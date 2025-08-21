En stor affär förändrar den europeiska marknaden för elfordon. Två tunga aktörer inom laddningsinfrastruktur går samman i vad som beskrivs som en strategisk fusion.
Nu går de samman – blir störst i Norden på elfordon
Genom förvärvet vill man stärka sin position och driva på den snabba övergången till eldrivna fordonsflottor i hela Europa.
Samarbete som skapar nya möjligheter
Det finska laddplattformsbolaget Virta meddelar att de förvärvar det svenska mjukvarubolaget Northe, som specialiserar sig på tjänster för elfordonsflottor. Sammanslagningen skapar vad de kallar Nordens största B2B-plattform för förare av elfordon, med över 100 000 aktiva användare.
Affären beräknas vara klar i slutet av augusti. Enligt källor (Reuters, 4 mars 2025) utgör företagsregistrerade fordon, inklusive personalbilar, upp till 60 procent av alla nya elfordon som säljs i Europa, vilket gör detta segment till en av de snabbast växande inom elektrisk mobilitet.
Denna trend drivs av ekonomiska incitament och företagens egna hållbarhetsmål. När flottorna växer, ökar också behovet av att optimera både laddningskostnader och den operativa effektiviteten.
Förvärvet som sätter nya standarder
Martin Lundgren, som är Skandinavienchef på Virta, kommenterar förvärvet:
“När två marknadsledare går samman skapar det förutsättningar att verkligen göra skillnad för morgondagens mobilitet. Det här förvärvet möjliggör en reell ökning i tempot av den pågående elektrifieringen av fordonsflottor i Sverige och i förlängningen hela Europa”.
Han framhåller att Northes plattform är en av de mest avancerade och kundcentrerade lösningarna på marknaden, och att kombinationen med Virtas mjukvara skapar en lösning med stor geografisk täckning och kostnadseffektivitet för hela elfordonssegmentet.
“I slutändan är det elfordonsförarna som vinner när våra kunders lösningar blir ännu smartare och bättre”, avslutar Lundgren.
Stockholm sist i laddningsracet – EU-krav missas
Stockholm, en stad som stoltserar med sin tekniska framåtanda och höga elbilstäthet, hamnar nu i ett minst sagt pinsamt läge. Enligt en färsk
En snabbare väg till europeisk expansion
David Fauné, som är medgrundare och vd för Northe, ser Virtas starka närvaro som en snabbväg till expansion.
“Virtas starka närvaro och breda kundbas på den europeiska elfordonsmarknaden är ett snabbspår för att skala upp Northes teknik utanför Sverige, Danmark och Norge, där vi snabbt har vunnit de största leasingbolagen och fordonsflottornas förtroende”, säger han.
För Northes befintliga kunder och partners innebär detta ett starkare Northe, med större resurser, ett bredare roamingnätverk och ett ännu större fokus på att lösa nuvarande och framtida utmaningar.
Tillsammans med Virta är han övertygad om att deras erbjudande och marknadsposition kommer att stärkas och spela en nyckelroll i framtidens elfordonsutveckling.
Falsk batteri-oro hindrar svenskar från att köpa elbil
En ny rapport avslöjar en utbredd men felaktig oro hos svenska bilköpare. Många är oroliga för att elbilsbatterier snabbt ska förlora sin kapacitet, en
Ett steg mot ett hållbart ekosystem
Virta är ett globalt teknikföretag som fokuserar på att främja hållbara transporter och energisystem genom att koppla samman elfordon med förnybara energikällor. Deras digitala plattform erbjuder lösningar för allt från laddnätverk och transaktioner till betalningar och energihantering.
Företaget har 40 patentfamiljer inom energistyrning, inklusive så kallad Vehicle-to-Grid-teknik, som är viktig för framtidens ekosystem där energi och mobilitet sammanfogas.
Plattformen används av professionella laddoperatörer i 36 länder i Europa och Sydostasien. Northe, å andra sidan, är en svensk tech-startup som grundades 2020 med målet att göra övergången till elfordon smidigare för företag. Deras mjukvara hanterar laddningen av tusentals elbilar för leasing- och hyrbilsföretag i Norden.
Största genombrottet för elbilar – lättare, billigare och bättre
En europeisk forskningssatsning har tagit fram en banbrytande batteriteknik som kan avgöra framtiden för elbilar. Med nya, miljövänliga material och samma
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
