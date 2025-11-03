Nu ökar konkurserna igen: "Oroande"

Konkurserna tog fart i oktober, visar Creditsafe i den månadsstatistik man presenterar.

Antalet aktiebolag som gick i konkurs steg med 17 procent i jämförelse med motsvarande månad 2024, den största månadsökningen hittills i år.

Under oktober gick 968 aktiebolag i konkurs, att jämföra med 828 i oktober 2024 och 829 i oktober 2023.

Totalt för januari-oktober i år ligger antalet konkurser på 8 302, vilket är i nivå med motsvarande period 2024.

Miljarder i anstånd kan utlösa ny våg av konkurser. Dagens PS

”Ökningen är oroande”

”Oktober markerar en tydlig vändning efter en lugnare sommar. Ökningen är oroande, särskilt eftersom den sker från redan historiskt höga nivåer”, säger Creditsafes vd Henrik Jacobsson som vill konkretisera bilden.

”Samtidigt ser vi att uppgången framför allt drivs av bolag med mycket låg eller ingen omsättning. Bland mer etablerade företag med högre omsättning ligger konkurserna fortsatt på en stabil nivå, i linje med fjolåret”, tillägger han.

Oktober månads konkurser domineras, som Jacobsson säger, av mindre aktiebolag med omsättning under 5 miljoner kronor ned till ingen omsättning alls.

ANNONS

Andelen bolag av det slaget är betydligt högre under oktober 2025 än oktober-månaden 2024.

Det gör även att påverkan på arbetsmarknaden blir mindre. 2 040 personer berördes av oktobers konkurser, 21 procent färre än 2024.

Fler fastighetskonkurser: “Ganska dramatiskt”. Dagens PS