Konkurserna ökar igen

Gör pensionen enklare att förstå och hantera

Storstadsregionerna hör till de hårdast drabbade. I Skåne ökade konkurserna med 39 procent jämfört med föregående år, och för Stockholm är motsvarande siffra 17 procent.

Ackumulerat sedan årsskiftet har konkurserna minskat med sex procent sedan årsskiftet.

”Rädslan är ju att det här trendbrottet innebär en ny ökning igen”, uppger Stefan Sandgren, statistikansvarig på Syna, för Di.