SAS avgående vd Anko van der Werff går till hård attack mot facket. Orsaken är en sympatistrejk som kan bryta ut 24 november.
Ny hård SAS-attack mot facket: "Skadar samhället"
Det är hårda ord när SAS vd Anko van der Werff uttalar sig om LO-anslutna Fellesforbundet och en sympatistrejk som kan förlama flygtrafiken. Dessutom är tonläget hårt mellan två fackförbund.
SAS-chefen kritiserar norska LO utifrån att en liten grupp strejkande inom SAS Link kan utlöste en sympatistrejk som förlamar flygtrafiken.
En liten grupp på 24 kabinanställda i SAS Link har strejkat sedan slutet av oktober, vilket SAS hanterat genom att använda annan personal.
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Kan lamslå flygtrafiken
SAS Link ansvarar för mindre jetplan på vissa flyglinjer i Skandinavien. Nu förvärras situationen dramatiskt för SAS när det största LO-facket i Norge utlyst en sympatistrejk bland 610 andra mark- och kabinanställda från och med 24 november, en sympatistrejk som kan påverkar stora delar av flygtrafiken.
Nu går SAS-ledningen till frontalangrepp mot norska LO via Dagens näringsliv och hävdar att upptrappningen av konflikten bryter mot normerna på arbetsmarknaden.
”En sådan sympatiåtgärd skadar förtroendet i det norska samhället”, säger SAS vd Anko van der Werff.
Majoritet positiv – minoritet i strejk
Bakgrunden till konflikten är att den största gruppen, organiserad i fackförbundet Parat, nådde en överenskommelse med SAS, vilken en stor majoritet ställde sig bakom.
Efter en förhandling hos Riksmekleren nådde inte de fackliga organisationerna enighet, vilket sedan ledde till 24 personer som gick ut i strejk och nu får stöd av LO.
SAS har tidigare reagerat på att LO i Norge kritiserat medlingsbudet i stället för att ställa sig bakom majoriteten inom Parat.
För SAS-chefen är det allvarligaste att den minsta gruppen, kan tvinga flygplanen kvar på marken och via sin sympatistrejk sätta tusentals flygresenärer i klistret.
”Det här är större än bara SAS. Jag tänker inte gå in på detaljer i förhandlingarna eller utfallet av medlingen. Det handlar om proportionerna och allvaret i att en liten grupp kan utlösa en sympatiåtgärd och lamslå hela verksamheten”, säger Anko van der Werff hos Dagens näringsliv.
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”Undergräver modellen”
SAS har försökt lyfta konflikten till den högsta förhandlingsnivån och har inte gått med på några av de strejkandes krav.
”Jag hoppas att de etablerade parterna på den norska arbetsmarknaden överväger huruvida en sådan sympatiåtgärd faktiskt stärker eller försvagar den ’nordiska modellen’ för arbetsmarknadsrelationer”, säger Anko van der Werff.
”Poängen är att folk måste förstå att detta undergräver själva den modell som parterna har varit lojala mot i så många år.”
SAS-chefen utesluter inte att gå vidare juridiskt för att förhindra en upptrappning av konflikten, men vill inte gå in på hur det skulle kunna ske.
”Vi söker naturligtvis juridisk rådgivning från vårt håll. SAS har följt de etablerade spelreglerna och praxis, och har strävat efter att skapa en lösning som den stora majoriteten kan acceptera.”
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