Offentliga aktörer kan erbjuda varor och tjänster utan vinstkrav, vilket bidrar till oschysst konkurrens mot privata företag, slår ansvarig myndighet fast.
Ny lag: Osund konkurrens står kommuner dyrt
Staten, statliga och kommunala bolag, kommuner och regioner – det vill säga offentliga aktörer – kan tillskansa sig fördelar som privata företag saknar.
Därför har lagen skärpts från 1 augusti, lagen om offentlig säljverksamhet (LOS). Den ska stävja om exempelvis en kommun ägnar sig åt att driva gym, arrangerar konferenser eller på annat sätt tillhandahåller skattefinansierad verksamhet på villkor som det privata näringslivet inte har möjlighet till.
Hotas av straffavgift på 20 miljoner
Offentliga sektorn kan hålla betydligt lägre priser på grund av gynnsammare villkor och nu kräver statliga Konkurrensverket att dessa verksamheter antingen upphör eller ändras.
En kommun som inte hörsammar kravet kan dessutom åka på en marknadsstörningsavgift på som mest 20 miljoner kronor.
Konkurrensverket pekar särskilt på kommunala gym och uthyrning av konferenslokaler, men även statliga aktörer som säljer städ- och konsulttjänster omfattas av de nya reglerna.
De här aktörerna kan hålla lägre priser än sina privata konkurrenter och därigenom minimera risken för konkurrens. Samma vinstkrav finns heller inte som hos privata bolag, samtidigt som det offentliga kan rida på skatteförmåner.
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Ska skydda företag i konkurrensen
”Den föreslagna lagen om offentlig säljverksamhet ska skydda privata företag från de ojämlika villkor som uppstår när offentliga och privata aktörer agerar på samma marknad, sade Charlie Nyberg på Konkurrensverket i ett pressmeddelande när lagförslaget presenterades.
Varje enskilt fall ska nu bedömas och det kan handla om att privata företag inte har samma tillgång till viktig infrastruktur eller där myndighetsutövning blandas ihop med försäljning.
Om den offentliga verksamheten anses påverka privata aktörers möjligheter att verka på marknaden på ett otillbörligt sätt kan den nya lagen komma att tillämpas.
Nya lagen ska utvärderas regelbundet
Konkurrensverket kan förelägga en kommun, region eller annan offentlig aktör att upphöra med en överträdelse. Hela eller delar av en verksamhet kan avvecklas och har överträdelsen skett medvetet eller av oaktsamhet kan Konkurrensverket utdöma ”böter” på det redan nämna mångmiljonbeloppet.
De flesta av nyheterna i det uppstramade regelverket har redan trätt i kraft. Från och med 1 januari 2027 ska lagen utvärderas regelbundet med särskilt redovisning.
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