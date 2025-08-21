Fynd pekar på ny guldgruva i Lappland

Nu är en guldgruva i Lappland ett steg närmare att förverkligas. Det handlar om Stortjärnhobben, söder om Umeälven i Storumans kommun, och en guldfyndighet upptäckt redan 1997.

Fyndigheten har undersökts via provborrningar och geofysiska mätningar.

Lapplands gulprospektering AB har tills nu borrat totalt 52 kärnborrhål i en omfattning av 5 950 borrmeter i 14 profiler längs en kilometerlång zon, med goda resultat.

”Guldhalterna är höga och för ögat synligt fritt guld har noterats såväl i borrkärnor som i hällar”, skriver bolaget, noterat på Spotlight Stock Market, på sin hemsida.



Lapplands strid i domstol

Som i alla andra gruvsammanhang har sedan en strid stått och står kring utvinningen.

När Mark- och miljödomstolen gav Lapplands guldprospektering tillstånd att bearbeta hela det aktuella området, överklagade Vapsten sameby beslutet.

Men nästa instans ställde sig på bolagets sida. Vapsten sameby ansökte då om ett tillfälligt, interimistiskt, förordnande om att stoppa tillträdet till området.

Mark- och miljööverdomstolen avslog även det yrkandet.