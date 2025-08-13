Vi skulle inte behöva importera mat till Sverige. Det vi själva producerar räcker, men matvanorna skulle bli annorlunda.
Nya siffror: Producerar mycket mer mat än vi behöver
Livsmedelsverket och Jordbruksverket har skapat en gemensam rapport över Sveriges livsmedelsförsörjning i fredstid.
”Det finns mycket bra statistik om Sveriges livsmedelsförsörjning, men tidigare har det varit svårt att få en överblick. Nu kan vi för första gången presentera en samlad bild av hur det ser ut i nuläget, säger Livsmedelsverkets projektledare Oskar Qvarfort.
Hur ser det då ut? Jo tack, bra.
Sveriges kapacitet för att producera mat är i grunden god. Produktionen inom landet täcker energibehovet hos 14 miljoner invånare, en rejäl mängd med tanke på att vi bara är cirka 10,5 miljoner invånare i Sverige.
Så smakar Sverige, enligt svenskarna. Dagens PS
Skulle räcka till fler
”Det vi ser är att den svenska produktionen i dag skulle kunna täcka befolkningens energibehov. Om vi själva skulle äta allt som produceras under ett år här i Sverige skulle det enligt beräkningarna räcka till 14 miljoner individer. Men i så fall skulle vi självklart inte kunna äta på samma sätt och samma saker som nu”, sammanfattar Jordbruksverkets projektledare Anna Nordström.
Vi är kraftigt beroende av import när det gäller insatsvaror som diesel, mineralgödsel och reningskemikalier.
En annan utmaning är att det mesta av maten produceras i eller förs in via södra Sverige, vilket ställer krav på fungerande logistik.
”Att minska de här och andra sårbarheter är viktigt för att klara livsmedelsförsörjningen även vid kris, höjd beredskap och ytterst krig”, påpekar Mats Johansson som är chef för Livsmedelsverkets enhet för livsmedelsförsörjning.
Lever på Skåne och Götaland
Svenskt jordbruk, vattenbruk och fiske producerade under perioden 2013-2023 livsmedel motsvarande 3 530 kilokalorier per person och dag.
52 procent av primärproduktionen av livsmedel sker i Skåne och Västra Götaland.
En omfattande produktion, men samtidigt mindre än inom EU som helhet där det 2016-2023 producerades livsmedel motsvarande 4 435 kilokalorier per person och dag.
Dagsbehovet för en vuxen man brukar anges till 2 500 kalorier och för en vuxen kvinna 2 000.
Täcker behoven
Sverige producerar livsmedel nog för att täcka invånarnas behov av protein, kolhydrat och fibrer liksom många av de viktigaste vitaminer och mineraler vi behöver.
Däremot täcker vi nätt och jämnt behovet av fetter och har ett underskott i de näringsämnen som framför allt finns i fisk, salt, frukt och grönt.
Lagren i dagligvaruhandeln skulle kunna täcka svenskarnas behov i cirka två veckor i ett läge där det inte var någon tillförsel av nya produkter alls.
Däremot har få hushåll en hemberedskap som motsvarar myndigheternas rekommendationer om minst en veckas buffert.
Sämst är beredskapen när det gäller dricksvatten, där andelen som tror sig klara en vecka är mindre än gruppen som inte tror sig klara mer än en dag.
