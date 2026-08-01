Bubs-ägaren fyller på godispåsen – köper bolag

Gör pensionen enklare att förstå och hantera

Med köpet vill norska Orkla säkra ökad produktionskapacitet och fortsätta den internationella satsningen på det godiset Bubs, som fått ett rejält uppsving efter den virala trenden kring svenskt godis.

“Efterfrågan på Bubs är fortsatt mycket stark”, säger vd Ingvill T Berg i pressmeddelandet.

The European Candy Group, en av Europas ledande tillverkare av veganskt godis, har sedan 2025 producerat delar av Bubs-sortimentet.

Affären väntas slutföras senare i år efter myndighetsgodkännanden.