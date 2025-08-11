Nästa år: Öl utomhus och utan mat

Det är en dom i Göteborgs kammarrätt från 2024 som nu fått regeringen att agera.

Domen, som kom i april förra året, slog fast att en servering måste ha permanenta sittplatser inomhus och fungera som en traditionell restaurang, om dess uteservering ska få servera alkohol.

Domen ledde till att flera takbarer och renodlade uteserveringar nekades serveringstillstånd.

Nu tar regeringen tag i frågan genom en snabbspårsutredning om enklare serveringsregler, en utredning som ska vara klar inom sex månader.

Matkrav och stolar inomhus

Det handlar primärt om två frågor som ska snabbutredas. Det är matkravet och kravet på att uteserveringar måste ha sittplatser inomhus, båda faktorer som är centrala för att få servera alkohol.

Matkravet har varit omdiskuterat länge och innebär att serveringar med alkoholmåste erbjuda ett varierat utbud av mat, tillagad i eget kök och inte enbart enkla tilltugg.

”Matkravet ligger som en våt filt över möjligheten att utveckla nya, fräscha krogkoncept och medför både krångel, matsvinn och onödiga kostnader”, dundrade Erik Östman hos Företagarna tidigare i sommar.

