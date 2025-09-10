Professorns besked: Då kan AI inte sparka dig

Baobao Zhang, som professorn i artificiell intelligens heter, slår fast att vårdarbete och hantverksjobb är mest säkra när AI går fram med stormsteg.

Det skriver Business Insider och berättar att experten menar att det är svårt för artificiell intelligens att både kunna erbjuda empati, som exempelvis sjuksköterskor har, och praktiska färdigheter, som hantverkare besitter.

Så ska du som är ung tänka i dag

Rådet till unga i AI:s tidevarv är att se till att vara flexibla, omskola sig vid behov och dra nytta av kontakter och nätverk för att konkurrera med så kallad generativ AI.

”Det finns definitivt jobb som inte kommer att automatiseras inom de närmaste kanske 10 åren”, säger Baobao Zhang, professor i AI-politik vid Syracuse University i London School of Economics podcast “Ballpark”, berättar Business Insider.

Typiska hantverksjobb som inte är hotade, enligt henne, är elektriker, rörmokare och reparatörer där maskiner har svårt att klara arbetsuppgifterna.

