Miljarder i anstånd kan utlösa ny våg av konkurser

konkurs
De svenska företagens anstånd med skatter till Skatteverket är en tickande konkursbomb. (Foto: Janerik Henriksson/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 31 okt. 2025Publicerad: 31 okt. 2025

Analys visar att svenska företag har runt 12,2 miljarder kronor kvar att betala i anstånd av skatter, dessutom har staten redan förlorat över en kvarts miljard.

USA:s statskuld fortsätter att ticka upp samtidigt som det politiska läget är låst.
Spela klippet

USA:s skuldberg: "Mycket allvarligt läge"

29 okt. 2025
Bakom analysen står Dun & Bradstreet där affärsanalytikern Henrik Hargéus berättar om den alarmerande situationen.

”Redan nu kan omkring 271 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,2 % av de totala anstånden, räknas som förluster eftersom flera bolag med skulder har tvingats i konkurs och inte klarat av sina återbetalning”, konstaterar han och förklarar att dessa pengar – omkring 271 miljoner kronor – i praktiken redan är förlorade.

Läs också: Staten förlorar miljarder på pandemi-anstånden DagensPS

Därför hotar en ny konkursboom

Men värre ser det alltså ut att bli då många företag fortfarande har uppskjutna skatteskulder.

”Totalt har svenska aktiebolag ungefär 12,2 miljarder kronor kvar att betala, med genomsnittliga skulder på ca 1,24 miljoner kronor per bolag”, säger han i ett pressmeddelande.

Följden av det här är att fler företag nu riskerar att gå omkull. Konkursrisken är hög de kommande tolv månaderna, enligt analysen, och särskilt bland större svenska bolag.

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
PS Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

29 okt. 2025

Allt fler företag får prickar hos KFM

Orsakerna är de kvarvarande skatteanstånden men även en ökning av företag med registrerade betalningsanmärkningar hos Kronofogdemyndigheten, vilket kan ses som en tidig signal om att likviditeten är under press.

Det i sin tur riskerar att försätta de utsatta företagen i ett prekärt läge framöver som kan övergå till att bli akut.

Medan vissa branscher uppvisar tecken på en stabilisering hårdnar klimatet för andra näringar.

Även om byggbranschen, som tidigare hade det tufft, tycks ha återhämtat sig i hög grad kvarstår riskerna för flera byggföretag, bland annat på grund av sena byggstarter och höga finansieringskostnader vid sidan av en minskad efterfrågan.

Missa inte: “Hög konkursrisk” – pandemi­skulder kan fälla större bolag Realtid

Fortsatt förhöjd konkursrisk i byggsektorn

Flera större bolag i branschen har gått i konkurs med stora skatteskulder, och många mindre aktörer befinner sig i ett läge där marginalerna snabbt kan gå förlorade om marknaden inte vänder, enligt kartläggningen.

”Byggsektorn är på väg mot en viss stabilisering, men risknivån är fortsatt hög. Bolag med stora anstånd och svaga kassaflöden är särskilt sårbara, och mycket hänger nu på hur snabbt projekt och investeringar kommer i gång”, förklarar Henrik Hargéus.

Läs även: Expert: Statens miljarder går upp i rök DagensPS

Läs vidare: Fler fastighetskonkurser: “Ganska dramatiskt” DagensPS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AnståndByggbranschenFöretagKonkurserSkatterSverige
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

