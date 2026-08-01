Toppchef: Kom hit och tatuera dig – så får du jobb

Enligt The Wall Street Journal, som berättar om händelsen, skulle de arbetssökande helst ”gadda” in företagets namn i huden.

Det dröjde inte länge förrän påhittet utlöste ramaskri online då tatueringar som bekant inte kan tvättas bort. De sitter där de sitter, inpräntade i huden med bläck och nålar.

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Startup-chefen: ”Vi är djärva, vi tar risker”

I samband med det bisarra erbjudandet, där en professionell tatuerare anlitades, gick startup-toppen Jordan Zietz ut på LinkedIn och hävdade att bolaget ville få kontakt med ”exceptionella människor och och ta reda på vilka av dem som är lika galna som vi”.

”Vi är djärva, vi tar risker och vi gör saker som inte har gjorts förut”, påstod han.

Sju personer uppges ha tackat ja till erbjudandet och kunde efter det märkliga evenemanget lämna San Francisco förra helgen med tatueringar på kroppen.

Det fick folk att rasa på nätet. Startupens udda drag fördömdes och efteråt var medgrundaren Jordan Zietz inte lika kaxig.

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