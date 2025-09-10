Enligt en professor i AI-politik finns det flera jobb som minimerar risken att du blir arbetslös på grund av tekniken.
Professorns besked: Då kan AI inte sparka dig
Baobao Zhang, som professorn i artificiell intelligens heter, slår fast att vårdarbete och hantverksjobb är mest säkra när AI går fram med stormsteg.
Det skriver Business Insider och berättar att experten menar att det är svårt för artificiell intelligens att både kunna erbjuda empati, som exempelvis sjuksköterskor har, och praktiska färdigheter, som hantverkare besitter.
Läs även: Lista: 40 yrken där tekniken tar en allt större plats DagensPS
Så ska du som är ung tänka i dag
Rådet till unga i AI:s tidevarv är att se till att vara flexibla, omskola sig vid behov och dra nytta av kontakter och nätverk för att konkurrera med så kallad generativ AI.
”Det finns definitivt jobb som inte kommer att automatiseras inom de närmaste kanske 10 åren”, säger Baobao Zhang, professor i AI-politik vid Syracuse University i London School of Economics podcast “Ballpark”, berättar Business Insider.
Typiska hantverksjobb som inte är hotade, enligt henne, är elektriker, rörmokare och reparatörer där maskiner har svårt att klara arbetsuppgifterna.
Läs också: Larmrapport: Jobb till unga rasar – AI boven DagensPS
Läs vidare: Kommer inte att skapa nya jobb – “100 procent skitsnack” DagensPS
Fler jobb som tekniken inte fixar
Sjukvårdsyrken, grundskollärare, förskollärare är andra jobb som AI inte rår på i första taget, det vill säga arbetsroller där som kräver att det finns empati, ett omdöme och förmågan till social kontakt.
Där utöver tror Zhang att avancerad tillverkning som övervakas av människor är skyddad.
Andra AI-experter delar i stort sett hennes bild. Business Insider konstaterar att Microsoftforskare nyligen slagit fast att jobb med inriktning på skrivande och kommunikation är i riskzonen för att ersättas av AI, exempelvis översättare och historiker.
Läs även: “Era anställda kommer att få sparken om de inte lär sig AI” Realtid
Åsikterna går isär om jobbhotet
Vårdbiträden och de som jobbar med farligt gods är de som riskerar minst att bytas ut mot AI-automatisering.
Även AI:s så kallade gudfader, Geoffrey Hinton, menar att jobb som kräver fysisk ansträngning är mindre AI-hotade än mer intellektuellt krävande yrken.
Roman Yampolskiy, som beskrivs som en säkerhetspionjär, har varnat för en smärtsam jobbslakt kopplad till artificiell intelligens år 2030, har Dagens PS rapporterat med hänvisning till Business Insider.
Nvidias vd Jensen Huang har omvänt sagt att artificiell intelligens snarare förändrar jobben än raderar dem.
Läs mer: ”AI:s gudfader”: Fler blir rika – resten fattigare DagensPS
Missa inte: Professor: Artificiell intelligens tar snart över 99 procent av arbetsmarknaden DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
