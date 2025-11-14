Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Ökad framtidstro bland svenska företag

företags syn på konjunkturen
”Det är glädjande att svenska företag börjar återfå sin framtidstro”, säger Carolina Brandtman, vd för Azets Sverige. (Foto: Pressbild)
Roland Klinga
Roland Klinga
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

Framtidstron stiger bland svenska företag. Sex av tio tror på bra ekonomisk utveckling nästa år, visar Azets nya barometer.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Konjunkturen vänder berättar Dagens PS. Även om jobben inte riktigt kommer än. Att det är positivt just nu visar också rådgivninsgföretaget Azets nya undersökning

Positiva tongångar

Sju av tio företag uppger att de har en god ekonomisk situation och sex av tio att de ser positivt på den ekonomiska utvecklingen det kommande året. Den senare siffran låg på 46 procent i våras. Så något har hänt.

Läs mer: Svensk ekonomi stannar av – lågkonjunktur väntas i flera år (Realtid)

Trots ett fortsatt osäkert omvärldsläge minskar också oron för räntor, inflation och minskad efterfrågan. Runt sex av tio företag  uppger att de känner oro för hur det här kommer att påverka deras verksamhet. Den här oron var starkare i våras då 75 procent av företagen beskrev oron för detta.

Geopolitiken stör

Företagen är dessutom mindre oroade över minskad efterfrågan, enligt Azets. Där har andelen minskat med nästan tio procentenheter och ligger nu under hälften. Även oron för den geopolitiska utvecklingen har dämpats. Men där finns den kvar i rätt stor omfattning, särskilt bland större företag (64 procent).

Läs mer: Turisterna flockas till Sverige – trots lågkonjunktur (Dagens PS)

”Trots att det fortfarande finns en del orosmoln är det glädjande att se tecken på att svenska företag börjar återfå sin framtidstro. Särskilt positivt är att så många upplever en stabil ekonomi och vågar blicka framåt”, säger Carolina Brandtman, vd för Azets Sverige, i en skriftlig kommentar.

Hon fortsätter:

ANNONS

”Att just geopolitiska faktorer sticker ut som något företagen fortsatt oroar sig för är inte förvånande, med tanke på hur omvärldsläget är just nu och hur snabbt det kan förändras”, säger hon.

Azets Barometer är en serie undersökningar gentemot företag i Norden, Storbritannien och Irland. Undersökningen genomfördes i oktober 2025 av Meridian West på uppdrag av Azets. Totalt deltog cirka 2 150 företag, varav drygt 400 från Sverige.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AzetsEnkätFramtidstroRapport
Roland Klinga
Roland Klinga

Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.

Roland Klinga
Roland Klinga

Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS