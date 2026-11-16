Ny hård SAS-attack mot facket: "Skadar samhället"

Majoritet positiv – minoritet i strejk

ANNONS

Bakgrunden till konflikten är att den största gruppen, organiserad i fackförbundet Parat, nådde en överenskommelse med SAS, vilken en stor majoritet ställde sig bakom.

Efter en förhandling hos Riksmekleren nådde inte de fackliga organisationerna enighet, vilket sedan ledde till 24 personer som gick ut i strejk och nu får stöd av LO.

SAS har tidigare reagerat på att LO i Norge kritiserat medlingsbudet i stället för att ställa sig bakom majoriteten inom Parat.

För SAS-chefen är det allvarligaste att den minsta gruppen, kan tvinga flygplanen kvar på marken och via sin sympatistrejk sätta tusentals flygresenärer i klistret.

”Det här är större än bara SAS. Jag tänker inte gå in på detaljer i förhandlingarna eller utfallet av medlingen. Det handlar om proportionerna och allvaret i att en liten grupp kan utlösa en sympatiåtgärd och lamslå hela verksamheten”, säger Anko van der Werff hos Dagens näringsliv.

Skatteverket: 5 700 svenskar försvunna på ett år. Dagens PS

Lyfter eller blir kvar på marken? En sympatistrejk kan bryta ut 24 november hos SAS och nu går bolagets vd till hård attack mot facket. (Foto: Johan Nilsson /TT)

”Undergräver modellen”

SAS har försökt lyfta konflikten till den högsta förhandlingsnivån och har inte gått med på några av de strejkandes krav.

ANNONS

”Jag hoppas att de etablerade parterna på den norska arbetsmarknaden överväger huruvida en sådan sympatiåtgärd faktiskt stärker eller försvagar den ’nordiska modellen’ för arbetsmarknadsrelationer”, säger Anko van der Werff.

”Poängen är att folk måste förstå att detta undergräver själva den modell som parterna har varit lojala mot i så många år.”

SAS-chefen utesluter inte att gå vidare juridiskt för att förhindra en upptrappning av konflikten, men vill inte gå in på hur det skulle kunna ske.

”Vi söker naturligtvis juridisk rådgivning från vårt håll. SAS har följt de etablerade spelreglerna och praxis, och har strävat efter att skapa en lösning som den stora majoriteten kan acceptera.”

Nya siffror: Svenskar lever friska längst inom EU. Dagens PS