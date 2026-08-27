17 av 200 lovade AI-agenter – Europas största mjukvarubolag blev dagens förlorare

Vill ha 200 AI-agenter

Hittills har SAP endast gjort 17 färdiga AI-agenter allmänt tillgängliga, medan ytterligare 15 håller på att rullas ut. Det ska jämföras med ambitionen om mer än 200 agenter.

UBS bedömer att målet blir svårt att nå i den takt som utrullningen hittills har skett.

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AI står i centrum

Oron gäller också SAP viktiga molnverksamhet. UBS räknar med att tillväxten i bolagets kontrakterade molnintäkter bromsar under andra halvåret. Banken pekar dessutom på att bruttomarginalen i molnverksamheten sjönk under andra kvartalet, bland annat till följd av högre kostnader för den datorkraft som krävs för AI, enligt Wallstreet Online.

Påverkar svenska sparare

SAP är Europas tyngsta mjukvarubolag och en del av den breda globala aktiemarknaden. Det innebär att många svenska sparare med globalfonder eller globalt placerad tjänstepension indirekt kan ha exponering mot den tyska mjukvarujätten, även om de aldrig själva har valt SAP-aktien.

Men den större frågan efter veckans kursfall handlar inte om SAP i en enskild fond. Den handlar om hur marknaden börjar värdera skillnaden mellan AI-löften och faktisk leverans, som vi gång på gång påpekar.

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