De nya borrresultaten i Stortjärnhobben fick luttrade prospektörer som sett mycket guld att höja på ögonbrynen. Enligt Lappland Guldprospekterings vd Fredrik Johansson kan fyndet bana väg för något historiskt.
Svenska guldbolagets vd om rekordfyndet: ”Gåshud"
”Det är inte alls osannolikt att vi kommer att vara Sveriges största guldgruva om det här går vägen”, säger han till Dagens PS.
Bolaget har fått fina resultat från sju av 16 borrhål i det pågående programmet. Särskilt ett, STH2025009, sticker ut: en sektion med i snitt 21,72 gram guld per ton över åtta meter. En enskild meter innehöll hela 133 gram guld per ton.
För att sätta resultaten i perspektiv: många kommersiella guldgruvor i världen bryter malm med halter på bara 1–2 gram per ton. Johansson beskriver hur han fick “gåshud” när resultaten kom in.
Bara början
Men fyndet är bara början. Stora delar av det guldbördiga området är inte undersökt. Man har fortfarande inte hittat var guldet börjar och slutar, men det är över 200 meter mellan de guldrikaste borrproverna.
Malmen är ytnära och mineraliseringen sträcker sig just nu över ett 750 meter långt område som kan visa sig vara större vid fortsatt undersökning.
Nästa steg är en första resursberäkning där man uppskattar hur mycket guld som faktiskt finns i marken. Den kommer sedan att uppdateras löpande. Därefter följer lönsamhetsstudier och omfattande tillståndsprocesser. Det är några år kvar innan en kommersiell gruva kan se dagens ljus.
Vem är Fredrik Johansson?
- Ålder: 43
- Bakgrund: Började som smörjare på Boliden. Har arbetat på LKAB och varit global produktchef på Metso Outotec.
- Utbildning: Bergskolan i Filipstad och master i jord- och bergbyggnad i Luleå.
- Nuvarande roll: Vd för Lappland Guldprospektering sedan 2024.
- Citat: ”Det här är en chans som inte kommer så ofta – att få vara med från början i ett så här stort projekt.”
Snårig väg framåt för att få bryta guld
Att gå från provborrningar till en kommersiell gruva som bryter guld är ett maratonlopp. Tillstånden kan ta många år, ofta med överklaganden som förlänger processen. Ändå hoppas Lappland Guldprospektering kunna skynda på arbetet genom att återanvända delar av provbrytningens miljöunderlag i kommande ansökningar.
Planen är att använda ett befintligt anrikningsverk, istället för att uppföra ett nytt. Det sparar både på miljön i området och sänker kostnaderna för projektet vid en eventuell uppstart.
Samtidigt kan gruvan få stor betydelse lokalt. Johansson räknar med att en framtida gruva kan skapa från ett 30-tal till över 100 arbetstillfällen och bli en av de största arbetsgivarna i trakten.
”Vi är bra på att hitta guld”
Fyndet i Stortjärnhobben är inte bolagets enda projekt. Men det är här som Johansson och hans team ser den största potentialen.
Han framhåller särskilt prospektören Torbjörn Grahn, som tidigare gjort flera betydande fynd i Sverige.
”Vi är bra på att hitta guld. Det är vårt fokus och vår spetskompetens”, säger Johansson.
Medvind för guld just nu
Även om fynden i sig är unika går det inte att bortse från guldprisets betydelse. Fredrik Johansson påminner om att bolaget fick bearbetningskoncession redan 2007, när guld kostade runt 150 kronor per gram. I dag ligger priset på över 1 100 kronor.
”Dubblar du guldpriset kan du halvera halten och ändå få lönsamhet. Det förändrar helt vad som går att bryta”, säger Johansson.
Det betyder att fynd som tidigare ansetts olönsamma kan bli intressanta när priserna stiger. I kombination med modern teknik ger det projekt som Stortjärnhobben en helt ny kalkyl. ”Det blåser medvind för oss just nu”, säger han.
Vägen framåt
För Lappland Guldprospektering handlar nästa steg om att färdigställa resursberäkningen innan årets slut och få tillstånd för att provbryta guld till 2026. Då hoppas bolaget kunna visa upp de första resultaten från faktisk brytning.
Samtidigt väntar flera viktiga juridisk prövningar. Snart kommer ett besked från mark- och miljööverdomstolen som ska ta ställning till ett överklagande av bolagets markanvisning. Ett positivt besked där skulle innebära en milstolpe och underlätta nästa fas.
”Vi gör allt vi kan för att processen ska gå så smidigt som möjligt. Men det är klart – det tar tid”, säger Fredrik Johansson.
För den nyfikna investeraren är det viktigt att känna till att prospektering av ädelmetaller är en högriskverksamhet. Även med starka borrresultat finns inga garantier för att fynd leder till kommersiell gruvdrift. Investeringar i tidiga prospekteringsbolag innebär därför betydande osäkerhet.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
