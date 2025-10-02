Fler fastighetskonkurser: "Ganska dramatiskt"

Konkurssiffrorna i Norge för tredje kvartalet visar en minskning av konkurser med drygt 4 procent jämfört med motsvarande kvartal 2024.

Samtidigt finns stora variationer. Detaljhandeln ser en minskning av konkurserna med 26 procent hittills i år, medan fastighetsbranschen redovisar 33 procent fler konkurser, rapporterar Dagens näringsliv.

ANNONS

Enbart under september har konkurserna i fastighetsbranschen ökat 158 procent jämfört med september 2024.

”Det är ganska dramatiskt eftersom vi har politiker som vill att vi ska öka farten på bostadsbyggandet igen. Vi är sämre rustade nu för att bygga 130 000 bostäder till 2030, vilket är politikernas mål”, säger Tone Tellevik Dahl, vd för Norsk Eiendom.

Trenden står sig – fortsatt ras för konkurserna. Dagens PS

”Förutsägbarhet viktigt”

Ändå ser hon positivt på framtiden, inte minst efter räntesänkningen nyligen.

”Det var bra med en liten räntesänkning, även om inga ytterligare sänkningar har aviserats. För fastighetsbranschen är förutsägbarhet viktigt, och att det inte sker några plötsliga förändringar som påverkar ekonomin”, anser Tellevik Dahl.

Kari Mette Almskog, vd för Dun & Bradstreet i Norge, talar om bristande investeringsvilja.

ANNONS

”Fastighetsbranschen har historiskt sett varit en stabil bransch med få konkurser. En

lång och ansträngd period ekonomiskt har resulterat i tröghet på fastighetsmarknaden”, säger Almskog.

”Höga räntor och ökade priser minskar investeringsviljan, och vi ser nu resultat av detta i fastighetsbranschen. Tidigare har fastighetsbranschen undkommit, men är nu den bransch som drabbas hårdast.”