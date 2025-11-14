Ökad framtidstro bland svenska företag

Konjunkturen vänder berättar Dagens PS. Även om jobben inte riktigt kommer än. Att det är positivt just nu visar också rådgivninsgföretaget Azets nya undersökning.

Positiva tongångar

Sju av tio företag uppger att de har en god ekonomisk situation och sex av tio att de ser positivt på den ekonomiska utvecklingen det kommande året. Den senare siffran låg på 46 procent i våras. Så något har hänt.

Trots ett fortsatt osäkert omvärldsläge minskar också oron för räntor, inflation och minskad efterfrågan. Runt sex av tio företag uppger att de känner oro för hur det här kommer att påverka deras verksamhet. Den här oron var starkare i våras då 75 procent av företagen beskrev oron för detta.

Geopolitiken stör

Företagen är dessutom mindre oroade över minskad efterfrågan, enligt Azets. Där har andelen minskat med nästan tio procentenheter och ligger nu under hälften. Även oron för den geopolitiska utvecklingen har dämpats. Men där finns den kvar i rätt stor omfattning, särskilt bland större företag (64 procent).

”Trots att det fortfarande finns en del orosmoln är det glädjande att se tecken på att svenska företag börjar återfå sin framtidstro. Särskilt positivt är att så många upplever en stabil ekonomi och vågar blicka framåt”, säger Carolina Brandtman, vd för Azets Sverige, i en skriftlig kommentar.

Hon fortsätter:

”Att just geopolitiska faktorer sticker ut som något företagen fortsatt oroar sig för är inte förvånande, med tanke på hur omvärldsläget är just nu och hur snabbt det kan förändras”, säger hon.

Azets Barometer är en serie undersökningar gentemot företag i Norden, Storbritannien och Irland. Undersökningen genomfördes i oktober 2025 av Meridian West på uppdrag av Azets. Totalt deltog cirka 2 150 företag, varav drygt 400 från Sverige.