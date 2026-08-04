Det råder fortfarande frågetecken kring läkemedelsjätten Astra Zeneca eventuella sammanslagning med amerikanska konkurrenten Bristol Myers Squibb. Enligt experter ser det inte ut som en bra idé alls.
Stort frågetecken kring Astra Zenecas nya sammanslagning – ”ingen som är jättetaggad”
Läkemedelsjätten Astra Zeneca kan som Dagens PS berättat slås samman med amerikanska Bristol Myers Squibb – som då kan bli en av de största affärerna i läkemedelsindustrins historia. Det kan även påverka värdet i många svenskars sparande.
Läkemedel och biotech har blivit tillflykten för kapital som lämnar AI-hajpen och techbolagen, där just Astra Zeneca har blivit ett fynd på sistone.
Många frågetecken återstår
Det råder fortfarande många frågetecken om en sammanslagning mellan Astra Zeneca och Bristol Myers Squibb kommer äga rum och när det skulle ske isåfall.
Nyheten om en fusion togs inte emot väl av investerarna, där aktien rasade med hela 8 procent under måndagen.
För Bristol Myers Squibbs del kommer en eventuell fusion samtidigt som bolaget arbetar med att kompensera för kommande patentutgångar på flera av sina storsäljare, bland annat blodförtunnaren Eliquis och cancerläkemedlet Opdivo.
Sammanslagning – dåliga nyheter
Det är inga goda nyhet för en sammanslagning, enligt Johan Unnérus, analytiker på SB1 Markets.
”En sammanslagning skulle leda till en mer komplex och spretigare verksamhet när trenden inom läkemedelsindustrin de senaste åren istället har varit att fokusera på sina starkaste områden, som i de här fallet olika typer av cancerprodukter”, säger han till SvD och klargör:
”Samtidigt löper flera av Bristol Myers cancerpatenter snart ut vilket begränsar fördelarna med en sammanslagning.”
En som inte heller ser positivt på en fusion är förvaltaren Ellinor Hult på HealthInvest, en svensk specialistförvaltare som fokuserar på globala investeringar inom hälsovårdssektorn.
“Det ser inte ut som den mest attraktiva affären. Bristol är ett billigt bolag på låg värdering”, säger hon till Affärsvärlden.
Även hon pekar på Bristol Myers Squibbs kommande patentutgångar på flera av sina storsäljare som ett frågetecken.
“Astra har gjort flera mindre transaktioner och licensuppgörelser, bland annat med kinesiska bolag. Det är snarare den typen av affärer man hade förväntat sig mer av.”
Inte attraktivt
Så en eventuell fusion är med andra ord inte attraktiv i varken investerarnas eller experternas ögon för närvarande.
”Ingen som är jättetaggad”, fastställer Ellinor Hult.
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