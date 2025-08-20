AI gör bedragarna livsfarliga – en guldgruva för säkerhetsjättarna 

När forskaren Vitaly Simonovich bad ChatGPT om hjälp att skriva skadlig kod gick det fort.

På sex timmar hade han, med AI-botens hjälp, en fullt fungerande programvara som kunde stjäla lösenord i webbläsaren Chrome. Så enkelt har det blivit för hackare att bygga farliga verktyg.

”AI har breddat räckvidden för hackare”, säger Gil Messing från cybersäkerhetsbolaget Check Point, till The Economist. Förr krävdes dyra resurser och expertteam – nu räcker det med en språkmodell.

Falska mejl och fejkade kollegor

Hoten kommer i två former. Den första handlar om social manipulation. Med AI blir det barnsligt lätt att skapa falska mejl, deepfakes och till och med röstsamtal som imiterar en kollega.

Få lär exempelvis ha missat den anställde på ett finansbolag i Hongkong som blev ombedd att delta i ett Zoom-möte med företagets CFO i Storbritannien och flera andra chefer.

Alla såg ut och lät som riktiga personer.

Det fanns dock ett litet problem. Alla var fejk.

Istället var det en avancerad bluff baserad på AI-teknik. När mötet var över hade bedragarna lyckats lura till sig över 25 miljoner dollar.

Tjänster som XanthoroxAI, en AI-modell skapad av kriminella, kan användas för deepfakes och kostar så lite som 150 dollar i månaden. Billigt – men med potentiellt enorma konsekvenser.