärnkraftverk. Simona Mohamsson, Ebba Busch och Ulf Kristersson kritiseras nu för att avskräcka investerare i ny energi. (Foto: Hanna Brunlöf/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

Saktar in trots behov

”Under de senaste åren har vi sett att utbyggnaden av vindkraft har saktat in, trots att behovet av ny elproduktion är stort”, säger Matilda Killander hos Green Power Sweden.

Kärnan här är att internationella investerare ser Sverige som en osäker marknad för förnybara projekt, eftersom regeringen har ett så ensidigt fokus på kärnkraft vilket gör investeringarna mer riskabla.

Energimyndigheten konstaterade 2022 att vårt elbehov fördubblas fram till år 2035. Byggtiden för en vindkraftspark är 1-3 år, enligt Vattenfall men är ändå den snabbaste vägen till ny elkapacitet.

”Vindkraft i kombination med el från solenergi och lagring är det kraftslag som kan leverera störst volymer till lägst kostnad inom den tidsram som industrin behöver. Med vindkraft, särskilt i kombination med sol och lagring, kan vi skala upp snabbt och kostnadseffektivt”, hävdar Matilda Killander.

”Sverige för osäkert”

Men en rapport från april i år, gjorde av Green Power Sweden, visar att investerare ser Sverige som en alltför osäker marknad för nya vindkraftsprojekt.

ANNONS

”Europa ses som en attraktiv marknad för förnybara investeringar” medan ”bilden av Sverige som investeringsland för förnybara energiprojekt är över lag negativ, särskilt bland investerare med globalt mandat och bred marknadstillgång”, konstaterar rapporten.

”Regeringens ensidiga fokus på kärnkraft uppfattas som ett strukturellt ingrepp som hämmar viljan att investera i ny förnybar produktion och riskerar att sänka värdet på befintliga tillgångar”, heter det vidare.

Här byggs världens högsta vindkraftverk. Dagens PS

Totalkollaps hotar svensk vindkraft. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
investeringarKärnkraftregeringenSverigeVindkraft
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Lyxlägenhet Malta - kempinski.se

Modern trerumslägenhet på Kempinski Residences, Gozo. Högkvalitativa material, femstjärnig service och tillgång till 3 utomhuspooler och två inomhuspooler.

Se annonsen här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS