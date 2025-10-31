Analys visar att svenska företag har runt 12,2 miljarder kronor kvar att betala i anstånd av skatter, dessutom har staten redan förlorat över en kvarts miljard.
Miljarder i anstånd kan utlösa ny våg av konkurser
Bakom analysen står Dun & Bradstreet där affärsanalytikern Henrik Hargéus berättar om den alarmerande situationen.
”Redan nu kan omkring 271 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,2 % av de totala anstånden, räknas som förluster eftersom flera bolag med skulder har tvingats i konkurs och inte klarat av sina återbetalning”, konstaterar han och förklarar att dessa pengar – omkring 271 miljoner kronor – i praktiken redan är förlorade.
Läs också: Staten förlorar miljarder på pandemi-anstånden DagensPS
Därför hotar en ny konkursboom
Men värre ser det alltså ut att bli då många företag fortfarande har uppskjutna skatteskulder.
”Totalt har svenska aktiebolag ungefär 12,2 miljarder kronor kvar att betala, med genomsnittliga skulder på ca 1,24 miljoner kronor per bolag”, säger han i ett pressmeddelande.
Följden av det här är att fler företag nu riskerar att gå omkull. Konkursrisken är hög de kommande tolv månaderna, enligt analysen, och särskilt bland större svenska bolag.
Allt fler företag får prickar hos KFM
Orsakerna är de kvarvarande skatteanstånden men även en ökning av företag med registrerade betalningsanmärkningar hos Kronofogdemyndigheten, vilket kan ses som en tidig signal om att likviditeten är under press.
Det i sin tur riskerar att försätta de utsatta företagen i ett prekärt läge framöver som kan övergå till att bli akut.
Medan vissa branscher uppvisar tecken på en stabilisering hårdnar klimatet för andra näringar.
Även om byggbranschen, som tidigare hade det tufft, tycks ha återhämtat sig i hög grad kvarstår riskerna för flera byggföretag, bland annat på grund av sena byggstarter och höga finansieringskostnader vid sidan av en minskad efterfrågan.
Missa inte: “Hög konkursrisk” – pandemiskulder kan fälla större bolag Realtid
Fortsatt förhöjd konkursrisk i byggsektorn
Flera större bolag i branschen har gått i konkurs med stora skatteskulder, och många mindre aktörer befinner sig i ett läge där marginalerna snabbt kan gå förlorade om marknaden inte vänder, enligt kartläggningen.
”Byggsektorn är på väg mot en viss stabilisering, men risknivån är fortsatt hög. Bolag med stora anstånd och svaga kassaflöden är särskilt sårbara, och mycket hänger nu på hur snabbt projekt och investeringar kommer i gång”, förklarar Henrik Hargéus.
Läs även: Expert: Statens miljarder går upp i rök DagensPS
Läs vidare: Fler fastighetskonkurser: “Ganska dramatiskt” DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
