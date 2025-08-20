Dagens PS
AI gör bedragarna livsfarliga – en guldgruva för säkerhetsjättarna 

AI
Deepfake-attacker har ökat med 2 000 procent på bara tre år (Foto: Pexels/AP/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 20 aug. 2025

Det tar bara några timmar att bygga farlig malware med hjälp av AI. Företagen betalar priset – men för cybersäkerhetsbolagen är det guldgruva.

När forskaren Vitaly Simonovich bad ChatGPT om hjälp att skriva skadlig kod gick det fort. 

På sex timmar hade han, med AI-botens hjälp, en fullt fungerande programvara som kunde stjäla lösenord i webbläsaren Chrome. Så enkelt har det blivit för hackare att bygga farliga verktyg.

”AI har breddat räckvidden för hackare”, säger Gil Messing från cybersäkerhetsbolaget Check Point, till The Economist. Förr krävdes dyra resurser och expertteam – nu räcker det med en språkmodell.

Falska mejl och fejkade kollegor

Hoten kommer i två former. Den första handlar om social manipulation. Med AI blir det barnsligt lätt att skapa falska mejl, deepfakes och till och med röstsamtal som imiterar en kollega. 

Få lär exempelvis ha missat den anställde på ett finansbolag i Hongkong som blev ombedd att delta i ett Zoom-möte med företagets CFO i Storbritannien och flera andra chefer. 

Alla såg ut och lät som riktiga personer. 

Det fanns dock ett litet problem. Alla var fejk. 

Istället var det en avancerad bluff baserad på AI-teknik. När mötet var över hade bedragarna lyckats lura till sig över 25 miljoner dollar. 

Tjänster som XanthoroxAI, en AI-modell skapad av kriminella, kan användas för deepfakes och kostar så lite som 150 dollar i månaden. Billigt – men med potentiellt enorma konsekvenser.

Malware som tänker själv

Den andra utvecklingen är om möjligt ännu mer skrämmande: skadeprogram som samarbetar med AI. 

Vid en attack mot Ukrainas försvarssystem kunde malware be en språkmodell i molnet om ny kod när den körde fast – och därmed fortsätta ta sig igenom försvarslinjerna.

Enligt IBM var AI inblandad i var sjätte dataintrång under 2024. 

Två av fem phishingförsök mot företag hade AI i bakgrunden. Enligt Dagens Industri har deepfake-attacker ökat med 2 000 procent på bara tre år. Dessa utgör nu ett av de största hoten mot finansiella institutioner.

Konsult- och revisionsfirman Deloitte uppskattar att AI-bedrägerier kan kosta världen 40 miljarder dollar redan 2027, upp från 12 miljarder 2023.

Läs även: USA:s AI-boom får resten av ekonomin att sacka efter. Realtid

Cybersäkerhet – nästa guldgruva

Därför blomstrar nu cybersäkerhetsbranschen. 

​​Nasdaq CTA Cybersecurity Index har rusat med 25 procent det senaste året, klart mer än det bredare Nasdaq-indexet.

Konsultfirman Gartner räknar med att företagens utgifter för skydd ska stiga till 240 miljarder dollar 2026 – en ökning med 25 procent på två år.

Palo Alto Networks, en av världens största aktörer, har nästan fördubblat sina vinster på ett år och gör miljardförvärv i snabb takt. 

Samtidigt rustar molnjättarna. 

Microsoft har byggt ut sitt säkerhetspaket ”Defender for Cloud” och plockat upp plattformen CloudKnox. 

Google har utvecklat det egna systemet ”Big Sleep”, som upptäcker attacker innan de slår till. De slog dessutom till med en av årets största affärer i mars: 32 miljarder dollar för Wiz, en snabbväxande cybersäkerhetsstartup.

Läs också: Deepseeks prestigeprojekt går i stöpet, tvingas byta spår. Dagens PS

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

