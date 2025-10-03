"Regeringen skrämmer bort investerare"

Sveriges elproduktion 2024 består av tre stora och två små bitar. De tre stora är vattenkraften som stod för 40 procent, vindkraften med 25 procent och kärnkraften med 30 procent.

Småbitarna kommer från vindkraft med 2,5 procent, värmekraft 3,5 procent och solkraft 1,5 procent.

Förändringarna från föregående år var små. Vattenkraften backade 2,5 procentenheter, värmekraften 1, medan vindkraft ökade 2 procentenheter och solkraft med 0,5.

Kärnkraftens andel var oförändrad från 2023, allt enligt Svenska kraftnäts statistik.

Svårt hitta investerare

Nu gör regeringens ensidiga fokus på kärnkraft att det blir svårt för övriga energislag, menar man bland annat i en rapport från branschorganisationen Green Power Sweden som i likhet med Ted Gärdestad promotar sol, vind och i någon mån vatten.

Problemet i dag är att allt färre vill investera i vindkraft, framför allt i norra Sverige, konstaterar VK i en genomlysning.

Det är en paradox eftersom det krävs mer el i allt snabbare omfattning och vindkraften är det energislag som går snabbast att bygga ut.

