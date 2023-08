Källan till Elon Musks företagsamhet och demoner

Elon Musk var 24 när han startade sitt första företag Zip2, efter fyra år hade han sålt det för över 300 miljoner dollar, cirka 3 153,6 miljoner kronor, det skriver The Street.

Trauman från barndomen

Elon Musk är världens rikaste man och äger ett antal mångmiljardbolag, bland dem Tesla och Spaxe X.

Den kända författaren av biografier, Walter Isaacson, berättar att Elon Musk fortfarande hanterar trauman från sin barndom.

“Elon Musks far ingjöt hans drivkraft men också hans demoner, från en tidig ålder. I min bok berättar Elon och hans bror Kimbal levande och psykologiskt brutala berättelser, och om ärren de lämnade, och deras far Errol tillbringar timmar med att kraftfullt ge sin egen sida”, säger Walter Isaacson till The Street.