Konjunkturen uppåt men inte jobben

Starkare konjunkturläge i Sverige
Svenskarna har börjat konsumera mer, en positiv konjunkturindikator enligt SCB. Dock släpar varuimport och export efter och för få har jobb. (Foto: Amir Nabizadeh/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

Konjunkturläget i Sverige är betydligt bättre än för ett år sedan, enligt SCB:s konjunkturklocka. Men bilar, jobb och utrikeshandel släpar.

Det är positiva siffror som kommer från statistikcentralen SCB i dag. Konjunkturläget har ”förbättrats betydligt” det senaste året, konstaterar man och lägger fram sin konjunkturklocka som bevisföring.

SCB:s konjunkturklocka består av 14 ekonomiska indikatorer, varav 13 uppdateras månadsvis och en uppdateras kvartalsvis.

Konjunkturläget beräknas genom att skatta den kortsiktiga trendens avvikelse från den långsiktiga trenden.

8-5 i positiva faktorer

När SCB gjorde detta konstaterar man att i september 2025 var 8 av 13 indikatorer i klockan på uppgång. Av dem låg 4 i expansionsfasen.

De senaste månaderna har flera indikatorer rört sig från återhämtning till expansion, enligt SCB, och det är bland annat BNP, näringslivets produktion och hushållens konsumtion.

Utrikeshandeln går däremot trögt, både varuexport och varuimport är i recession och samma sak gäller vad SCB kallar ”arbetsmarknadsindikatorerna”, det vill säga antalet människor i jobb och antalet arbetade timmar.

”Starkare än för ett år sedan”

”Sammantaget är konjunkturläget klart starkare än för ett år sedan. I september 2024 var det en tydlig lågkonjunktur där samtliga indikatorer låg under sin långsiktiga trend”, säger Johannes Holmberg, nationalekonom hos SCB.

Det senaste året har konjunkturläget förbättrats för de flesta indikatorer. BNP-indikatorn och näringslivets produktion har rört sig över den långsiktiga trenden efter att ha gått starkt de senaste månaderna, summerar SCB.

Vi köper färre nya bilar. Nybilsregistreringen som sett bra ut tidigare i år viker neråt och hamnat nu i recession, enligt SCB. (Foto: Tomas Oneborg/TT)

Bilar och jobb drar ned

”Hushållskonsumtionen och detaljhandeln med sällanköpsvaror är de indikatorer som har rört sig mest under året. För ett år sedan låg de långt ifrån sina långsiktiga trender men ligger nu över desamma”, säger Johannes Holmberg.

Även om de flesta indikatorerna går mot starkare konjunkturläge är det några som fortsatt visar på lågkonjunktur.

Varuexporten var på uppgång i slutet av fjolåret och början av 2025 men har sedan åter vänt ner.

Indikatorerna över sysselsatta och arbetade timmar återhämtade sig i början av året men har de senaste månaderna fallit tillbaka i recession.

Även personbilsregistreringen som har legat över långsiktig trend hela året har vänt ned till avmattning.

ArbetslöshetBNPKonjunkturSCB-statistik
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

