Nu går de samman – blir störst i Norden på elfordon

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Förvärvet som sätter nya standarder

Martin Lundgren, som är Skandinavienchef på Virta, kommenterar förvärvet:

“När två marknadsledare går samman skapar det förutsättningar att verkligen göra skillnad för morgondagens mobilitet. Det här förvärvet möjliggör en reell ökning i tempot av den pågående elektrifieringen av fordonsflottor i Sverige och i förlängningen hela Europa”.

Han framhåller att Northes plattform är en av de mest avancerade och kundcentrerade lösningarna på marknaden, och att kombinationen med Virtas mjukvara skapar en lösning med stor geografisk täckning och kostnadseffektivitet för hela elfordonssegmentet.

“I slutändan är det elfordonsförarna som vinner när våra kunders lösningar blir ännu smartare och bättre”, avslutar Lundgren.

En snabbare väg till europeisk expansion

David Fauné, som är medgrundare och vd för Northe, ser Virtas starka närvaro som en snabbväg till expansion.

“Virtas starka närvaro och breda kundbas på den europeiska elfordonsmarknaden är ett snabbspår för att skala upp Northes teknik utanför Sverige, Danmark och Norge, där vi snabbt har vunnit de största leasingbolagen och fordonsflottornas förtroende”, säger han.

För Northes befintliga kunder och partners innebär detta ett starkare Northe, med större resurser, ett bredare roamingnätverk och ett ännu större fokus på att lösa nuvarande och framtida utmaningar.

Tillsammans med Virta är han övertygad om att deras erbjudande och marknadsposition kommer att stärkas och spela en nyckelroll i framtidens elfordonsutveckling.

Ett steg mot ett hållbart ekosystem

Virta är ett globalt teknikföretag som fokuserar på att främja hållbara transporter och energisystem genom att koppla samman elfordon med förnybara energikällor. Deras digitala plattform erbjuder lösningar för allt från laddnätverk och transaktioner till betalningar och energihantering.

Företaget har 40 patentfamiljer inom energistyrning, inklusive så kallad Vehicle-to-Grid-teknik, som är viktig för framtidens ekosystem där energi och mobilitet sammanfogas.

Plattformen används av professionella laddoperatörer i 36 länder i Europa och Sydostasien. Northe, å andra sidan, är en svensk tech-startup som grundades 2020 med målet att göra övergången till elfordon smidigare för företag. Deras mjukvara hanterar laddningen av tusentals elbilar för leasing- och hyrbilsföretag i Norden.

