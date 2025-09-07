Nobelpristagaren, som kallas AI:s gudfader, slår fast att artificiell intelligens leder till en explosion av arbetslösheten och att fler rika kan skörda vinsterna av det medan andra bara blir fattigare.
”AI:s gudfader”: Fler blir rika – resten fattigare
Nobelpristagaren Geoffrey Hinton, 77, som slutade som forskare på sökjätten Google, hävdar dock i en stor intervju med Financial Times, FT, att det inte är AI-tekniken som rår för den skrämmande utvecklingen.
Det är snarare giriga kapitalister som bär skulden, menar datavetaren.
Hinton: Rika ersätter människor med AI
”Det som faktiskt kommer att hända är att rika människor kommer att använda AI för att ersätta arbetare. Det kommer att skapa massiv arbetslöshet och en enorm vinstökning. Det kommer att göra ett fåtal människor mycket rikare och de flesta människor fattigare. Det är inte AI:s fel, det är det kapitalistiska systemet”, säger Hinton till FT.
Detta har han tidigare slagit larm om även i Fortune, då han förklarade att AI-företag oroar sig mer för kortsiktiga vinster än de risker som tekniken för med sig på lång sikt.
Hittills har AI, artificiell intelligens, inte medfört att uppsägningarna ökat alarmerande, men allt fler bevis pekar på att det blir så med tiden.
Sjukvården enda undantaget från regeln
Enligt Geoffrey Hinton är det bara sjukvården som är immun mot utvecklingen med kraftig ökad arbetslöshet i AI-hajpens spår.
När det kommer till mer alldagliga jobb utgår AI:s gudfader från att detta kommer att skötas av AI framöver, däremot tror han att mer avancerade arbeten som kräver hög kompetensnivå slipper undan teknikens framfart så till vida att jobben inte är hotade.
Hinton talar om en utplåning av människor på grund av AI som superintelligens. Det finns som han ser det två stora faror med tekniken. Dels när det handlar om människors framtid, dels att onda människor kan använda och manipulera artificiell intelligens i egna syften, exempelvis för att bygga ett biologiskt vapen.
Forskaren dissar OpenAI-chefens förslag
Han avfärdar samtidigt OpenAI-toppen Sam Altmans idé om att betala en basinkomst av universell karaktär då AI stör ekonomin och leder till minskad efterfrågan på mänsklig arbetskraft.
Nobelpristagaren och AI-nestorn beklagar att den amerikanska presidenten Donald Trumps administration inte gör mer för att kontrollera AI mer minutiöst, vilket han anser att Kina däremot gör.
Det ska sägas att Hinton inte målar allt i svart med artificiell intelligens, han betecknar det som händer som ”fantastiskt” och att det kan bli ”otroligt bra”, men omvänt också ”otroligt dåligt”.
Så använder han själv artificiell intelligens
Det blir en gissningstävling, menar han i FT-intervjun och tillägger att mycket dock kommer att förändras i tillvaron.
AI:s gudfader avslöjar i Financial Times att han själv använder OpenAI:s ChatGPT, då mest för forskning.
Att han slutade på Google 2023, förresten, var för att han då uppnått en ålder av 75 år, det var ”dags att gå i pension”, förklarar han.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
