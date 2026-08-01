Nu stormar hela havet efter AI-startupens tilltag. Medgrundaren pudlar och säger att det var ”fel” att erbjuda jobbsökare tatueringar.
Toppchef: Kom hit och tatuera dig – så får du jobb
I jakten på jobb på en allt hårdare arbetsmarknad gör en del tydligen vad som helst. Till och med tatuerar sig.
Det utnyttjade Jordan Zietz, medgrundare till AI-startupen Lemon Limes, och erbjöd deltagarna på en nätverksfest att alla som tatuerade sig skulle få komma på jobbintervju.
Enligt The Wall Street Journal, som berättar om händelsen, skulle de arbetssökande helst ”gadda” in företagets namn i huden.
Det dröjde inte länge förrän påhittet utlöste ramaskri online då tatueringar som bekant inte kan tvättas bort. De sitter där de sitter, inpräntade i huden med bläck och nålar.
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Startup-chefen: ”Vi är djärva, vi tar risker”
I samband med det bisarra erbjudandet, där en professionell tatuerare anlitades, gick startup-toppen Jordan Zietz ut på LinkedIn och hävdade att bolaget ville få kontakt med ”exceptionella människor och och ta reda på vilka av dem som är lika galna som vi”.
”Vi är djärva, vi tar risker och vi gör saker som inte har gjorts förut”, påstod han.
Sju personer uppges ha tackat ja till erbjudandet och kunde efter det märkliga evenemanget lämna San Francisco förra helgen med tatueringar på kroppen.
Det fick folk att rasa på nätet. Startupens udda drag fördömdes och efteråt var medgrundaren Jordan Zietz inte lika kaxig.
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Ångrar tilltaget med tatueringar – ”gjorde fel”
”Jag gjorde fel”, skriver han på X och medger att han uppträtt vårdlöst.
Han försäkrar att ingen av de berörda tatuerade in företagets logotyp, men inser med facit i hand att det hela inte var så smart.
”Jag borde ha förstått den press och maktdynamik som skapas genom att koppla tatueringar till anställning”, konstaterar han och avböjer vidare kommentarer, enligt WSJ som pratat med en del av dem som närvarade på tatueringsrundan på Lemon Limes.
En av dem, som uttalar sig anonymt, berättar att omkring 30 jobbsökare dök upp. Uppgiftslämnaren är osäker på om någon tatuerade in Lemon Limes citron-logga.
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