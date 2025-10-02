Svenska guldbolagets vd om rekordfyndet: ”Gåshud"

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Snårig väg framåt för att få bryta guld

Att gå från provborrningar till en kommersiell gruva som bryter guld är ett maratonlopp. Tillstånden kan ta många år, ofta med överklaganden som förlänger processen. Ändå hoppas Lappland Guldprospektering kunna skynda på arbetet genom att återanvända delar av provbrytningens miljöunderlag i kommande ansökningar.

Planen är att använda ett befintligt anrikningsverk, istället för att uppföra ett nytt. Det sparar både på miljön i området och sänker kostnaderna för projektet vid en eventuell uppstart.

Samtidigt kan gruvan få stor betydelse lokalt. Johansson räknar med att en framtida gruva kan skapa från ett 30-tal till över 100 arbetstillfällen och bli en av de största arbetsgivarna i trakten.

”Vi är bra på att hitta guld”

Fyndet i Stortjärnhobben är inte bolagets enda projekt. Men det är här som Johansson och hans team ser den största potentialen.

Bolagets prospektörer undersöker borrproverna med stor entusiasm. Synligt fritt guld hör inte till vanligheterna. (Foto: Lappland Guldprospektering)

Han framhåller särskilt prospektören Torbjörn Grahn, som tidigare gjort flera betydande fynd i Sverige.

”Vi är bra på att hitta guld. Det är vårt fokus och vår spetskompetens”, säger Johansson.

Medvind för guld just nu

Även om fynden i sig är unika går det inte att bortse från guldprisets betydelse. Fredrik Johansson påminner om att bolaget fick bearbetningskoncession redan 2007, när guld kostade runt 150 kronor per gram. I dag ligger priset på över 1 100 kronor.

”Dubblar du guldpriset kan du halvera halten och ändå få lönsamhet. Det förändrar helt vad som går att bryta”, säger Johansson.

Det betyder att fynd som tidigare ansetts olönsamma kan bli intressanta när priserna stiger. I kombination med modern teknik ger det projekt som Stortjärnhobben en helt ny kalkyl. ”Det blåser medvind för oss just nu”, säger han.

Vägen framåt

För Lappland Guldprospektering handlar nästa steg om att färdigställa resursberäkningen innan årets slut och få tillstånd för att provbryta guld till 2026. Då hoppas bolaget kunna visa upp de första resultaten från faktisk brytning.

Samtidigt väntar flera viktiga juridisk prövningar. Snart kommer ett besked från mark- och miljööverdomstolen som ska ta ställning till ett överklagande av bolagets markanvisning. Ett positivt besked där skulle innebära en milstolpe och underlätta nästa fas.

”Vi gör allt vi kan för att processen ska gå så smidigt som möjligt. Men det är klart – det tar tid”, säger Fredrik Johansson.

För den nyfikna investeraren är det viktigt att känna till att prospektering av ädelmetaller är en högriskverksamhet. Även med starka borrresultat finns inga garantier för att fynd leder till kommersiell gruvdrift. Investeringar i tidiga prospekteringsbolag innebär därför betydande osäkerhet.