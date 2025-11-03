17 procent fler aktiebolag gick i konkurs i Sverige under oktober, jämfört med oktober i fjol. Sett till hela året är Sverige i nivå med 2024.
Nu ökar konkurserna igen: "Oroande"
Konkurserna tog fart i oktober, visar Creditsafe i den månadsstatistik man presenterar.
Antalet aktiebolag som gick i konkurs steg med 17 procent i jämförelse med motsvarande månad 2024, den största månadsökningen hittills i år.
Under oktober gick 968 aktiebolag i konkurs, att jämföra med 828 i oktober 2024 och 829 i oktober 2023.
Totalt för januari-oktober i år ligger antalet konkurser på 8 302, vilket är i nivå med motsvarande period 2024.
Miljarder i anstånd kan utlösa ny våg av konkurser. Dagens PS
”Ökningen är oroande”
”Oktober markerar en tydlig vändning efter en lugnare sommar. Ökningen är oroande, särskilt eftersom den sker från redan historiskt höga nivåer”, säger Creditsafes vd Henrik Jacobsson som vill konkretisera bilden.
”Samtidigt ser vi att uppgången framför allt drivs av bolag med mycket låg eller ingen omsättning. Bland mer etablerade företag med högre omsättning ligger konkurserna fortsatt på en stabil nivå, i linje med fjolåret”, tillägger han.
Oktober månads konkurser domineras, som Jacobsson säger, av mindre aktiebolag med omsättning under 5 miljoner kronor ned till ingen omsättning alls.
Andelen bolag av det slaget är betydligt högre under oktober 2025 än oktober-månaden 2024.
Det gör även att påverkan på arbetsmarknaden blir mindre. 2 040 personer berördes av oktobers konkurser, 21 procent färre än 2024.
Handeln en ljuspunkt
Branschvis är det konsultbyråer (+65 procent), åkerier (+44 procent) och bilverkstäder (+38 procent) som ser störst ökning i antal konkurser.
Även bygg (+24 procent och hotell och restaurang (+11 procent) ökade.
I andra riktningen gick handeln som såg 43 procent färre konkurser, partihandel som minskade med 24 procent och detaljhandel (-20 procent).
Månadens största konkurs stod flygbolaget BRA Sverige AB i Bromma för, med en omsättning på 1,5 miljarder.
Bolaget ingår i samma koncern som förra månadens största konkurs, Braathens International Airways AB.
Hälften med skatteanstånd
Bland de större konkurserna märks även åkeriföretaget Logs Logistics AB med en omsättning på 235 miljoner kronor och tidigare en av Northvolts största leverantörer.
Det är även så att andelen konkursade företag som ligger efter med skatt via beviljade skatteanstånd, är kvar på en hög nivå.
Av oktobers konkursade företag hade 19 procent beviljas anstånd och bland de bolag med omsättning över 10 miljoner som gick i konkurs var andelen 50 procent.
“Hög konkursrisk” – pandemiskulder kan fälla större bolag. Realtid
