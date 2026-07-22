Modellerna testades på ExploitGym, som mäter hur väl AI kan genomföra avancerade cyberattacker. För att kunna undersöka modellernas fulla kapacitet hade OpenAI stängt av flera av de skydd som normalt hindrar dem från att utföra farliga handlingar.

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Hittade väg ut på internet

Testmiljön skulle vara isolerad från internet. Det stoppade dock inte modellerna.

De hittade en tidigare okänd säkerhetslucka i programvara som användes av OpenAI, tog sig vidare genom bolagets interna miljö och nådde till slut en dator med internetuppkoppling.

Därefter drog modellerna slutsatsen att Hugging Face kunde ha information om testet.

Enligt OpenAI kombinerade modellerna flera olika sårbarheter, använde stulna inloggningsuppgifter och hittade en väg in i Hugging Faces servrar.

Där lyckades de komma åt hemlig information som kunde användas för att lösa testuppgifterna.

”Efter att ha fått internetåtkomst drog modellerna slutsatsen att Hugging Face potentiellt innehöll modeller, datamängder och lösningar för ExploitGym. Medveten om detta sökte modellen efter och fann framgångsrikt sätt att få tillgång till hemlig information som den kunde använda för att fuska i utvärderingen”, skriver OpenAI.

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”Allt tyder på att modellerna var extremt fokuserade på att hitta en lösning på ExploitGym och gick mycket långt för att uppnå ett ganska snävt testmål”.

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