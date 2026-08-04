Ny lag: Osund konkurrens står kommuner dyrt

Därför har lagen skärpts från 1 augusti, lagen om offentlig säljverksamhet (LOS). Den ska stävja om exempelvis en kommun ägnar sig åt att driva gym, arrangerar konferenser eller på annat sätt tillhandahåller skattefinansierad verksamhet på villkor som det privata näringslivet inte har möjlighet till.

Hotas av straffavgift på 20 miljoner

Offentliga sektorn kan hålla betydligt lägre priser på grund av gynnsammare villkor och nu kräver statliga Konkurrensverket att dessa verksamheter antingen upphör eller ändras.

En kommun som inte hörsammar kravet kan dessutom åka på en marknadsstörningsavgift på som mest 20 miljoner kronor.

Konkurrensverket pekar särskilt på kommunala gym och uthyrning av konferenslokaler, men även statliga aktörer som säljer städ- och konsulttjänster omfattas av de nya reglerna.

De här aktörerna kan hålla lägre priser än sina privata konkurrenter och därigenom minimera risken för konkurrens. Samma vinstkrav finns heller inte som hos privata bolag, samtidigt som det offentliga kan rida på skatteförmåner.

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