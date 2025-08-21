Dagens PS
Fynd pekar på ny guldgruva i Lappland

Ny guldfyndighet kan ge gruva i Lappland
Lång väg till tacka men till dess får Lapplands guldprospektering tacka domstolarna och kanske även tacka för en ny, potentiell guldfyndighet. (Foto: Lars Pehrson/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 21 aug. 2025Publicerad: 21 aug. 2025

Lapplands guldsprospektering ser ut att nå hela vägen med sitt gruvprojekt. Samtidigt börjar man undersöka ett annat spännande område.

Nu är en guldgruva i Lappland ett steg närmare att förverkligas. Det handlar om Stortjärnhobben, söder om Umeälven i Storumans kommun, och en guldfyndighet upptäckt redan 1997.

Fyndigheten har undersökts via provborrningar och geofysiska mätningar.

Lapplands gulprospektering AB har tills nu borrat totalt 52 kärnborrhål i en omfattning av 5 950 borrmeter i 14 profiler längs en kilometerlång zon, med goda resultat.

”Guldhalterna är höga och för ögat synligt fritt guld har noterats såväl i borrkärnor som i hällar”, skriver bolaget, noterat på Spotlight Stock Market, på sin hemsida.

Lapplands strid i domstol

Som i alla andra gruvsammanhang har sedan en strid stått och står kring utvinningen.

När Mark- och miljödomstolen gav Lapplands guldprospektering tillstånd att bearbeta hela det aktuella området, överklagade Vapsten sameby beslutet.

Men nästa instans ställde sig på bolagets sida. Vapsten sameby ansökte då om ett tillfälligt, interimistiskt, förordnande om att stoppa tillträdet till området.

Mark- och miljööverdomstolen avslog även det yrkandet.

Det är här, i Storumans kommun, som Lapplands guldprospektering nu vill gå vidare med fullskaliga borrningar i jakten på guld. (Foto: Pressbild)
Har inte återkommit

När Mark- och miljööverdomstolen avslog Vapstens yrkande 7 juli gav man samebyn tid till 17 augusti för att komplettera sin överklagan.

Inga yrkanden kom in från samebyn innan tidsfristen gick ut och Miljö- och överdomstolen kommer nu att fatta beslut om prövningstillstånd 9 oktober.

Utifrån förloppet hittills är det rimligt att anta att det blir ett beslut till förmån för Lapplands guldsprospektering AB.

”Vi har under andra kvartalet tagit viktiga steg i huvudprojektet Stortjärnhobben. Borrningen i Stortjärnhobben går enligt plan”, skriver vd Fredrik Johansson när bolaget nu redovisar första halvåret 2025.

”Vi ser ut att nå målet att färdigställa borrningsinsatsen på cirka 3 000 meter innan sista september, och räknar med att presentera resultat från samtliga nya borrhål cirka två månader efter att sista borrhålet är klart”.

Lappland har fler projekt på gång

Samtidigt går bolaget vidare med fler projekt.

”Ett projekt som vi kommer att undersöka närmare i höst och vinter är Löparen som är ett undersökningstillstånd mellan Lycksele och Norsjö, utanför Vormträsk”, skriver Fredrik Johansson.

Det handlar om ett område där man under 1980-talet hittade ett antal flyttblock. 50 av dessa visade en genomsnittlig guldhalt på över 7 gram per ton, enligt Lapplands guldprospektering, men tidigare projektägare lyckades aldrig identifiera själva källan till flyttblocken.

”Under sommaren har vi tagit in en erfaren guldgeolog, Guillermo Puig, som gått igenom gamla loggar och karterat området på plats. Vi kommer i höst att presentera en plan på ett försök att hitta källan”, avslöjar Johansson.

