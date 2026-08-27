SAP föll mest i tyska Dax på onsdagen sedan UBS sänkt aktien till neutral. Skälet är att bolaget har levererat 17 av de 200 AI-agenter det lovat till årsskiftet. Åter igen handlar det om hur marknaden börjar värdera skillnaden mellan AI-löften och faktisk leverans.
17 av 200 lovade AI-agenter – Europas största mjukvarubolag blev dagens förlorare
Lovord inom AI haglar tätt på sistone, frågan är bara om de höga förväntningarna kommer att hållas.
En sådant AI-race är Oracles aggressiva expansion inom tekniken.
Bolaget bygger datacenter och köper stora mängder avancerad hårdvara för att kunna erbjuda datorkraft till AI-företag.
Tröga leveranser för SAP
Ett annat exempel är den tyska mjukvarujätten SAP som har gjort AI till en central del av sin framtidsstrategi. Men leveranserna går betydligt långsammare än ambitionerna. UBS sänker nu rekommendationen för aktien från köp till neutral och varnar för att bolagets AI-satsning ännu inte ger investerarna tillräckliga skäl att köpa aktien.
SAP-aktien föll efter beskedet på onsdagen. I den tidiga tyska handeln var nedgången 2,4 procent och senare under dagen handlades aktien omkring 4 procent lägre, skriver Investing.
UBS pekar framför allt på SAP långsamma utrullning av agentbaserad AI. Det handlar om AI-system som inte bara svarar på frågor utan kan utföra arbetsuppgifter och processer åt användaren.
Vill ha 200 AI-agenter
Hittills har SAP endast gjort 17 färdiga AI-agenter allmänt tillgängliga, medan ytterligare 15 håller på att rullas ut. Det ska jämföras med ambitionen om mer än 200 agenter.
UBS bedömer att målet blir svårt att nå i den takt som utrullningen hittills har skett.
AI står i centrum
Oron gäller också SAP viktiga molnverksamhet. UBS räknar med att tillväxten i bolagets kontrakterade molnintäkter bromsar under andra halvåret. Banken pekar dessutom på att bruttomarginalen i molnverksamheten sjönk under andra kvartalet, bland annat till följd av högre kostnader för den datorkraft som krävs för AI, enligt Wallstreet Online.
Påverkar svenska sparare
SAP är Europas tyngsta mjukvarubolag och en del av den breda globala aktiemarknaden. Det innebär att många svenska sparare med globalfonder eller globalt placerad tjänstepension indirekt kan ha exponering mot den tyska mjukvarujätten, även om de aldrig själva har valt SAP-aktien.
Men den större frågan efter veckans kursfall handlar inte om SAP i en enskild fond. Den handlar om hur marknaden börjar värdera skillnaden mellan AI-löften och faktisk leverans, som vi gång på gång påpekar.
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