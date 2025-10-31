Miljarder i anstånd kan utlösa ny våg av konkurser

Bakom analysen står Dun & Bradstreet där affärsanalytikern Henrik Hargéus berättar om den alarmerande situationen.

”Redan nu kan omkring 271 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,2 % av de totala anstånden, räknas som förluster eftersom flera bolag med skulder har tvingats i konkurs och inte klarat av sina återbetalning”, konstaterar han och förklarar att dessa pengar – omkring 271 miljoner kronor – i praktiken redan är förlorade.

Läs också: Staten förlorar miljarder på pandemi-anstånden DagensPS

Därför hotar en ny konkursboom

Men värre ser det alltså ut att bli då många företag fortfarande har uppskjutna skatteskulder.

”Totalt har svenska aktiebolag ungefär 12,2 miljarder kronor kvar att betala, med genomsnittliga skulder på ca 1,24 miljoner kronor per bolag”, säger han i ett pressmeddelande.

Följden av det här är att fler företag nu riskerar att gå omkull. Konkursrisken är hög de kommande tolv månaderna, enligt analysen, och särskilt bland större svenska bolag.