Konjunkturen uppåt men inte jobben

Det är positiva siffror som kommer från statistikcentralen SCB i dag. Konjunkturläget har ”förbättrats betydligt” det senaste året, konstaterar man och lägger fram sin konjunkturklocka som bevisföring.

SCB:s konjunkturklocka består av 14 ekonomiska indikatorer, varav 13 uppdateras månadsvis och en uppdateras kvartalsvis.

Konjunkturläget beräknas genom att skatta den kortsiktiga trendens avvikelse från den långsiktiga trenden.

8-5 i positiva faktorer

När SCB gjorde detta konstaterar man att i september 2025 var 8 av 13 indikatorer i klockan på uppgång. Av dem låg 4 i expansionsfasen.

De senaste månaderna har flera indikatorer rört sig från återhämtning till expansion, enligt SCB, och det är bland annat BNP, näringslivets produktion och hushållens konsumtion.

Utrikeshandeln går däremot trögt, både varuexport och varuimport är i recession och samma sak gäller vad SCB kallar ”arbetsmarknadsindikatorerna”, det vill säga antalet människor i jobb och antalet arbetade timmar.

