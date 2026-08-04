Stort frågetecken kring Astra Zenecas nya sammanslagning – ”ingen som är jättetaggad”

Sammanslagning – dåliga nyheter

Det är inga goda nyhet för en sammanslagning, enligt Johan Unnérus, analytiker på SB1 Markets.

”En sammanslagning skulle leda till en mer komplex och spretigare verksamhet när trenden inom läkemedelsindustrin de senaste åren istället har varit att fokusera på sina starkaste områden, som i de här fallet olika typer av cancerprodukter”, säger han till SvD och klargör:

”Samtidigt löper flera av Bristol Myers cancerpatenter snart ut vilket begränsar fördelarna med en sammanslagning.”

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En som inte heller ser positivt på en fusion är förvaltaren Ellinor Hult på HealthInvest, en svensk specialistförvaltare som fokuserar på globala investeringar inom hälsovårdssektorn.

“Det ser inte ut som den mest attraktiva affären. Bristol är ett billigt bolag på låg värdering”, säger hon till Affärsvärlden.

Även hon pekar på Bristol Myers Squibbs kommande patentutgångar på flera av sina storsäljare som ett frågetecken.

“Astra har gjort flera mindre transaktioner och licensuppgörelser, bland annat med kinesiska bolag. Det är snarare den typen av affärer man hade förväntat sig mer av.”

Inte attraktivt

Så en eventuell fusion är med andra ord inte attraktiv i varken investerarnas eller experternas ögon för närvarande.

”Ingen som är jättetaggad”, fastställer Ellinor Hult.

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