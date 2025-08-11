Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Nästa år: Öl utomhus och utan mat

Regeringen vill göra det lättare att få servera alkohol
Utsikt och umgänge på takbar på Södermalm. Nu vill regeringen lätta på regelverket som bland annat ställt till det för några takbarer och uteserveringar. (Foto: Ali Lorestani/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 11 aug. 2025Publicerad: 11 aug. 2025

Ingen ska behöva sitta inne för att få dricka öl ute. Regeringen vill lätta på reglerna efter en dom i Göteborgs kammarrätt 2024.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Det är en dom i Göteborgs kammarrätt från 2024 som nu fått regeringen att agera.

Domen, som kom i april förra året, slog fast att en servering måste ha permanenta sittplatser inomhus och fungera som en traditionell restaurang, om dess uteservering ska få servera alkohol.

Domen ledde till att flera takbarer och renodlade uteserveringar nekades serveringstillstånd.

Nu tar regeringen tag i frågan genom en snabbspårsutredning om enklare serveringsregler, en utredning som ska vara klar inom sex månader.

Företagarna: “Ta bort matkravet på krogen”. Dagens PS

Matkrav och stolar inomhus

Det handlar primärt om två frågor som ska snabbutredas. Det är matkravet och kravet på att uteserveringar måste ha sittplatser inomhus, båda faktorer som är centrala för att få servera alkohol.

Matkravet har varit omdiskuterat länge och innebär att serveringar med alkoholmåste erbjuda ett varierat utbud av mat, tillagad i eget kök och inte enbart enkla tilltugg.

”Matkravet ligger som en våt filt över möjligheten att utveckla nya, fräscha krogkoncept och medför både krångel, matsvinn och onödiga kostnader”, dundrade Erik Östman hos Företagarna tidigare i sommar.

ANNONS
Socialminister Jakob Forssmed tycker att det är ”orimligt” med en lag som skiljer så mycket på om man dricker alkohol ute eller inomhus. (Foto: Pär Bäckström/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

”Lagen tolkas fel”

Den andra frågan är den som aktualiserats av kammarrättsdomen i Göteborg, den som slog fast att man måste ha sittplatser inne för att få servera alkohol ute.

Branschorganisationen Visita menar att lagen tolkas fel och att ”serveringslokal” inte behöver betyda inomhuslokal.

Nu ställer regeringen upp på kraven att få frågan utredd.

”Det är inte rimligt att vi har en lag som skiljer så mycket på om man dricker inomhus eller utomhus”, kommenterade socialminister JakobForssmed hos TV4 när han presenterade utredningen.

Målet är nu ett enklare och, som regeringen menar, modernare regelverk.

Nya siffror – så mycket fuskar restauranger. Dagens PS

Vill ha enklare regler

ANNONS

”Regeringens målsättning är att skapa ett enklare och mer enhetligt regelverk för serveringstillstånd”, förklarade socialministern när frågan var uppe i riksdagen tidigare i år.

När det gäller serveringsplatser inomhus sade Forssmed då att ”alkohollagen ger utrymme för olika tolkningar”.

Regeringen har, konstaterar Beernews, varit aktiv när det gäller att på flera sätt göra det lättare att både köpa och dricka alkohol.

2024 kom ett förslag som gav skattelättnader för små, oberoende bryggerier, samma år en proposition om sänkt alkoholskatt. I år har gårdsförsäljning av alkohol blivit regeringspolitik, som en del i arbetet för att på sikt slå sönder Systembolagets monopol och nu alltså en utredning för att lätta på kraven för att få servera alkohol.

Global bojkott mot McDonald’s – tyst i Sverige. Dagens PS

Dricksen krymper när plånboken stramas åt. E55

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
regeringenRestaurangbranschenRestaurangerSverigeVisita
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS