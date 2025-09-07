”AI:s gudfader”: Fler blir rika – resten fattigare

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Nobelpristagaren Geoffrey Hinton, 77, som slutade som forskare på sökjätten Google, hävdar dock i en stor intervju med Financial Times, FT, att det inte är AI-tekniken som rår för den skrämmande utvecklingen.

Det är snarare giriga kapitalister som bär skulden, menar datavetaren.

Hinton: Rika ersätter människor med AI

”Det som faktiskt kommer att hända är att rika människor kommer att använda AI för att ersätta arbetare. Det kommer att skapa massiv arbetslöshet och en enorm vinstökning. Det kommer att göra ett fåtal människor mycket rikare och de flesta människor fattigare. Det är inte AI:s fel, det är det kapitalistiska systemet”, säger Hinton till FT.

Detta har han tidigare slagit larm om även i Fortune, då han förklarade att AI-företag oroar sig mer för kortsiktiga vinster än de risker som tekniken för med sig på lång sikt.

Hittills har AI, artificiell intelligens, inte medfört att uppsägningarna ökat alarmerande, men allt fler bevis pekar på att det blir så med tiden.

