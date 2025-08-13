Nya siffror: Producerar mycket mer mat än vi behöver

Livsmedelsverket och Jordbruksverket har skapat en gemensam rapport över Sveriges livsmedelsförsörjning i fredstid.

”Det finns mycket bra statistik om Sveriges livsmedelsförsörjning, men tidigare har det varit svårt att få en överblick. Nu kan vi för första gången presentera en samlad bild av hur det ser ut i nuläget, säger Livsmedelsverkets projektledare Oskar Qvarfort.

Hur ser det då ut? Jo tack, bra.

Sveriges kapacitet för att producera mat är i grunden god. Produktionen inom landet täcker energibehovet hos 14 miljoner invånare, en rejäl mängd med tanke på att vi bara är cirka 10,5 miljoner invånare i Sverige.

Så smakar Sverige, enligt svenskarna. Dagens PS

Skulle räcka till fler

”Det vi ser är att den svenska produktionen i dag skulle kunna täcka befolkningens energibehov. Om vi själva skulle äta allt som produceras under ett år här i Sverige skulle det enligt beräkningarna räcka till 14 miljoner individer. Men i så fall skulle vi självklart inte kunna äta på samma sätt och samma saker som nu”, sammanfattar Jordbruksverkets projektledare Anna Nordström.

Vi är kraftigt beroende av import när det gäller insatsvaror som diesel, mineralgödsel och reningskemikalier.

En annan utmaning är att det mesta av maten produceras i eller förs in via södra Sverige, vilket ställer krav på fungerande logistik.

ANNONS

”Att minska de här och andra sårbarheter är viktigt för att klara livsmedelsförsörjningen även vid kris, höjd beredskap och ytterst krig”, påpekar Mats Johansson som är chef för Livsmedelsverkets enhet för livsmedelsförsörjning.

Brist på svenskt kött: Nu läggs fabriken ned. Dagens PS