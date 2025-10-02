Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Fler fastighetskonkurser: "Ganska dramatiskt"

Nu stiger byggkonkurserna igen
Konkurserna ökar inom byggindustrin efter en minskning tidigare i år. Det skapar viss oro inom fastighetssektorn om utvecklingen framöver. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 02 okt. 2025Publicerad: 02 okt. 2025

En 33-procentig ökning av konkurser inom branschen. ”Ganska dramatiskt”, är kommentaren, men bilden är splittrad.

Konkurssiffrorna i Norge för tredje kvartalet visar en minskning av konkurser med drygt 4 procent jämfört med motsvarande kvartal 2024.

Samtidigt finns stora variationer. Detaljhandeln ser en minskning av konkurserna med 26 procent hittills i år, medan fastighetsbranschen redovisar 33 procent fler konkurser, rapporterar Dagens näringsliv.

Enbart under september har konkurserna i fastighetsbranschen ökat 158 procent jämfört med september 2024.

”Det är ganska dramatiskt eftersom vi har politiker som vill att vi ska öka farten på bostadsbyggandet igen. Vi är sämre rustade nu för att bygga 130 000 bostäder till 2030, vilket är politikernas mål”, säger Tone Tellevik Dahl, vd för Norsk Eiendom.

”Förutsägbarhet viktigt”

Ändå ser hon positivt på framtiden, inte minst efter räntesänkningen nyligen.

”Det var bra med en liten räntesänkning, även om inga ytterligare sänkningar har aviserats. För fastighetsbranschen är förutsägbarhet viktigt, och att det inte sker några plötsliga förändringar som påverkar ekonomin”, anser Tellevik Dahl.

Kari Mette Almskog, vd för Dun & Bradstreet i Norge, talar om bristande investeringsvilja.

”Fastighetsbranschen har historiskt sett varit en stabil bransch med få konkurser. En
lång och ansträngd period ekonomiskt har resulterat i tröghet på fastighetsmarknaden”, säger Almskog.

”Höga räntor och ökade priser minskar investeringsviljan, och vi ser nu resultat av detta i fastighetsbranschen. Tidigare har fastighetsbranschen undkommit, men är nu den bransch som drabbas hårdast.”

Det byggs men alldeles för lite. Byggproduktionen är på fortsatt låg nivå och som en av många konsekvenser kommer konkurserna i branschen. (Foto: Johan Nilsson/TT)
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

Börjar stiga nu

I Sverige redovisade UC häromdagen färsk konkursstatistik, som inkluderar de konjunkturkänsliga branscherna detaljhandel och byggindustri.

Byggindustrin noterar 1 422 konkurser januari-september i år, en nedgång med 6 procent från motsvarande period 2024, detaljhandeln en ökning med 4 procent från 712 till 738 konkurser.

Men under september ökade konkurserna inom byggbranschen med 12 procent och i detaljhandeln med hela 28 procent.

”Värt att notera denna månad är ökningen av konkurser inom byggbranschen, som kommer efter mer eller mindre genomgående minskningar det senaste året. Sammantaget är det ett svårbedömt läge för svensk ekonomi, men med försiktiga ljusglimtar”, kommenterar UC-analytikern Amanda Aldestam.

Ser ljuset i tunneln?

För detaljhandeln är läget utsatt men med visst hopp, enligt Aldestam.

”Trots begränsat stöd till detaljhandeln i regeringens senaste budget, hittas dock satsningar på att stärka hushållens köpkraft och skapa stabilare ekonomiska förutsättningar”, konstaterar UC-analytikern.

”Detta tillsammans med Riksbankens senaste sänkning av styrräntan kan ge ett välbehövligt stöd för att hålla återhämtningen inom detaljhandeln vid liv.”

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

